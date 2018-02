Miroslav Macek: Je nejvyšší čas odsadit do role Mistra Jana Husa Dominika Feriho

Podle odborníků je 20% mostů v Česku ve špatném, velmi špatném nebo havarijním stavu. Peníze na opravy by byly, chybí však stavební firmy s odborníky.

Nabízí se jednoduché řešení: podepírat mosty politology, rekreology a absolventy různých genderových studií.

Země z východní části EU, které jsou čistými příjemci evropských peněz, by podle rakouského kancléře Sebastiana Kurze měly v budoucnu dostávat z rozpočtu EU méně.

Šel bych ještě dál: optimální by bylo, kdyby Česká republika nedostávala z EU nic a také do ní nic nepřispívala. Velmi by se to vyplatilo, a to nejen ekonomicky.

V nové divadelní inscenaci na Broadwayi vystoupí v roli Jany z Arku černošská herečka Condola Rashad.

Není nejvyšší čas odsadit do role Mistra Jana Husa Dominika Feriho, abychom se záhy neocitli na okraji kulturního světa?

A kdy vystoupí v roli Martina Luthera Kinga Karel Roden?

Nejen vesmír, ale též lidská blbost je bez hranic…

Tento text se včera objevil na facebooku u Jakuba Horáka:

Zase se rozjela debata na téma “pracovní tábor”, takže znovu: Pracovní tábor to byl jen do r. 1942, ale v té době tu vůbec nebyl tábor pro Romy, těch tam byla jen menšina. Tento tábor byl r. 1942 zrušen a místo něj byl na stejném místě zřízen tzv. cikánský tábor čili Zigeunerlager (tj. nejmenoval se a ani nebyl pracovní, nápravný či nějaké jiné oblíbené slovo ve stylu “mrk mrk, my vime, že cikáni nepracují a musejí k tomu být přinuceni”), v němž byly poměry naprosto úděsné - umřely tam stovky lidí včetně malých dětí a zbytek byl deportován a většinou zavražděn v Osvětimi.

Tak jsem na něj schválně zareagoval následujícími slovy:

Ale na spor, zda na tom místě postavit za stamiliony památník či nikoliv přece existuje jednoduché řešení: kdo souhlasí s památníkem, dostane domů složenku na mimořádnou daň (pod daňovými sankcemi) na stavbu památníku, kupříkladu na 1000. - Kč. A bude ji dostávat opakovaně, až se patřičná suma vybere. Plátci daně budou spokojeni, neboť chtěli přece památník a jistě jej rádi zaplatí a neplátci též, neboť ho nechtěli a nevidí tedy důvod, proč ho ze svých daní platit. Lze aplikovat na mnoho dalších veřejných projektů, které jsou zbytné...

Desítky a desítky následných reakcí s potěšením shrnu a o výsledku vás budu informovat. Těšte se! Joj, to bude švanda!

