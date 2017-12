Miroslav Macek: Jsme země neomezených možností

Jsme země neomezených možností, vždyť u nás projde bez defenestrace i věta z prohlášení ministerstva financí ke zprávě OLAF o Čapím hnízdu: „Ministerstvo financí nyní posoudí, zda a jakým způsobem je možné zprávu zveřejnit.“

Výstižná charakteristika „sluníčkáře“ od Vadima Petrova:

Sluníčkář je ten, kdo poučuje ostatní o tom, že svět má byt takový jak ho vidí on a moc ho nezajímá názor ostatních. Většinou, když mají názor jiný, si o nich myslí, že jsou hloupí, nevzdělání. On, že to vidí lépe, asi proto, že je tak nějak lepší.

Vážení čtenáři glos,

krásný závěr roku a hlavně šťastné a veselé vykročení do roku 2018 přeji Vám i Vašim blízkým.

A na shledanou v novém roce!

Váš

Miroslav Macek

autor: PV