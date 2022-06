Miroslav Macek: Dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák

reklama

Téměř každodenně nevěřícně čtu, kolik dalších stížností a urážek si nechají od ukrajinského prezidenta Zelenského líbit ti západní politikové, kteří zcela a beze zbytku nesdílejí americký postoj, že je zapotřebí roztočením sankcí a dodávkami zbraní porazit Rusko do posledního Ukrajince a snaží se alespoň trochu zohlednit též dopady, které má tato politika na půlmiliardu obyvatel Evropy.

To ovšem prezidenta Zelenského vůbec nezajímá a neustále opakuje slova o obraně svobody a demokracie na Ukrajině, která navíc brání před ruskou expanzí Prahu, Bratislavu, Budapešť, Vilnius, Vídeň, Berlín, podle toho, kde zrovna promlouvá z obrazovky.

Zřejmě spoléhá na to, že lidé, ohlušení válečnými fanfárami, si už nepamatují jeho zkorumpovaný režim a stav země, před kterým emigrovaly již před válkou miliony Ukrajinců a vidí v něm jakéhosi evropského Mesiáše, který porazí Říši zla.

Může se ovšem za čas nadít toho, že jej zbytek Ukrajinců pověsí, pokud zavčas neuteče ke svým zámořským šéfům. Možná by si měl přečíst Křest svatého Vladimíra Karla Havlíčka Borovského s veršem: Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák: dneska ctí tě za svatého, zejtra budeš sviňák!

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov včera:

Ke zorganizovánít referenda v Doněcku, Lugansku, Chersonské oblasti a Záporoží o připojení k Rusku je zapotřebí dvou věcí, vůle občanů, kteří zde žijí a „určité podmínky“ (tedy situace, kdy tam ustanou boje a obnoví se správa).

Jak jsem předpokládal již před drahnou dobou: tyto oblasti budou připojeny k Rusku (a je otázkou, zda pak budou Spojené státy a NATO ochotny dodávat zbraně k útokům na tyto oblasti, již ruské), zbytek Ukrajiny a Zelenskyj přestanou být rychle zajímaví a začnou konečně diplomatická jednání, neboť zvláště evropští politici k tomu budou, vzhledem k ekonomickým problémům, domácím veřejným míněním tvrdě donuceni.

Podle předpovědí Ministerstva financí i České národní banky přestane ekonomika růst od prázdnin, zároveň se bude zdražovat meziročním tempem nejméně o deset procent.

Česku, ale i zbytku Evropy a Americe tak podle řady odborníků hrozí stagflace – situace, kdy ekonomika nejen zpomaluje, ale zároveň rychle rostou ceny.

Pokud Rusko vypne ještě do léta plyn, případně se Evropa od plynovodů z východu sama odstřihne, klesne podle mannheimského profesora Toma Krebse výroba v Německu během následujících dvanácti měsíců o 114 až 286 miliard eur. To odpovídá ztrátě tří až osmi procent HDP.

Seznam.cz:

Největší změnou posledních dní je rychlý ústup ukrajinských sil z města Severodoněck. Nevíme přesně, proč se obránci nerozhodli vést boje ve městě, ale evidentně k tomu došlo. Nemáme žádné doklady o tom, že by tu docházelo k intenzivním střetům, nebo že by se ukrajinská obrana zhroutila. Šlo zřejmě o víceméně dobře provedený ústup. Pokud se stáhnou za Severní Doněc, nebude to z taktického hlediska zásadní změna, spíše vylepšení situace.

Energetický expert Ivan Noveský:

Víte, tady je zásadní problém, na který se skoro nikdo nedívá. Ale proč se tolik zvedá cena elektřiny? Máme snad postavenou novou jadernou elektrárnu, která by se musela začít splácet? Máme snad postavené nové uhelné elektrárny, které by se musely splácet? Nebo tady máme pořád stejné zdroje a pouze se úplně nesmyslně pořád navyšuje cena bez jediného důvodu?

Plyn je zcela jiná kategorie, protože ten nemáme vlastní a nakupujeme ho. Přesto tady je životně důležitá otázka, proč nakupujeme předražený plyn od Němců za mnohonásobně vyšší ceny než ho Němci kupují od Rusů a nám ho pak přeprodají. Proč plyn také nenakupujeme přímo jako Němci, Rakušané, Maďaři a další státy? Cena plynu by neměla u nás překročit 15 Kč za kubík. Realita je úplně jiná, podle nových ceníků vychází u nejfrekventovanější skupiny spotřebitelů cena 50 Kč za kubík včetně distribuce a poplatků. Kde to jsme? Totální nesmysl.

Cena elektřiny je pak dána pražskou burzou, která je dceřinkou té lipské a ceny se určují v Lipsku. Ceny na burze absolutně nesouvisí s vlastními náklady, nesouvisí s ničím.

František Matějka:

Nikdy mě nepřestane fascinovat, když zákazy a omezování legálních zbraní mezi civilními občany státu prosazují lidé, kteří mají těmi občany z daní placenou ochranku pro sebe, svoji rodinu a svůj dům a jezdí v pancéřovaném autě. Jako třeba kanadský premiér Justin Trudeau.

