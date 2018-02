Miroslav Macek: Co má Babiš na Zemana ve složce?

Miloš Zeman přijal pozvání na sjezd KSČM. Po jednání s prezidentem to uvedl předseda komunistů Vojtěch Filip s tím, že Zeman bude mít i projev. Potvrdí tím, že jsme demokraté, říkají o rozhodnutí prezidenta komunisté.

Což ovšem říkali před sedmdesáti lety také. Zemanovi se pak nedivte, bude je přesvědčovat, aby určitě podpořili menšinovou vládu Babiše. Jedinou otázkou tak zůstává, co má Babiš na Zemana ve složce…

***

Znáte osobně někoho, kdo by bránil romským dětem vzorně se učit a stát se premianty třídy? Já ne…ale zdá se, že Amnesty International ano.

***

Radiožurnál se včera věnoval žalobám řidičů na zaměstnavatele, kteří jim za jízdy v Německu neproplácejí alespoň tamní minimální mzdy. Totéž ve Francii. Oběma velmocem je samozřejmě oceňování českých řidičů u zadku, jde jim jen a jedině o ochranu domácích před levnější konkurencí tímto „bohulibým“ způsobem.

***

V roce 2013, kdy začali vládnout sociální demokraté, babišovci a lidovci, bylo v Česku 413 600 státních zaměstnanců. V roce 2017, po čtyřech letech jejich vlády, jich bylo 445 000. A letos podle rozpočtových plánů dosáhne jejich počet453 441.

Rozpočet na rok 2018 počítá s tím, že výdaje na platy státních zaměstnanců dosáhnou 186,4 miliardy. (V roce 2013 to bylo „jen“ 132 miliard).

Také jste na vlastní kůži poznali to dramatické zvýšení kvality státní správy? Já, bohužel, ne.

***

Novinářka Petra Procházková sděluje nám blbcům:

„Každý národ elity potřebuje. Není to o nadřazenosti, ale je to o úctě k tomu, že je tady někdo, kdo je vizionář, kdo má tedy ty vize, kdo je inteligentní, vzdělává se. To po odchodu Václava Havla vymizelo.“

„Většina lidí by se neměla být cítit natolik kompetentní rozhodovat o věcech, kterým nerozumíme. Bylo by lepší, aby za nás rozhodovali odborníci,“ dodává k referendu.

„Zeman je pro Putina klínem. Rozšíří ten prostor, kudy Putin může do Evropské unie vniknout.“

***

Opsáno z facebooku:

Být členem Sekty Babišovy není otázkou politické orientace, ale devastace charakteru.

autor: PV