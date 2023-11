reklama

Egyptský prezident navrhl vytvoření demilitarizovaného palestinského státu, existujícího stejně jako izraelského, pod kontrolou mezinárodních sil.

Co je to za nesmysl, dodávám. Ještě by se z toho stala móda, a kde by pak USA umísťovaly své základny?

***

Kanada pošle na Ukrajinu 11 tisíc útočných pušek a 9 milionů nábojů, prohlásil Premiér Kanady Justin Trudeau.

Další nesmysl. Kanada by měla poslat na Ukrajinu 11 tisíc mladých kanadských mužů s těmi miliony nábojů. To by teprve jejich rodičové jásali, jak tam chrání lidská práva a demokracii!

***

Ukrajině se po odvolání vojenských komisařů nepodařila mobilizace do řad Ozbrojených sil Ukrajiny, řekl zástupce a tajemník Výboru pro národní bezpečnost, obranu a zpravodajství Nejvyšší rady, plukovník Bezpečnostní služby Ukrajiny Roman Kostenko. Situace je podle něj natolik kritická, že přerostla nad problém nedostatku granátů.

Hájení zájmů USA a jejich spojenců do posledního Ukrajince v praxi…

***

Slova k zapamatování Trumpova bývalého poradce a vysloužilého plukovníka americké armády Douglase MacGregora na sociální síti X:

„Zelenskyj je už na samém konci, řekne cokoliv, aby vydržel až do velmi hořkého konce. Ve své funkci nepřežije. Urazil, rozhořčil a rozzlobil mnoho Ukrajinců. Vedl je cestou totální katastrofy. Jsem si jistý, že má mnoho únikových cest na různá místa, kde se nacházejí jeho bankovní účty a domy, ale tato válka skončila!“

Psali jsme: Miroslav Macek: Co si to ti Číňané dovolují, takto obcházet moudré sankce USA Miroslav Macek: Predikce podílu na růstu světového HDP v roce 2023 - Evropa 7,1 %, Afrika 4 % Jediným přímo měřitelným dopadem Green Dealu bude chudnutí obyvatel Evropy, upozornil Macek Miroslav Macek: Škoda, že se nehledá cesta, jak ukončit činnost Jiřího Pospíšila

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama