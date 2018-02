Miroslav Macek: Jak se to stalo, že sněmovna v roce 2010 den před volbami přehlasovala Klausovo veto na biopaliva?

Konopí, které dosahovalo výšky až dvou metrů, pěstoval podle obžaloby třiadvacetiletý Jan Krátký u svých rodičů na zahradě v Lechovicích na Znojemsku. Policisté se o podezřelé rostliny začali zajímat už předloni v srpnu. Při domovní prohlídce pak objevili kromě tří rostlin a zpracované marihuany i více než tři sta hub lysohlávek. Krajský soud v Brně Krátkého v pondělí poslal na čtyři a půl roku do vězení.

Tolik zpráva. Krátký se sice hájil tím, že měl konopí a lysohlávky pro vlastní potřebu a nikdo mu nikdy nedokázal, že by s drogami obchodoval, ale soud mu neuvěřil.

Také vám připadá, že spravedlnost v tomto státě je často nejen slepá, ale též zcela blbá? Není už nejvyšší čas se vzbouřit a donutit státní moc, aby se přestala zajímat o tom, co kdo činí se svým tělem, neboť jí po tom nic není? Pochopitelně vyjma zdravotní pojišťovnu?

***

Podle 170 členů Americké politologické asociace je nejhorším prezidentem v historii USA současná hlava státu Donald Trump. Nahradil tak Jamese Buchanana, který se stal prezidentem ještě před tamní občanskou válkou v 19. století. Předchozí hlava USA Barrack Obama si naopak polepšil a z 18. místa se dostal na osmé místo.

Když američtí politologové sestavují žebříček nejhorších prezidentů, je to zhruba stejně seriózní záležitost, jako kdyby frigidní ženy sestavovaly žebříček nejhorších milenců, dodala k tomu Karolina Stonjeková na facebooku.

***



Seznam k zamyšlení pro ty, kteří se domnívají, že za střelbu v amerických školách může snadné držení zbraní.

Také by se měli zamyslet nad slovy jednoho tamního šerifa:

„Za mejch mladejch let měl před střední školou každej pušku v autě. Revolver šel koupit na benzince jako nanuk. A střílel někdo ve škole? Ne. Změnily se od té doby ty zbraně? Ne. Změnili se lidi. Vychovali jsme generace zmatených, neschopných, změkčilých a ublížených kriplů bez respektu, cti a opravdových hodnot!"

2018, 14 February - Marjory Stoneman Douglas High school shootings - (17 dead)

2017, November 14 - Rancho Tehama Reserve shootings - (6 dead)

2015, 1 October - Umpqua Community College shooting - (10 dead)

2014, October 24- Marysville Pilchuck High School shooting - (5 dead)

2013, June 7 - 2013 Santa Monica shooting - (6 dead)

2012, December 14- Sandy Hook Elementary School shootings - (28 deaths)

2012, 2 April - Oikos University shooting - (7 deaths)

2008, February 14 - Northern Illinois University shooting - (6 deaths)

2007, 6 April - Virginia Tech massacre - (33 deaths)

2006, October 2 - West Nickel Mines School shooting - (6 deaths)

2005, 21 March - Red Lake shootings - (10 deaths)

1999, 20 April - Columbine High School massacre - (15 deaths)

1998, May 21 - Thurston High School shooting - (4 deaths)

1998, March 24 - Mitchell Johnson and Andrew Golden - (5 deaths)

1991, 1 November - University of Iowa shooting - (6 deaths)

1989, 17 January - Stockton schoolyard shooting - (6 deaths)

1976, 12 July - California State University, Fullerton massacre - (7 deaths)

1970, 4 May - Kent State shootings (4 deaths)

1966, 12 November - Mesa, Arizona - (5 deaths)

1966, 1 August - University of Texas tower shooting - (17 deaths)

1940, May 6 - Pasadena - (5 deaths)

1898, December 13 - Charleston - (6 deaths)

1893, March 26 - Plain Dealing high school - (4 deaths)

1764, July 26 - Enoch Brown (10 deaths)

***

Jindřich Šídlo:

Až bude dneska vláda jednat o regulaci lobbingu, mohl by premiér v demisi povyprávět, jak se to tak stalo, že sněmovna v roce 2010 den před volbami přehlasovala Klausovo veto na biopaliva.

