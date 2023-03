Miroslav Macek: Bez finanční a vojenské pomoci Západu se Ukrajina zhroutí za pět minut

reklama

Ministr zahraničí Jan Lipavský se v úterý ráno setkal v indickém Dillí se zástupci exilové vlády Čínou okupovaného Tibetu.

Doufám, že je ujistil, že po našem vítězství na Ukrajině se pustíme po boku USA do války s Čínou a přineseme jim svobodu, demokracii a prosperitu.



Demokracie v praxi:

V severoněmeckém městě Greifswald se v pondělí večer vyostřila demonstrace na protest proti plánovanému ubytování 500 uprchlíků.

Několik stovek demonstrantů se sešlo na neohlášené akci v městské části Ostsee, kde se plánuje výstavba ubytovacích zařízení. V nedaleké škole v té době probíhalo jednání místního zastupitelstva, kterého se krátce zúčastnil i starosta asi šedesátitisícového Greifswaldu Stefan Fassbinder ze strany Zelených.

Místní zastupitelé se na jednání vyslovili jednohlasně proti ubytování uprchlíků. „Na tomto místě ubytovnu nechceme,“ řekl předsedající Uwe Liedtke z opoziční Křesťanskodemokratické unie (CDU).

Jejich názor však není rozhodující. Zastupitelstvo nadřízeného okresu Přední Pomořansko-Greifswald v pondělí těsnou většinou odsouhlasilo mimořádný návrh okresního úřadu na zřízení ubytování za zhruba devět milionů eur.



Ben Smith, generální ředitel Air France - KLM v rozhovoru pro Financial Times:

„Čínští dopravci mohou létat přes Rusko a mají tak proti nám nespravedlivou konkurenční výhodu.“

Štěká pěkně, ale na nepravý strom. Ať si to vyřídí s těmi, kdo tu „nespravedlivou konkurenční výhodu“ svými sankcemi způsobili.



Vrátit se na Ukrajinu z Česka plánuje 37 procent lidí, kteří sem ze země napadené Ruskem uprchli před válkou. Zhruba stejný podíl chce zůstat, nebo zůstat a pravidelně dojíždět na Ukrajinu, pětina ještě neví, jak bude postupovat. Vyplývá to z průzkumu Agentury EU pro základní práva (FRA) v deseti unijních zemích, který se uskutečnil loni na přelomu srpna a září.

To tedy na velkou lásku k vlasti nevypadá. Jeden by řekl, že se po válce vrátí všichni a pustí se do budování nové, lepší budoucnosti.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj může dostat od západních zemí ultimátum. Pokud ukrajinská protiofenziva selže a do podzimu se nepodaří Ukrajině dobýt zpět okupovaná území, zvýší se tlak na Kyjev, aby začal s Ruskem jednat, píše deník Bild s odvoláním na své zdroje z německé a americké vlády.

Zvýší se tlak? Přece bez finanční a vojenské pomoci Západu se Ukrajina zhroutí za pět minut…



Manipulátoři.cz:

Někdo v Plzni pořádá tzv. Bandera Party. Jedná se o klasické diskotéky pro ukrajinskou klientelu. Problém je, že název se odkazuje na Stepana Banderu, který byl vůdcem ukrajinských nacionalistů v době druhé světové války. Ti bojovali proti sovětské nadvládě a to i na straně nacistů. Na svém kontě mají i masakry na polském nebo československém obyvatelstvu.

Slova majitele diskotéky:

„Dobrý den, konání této události u nás probíhá. Nejsme organizátorem, ale pouze pronajímáme prostor. Peníze, které organizátor vybere, jsou použité na účely ukrajinské války, kdy organizátoři posílají peníze na účet ukrajinské armády. Při akcích nepozorujeme žádné chování, které by nasvědčovalo rasismu, nacismus, nacionalismu, homofobii nebo jiné formě nesnášenlivosti. Jedná se o klasickou diskotéku pro Ukrajince a výdělek putuje na Ukrajinu.

Dodávám:

To je skvělá zpráva! Navrhuji podobné akce.

V Plzni se pořádají tzv. Heydrich Party. Jedná se o klasické diskotéky pro německou klientelu. Problém je, že název odkazuje na Reinharda Heydricha, zastupujícího říšského protektora Böhmen und Mähren. Ten bojoval proti sovětské nadvládě a na svém kontě má i masakry na československém obyvatelstvu.

Slova majitele diskotéky:

„Dobrý den, konání této události u nás probíhá. Nejsme organizátorem, ale pouze pronajímáme prostor. Při akcích nepozorujeme žádné chování, které by nasvědčovalo rasismu, nacismus, nacionalismu, homofobii nebo jiné formě nesnášenlivosti. Jedná se o klasickou diskotéku pro Němce a výdělek poputuje do Německa na stavbu pomníku Reinharda Heydricha v obdobné velikosti, jaké se staví Banderovi na Ukrajině.



Klára Kocmanová, poslankyně za Piráty:

Využila jsem, že byl tzv. poslanecký týden, a jela do Karlovarského kraje. Karlovy Vary, Jáchymov, vyhlídka Pískovec, Vřesová, Abertamy. Úžasná část země se spoustou přírodního bohatství, ze kterého těží celá republika. Součástí krásný přírody je tu proto i mnoho zásahů těžkého průmyslu.

Co si vezmeme, musíme taky umět vrátit. Dlouhodobě jsme to podceňovali a dopad na životy všech místních je obrovský. I proto je potřeba pracovat na skutečně spravedlivé transformaci uhelných regionů. Jako členku sněmovních výboru pro sociální politiku a pro životní prostředí mě to velmi zajímá. A místní Piráti tu rozhodně nelení - například Markéta Monsportová - Zastupitelka Karlovarského kraje pracuje na vytvoření agentury, která bude podporou pro kulturní a kreativní průmysl. To může přeměně kraje výrazně pomoci.

(Bez komentáře)



Určitě si přečtěte!

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

