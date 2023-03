reklama

Polský velvyslanec ve Francii Jan Emeryk Rosciszewski v sobotu během rozhovoru s televizí LCI řekl, že za válku na Ukrajině může Rusko, neboť „to nebylo NATO, ani Francie nebo Slovensko, které by přispívaly k mezinárodnímu napětí“, a vzápětí šokoval dalšími slovy:

„Buď Ukrajina úspěšně obhájí svoji nezávislost, nebo budeme donuceni připojit se k tomuto konfliktu."

„Jinak řečeno, pokud budou naše principiální hodnoty, které jsou základem naší civilizace a kultury v ohrožení, nebudeme mít jinou volbu.“

V neděli vydalo polské velvyslanectví v Paříži následující prohlášení:

„Pozorně jsme vyslechli rozhovor a chápeme jej tak, že nešlo o oznámení přímého vstupu Polska do konfliktu, ale jen o varování před následky ukrajinské porážky - možností, že by Rusko zatáhlo do války středoevropské státy - pobaltské státy a Polsko.“

Ruský senátor Alexej Puškov:

„Velice arogantní prohlášení polského velvyslance v Paříži. Poprvé oficiální reprezentant Polska pronesl to, co mají polští politikové již dlouho na mysli. Nicméně veškerá polská odvaha je založena na podpoře Spojených států. Je si Varšava jistá, že Washington je připraven k boji?“

Pro ty, kteří mají krátkou paměť:

Před 20 lety, 20. března 2003 zahájily Spojené státy se svými spojenci operaci Irácká svoboda, a to pod záminkou, že Bagdád vlastní chemické zbraně a podporuje teroristickou Al - Káidu.

Do května Bagdád padl a území Iráku bylo rozděleno na několik okupačních zón.

Během válečného konfliktu bylo v důsledku vojenských střetů zabito téměř 160 tisíc lidí, z toho 130 tisíc z řad civilistů. Podle pozdějších údajů akademiků z USA, Kanady a Iráku zemřely další desetitisíce lidí kvůli kontaminované vodě, rozvrácené zdravotní péči a dalším nepřímým vlivům války.

Sedm let po invazi byly Spojené státy nuceny se z Iráku stáhnout. Zemi zanechaly v krizi a občanské válce.

Inspektoři OSN později došli k závěru, že Bagdád neměl žádné chemické zbraně a Husajn neměl žádné vazby na Al - Káidu.

Čeština je jazyk vtipný:

Rusko je potřeba potrestat co nejtvrději. Je nejvyšší čas poslat jim přihlášku do EU.

