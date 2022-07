Miroslav Macek: Lídr prostě je, nebo není

reklama

Liz Trussová, britská ministryně zahraničních věcí, prohlásila za správné, že Boris Johnson rezignoval.

„Nyní potřebujeme chladnou hlavu a soudržnost, abychom mohli vládnout, dokud nenalezneme nového lídra.“

Takže, jak vidno, v Británii se nevyřeší nic. Nový lídr se totiž ani nehledá ani nevolí. Lídr prostě je, nebo není.

***

Tragikomedie pokračuje:

Místopředseda německé vlády a ministr hospodářství Německa Robert Habeck navrhl Kanadě, aby poslala turbínu pro Nord Stream do Německa, a ne do Ruska, a aby tuto záležitost neodkládala, píše Bloomberg.

„Pokud je to pro Kanadu právní problém, chci, aby bylo jasné, že je nežádám, aby ji dodali do Ruska, ale doručili ji do Německa.“

***

Bloomberg:

Během prvních tří měsíců po invazi na Ukrajinu získalo Rusko od Číny a Indie za prodej energií 24 miliard dolarů, což ukazuje, jak jejich vysoké ceny limitují úsilí USA a Evropy potrestat prezidenta Putina.

Čína utratila za ruskou naftu, plyn a uhlí do konce května 18,9 miliardy dolarů, oproti předchozímu roku téměř dvojnásobek, zatímco Indie utratila za stejné období 5,1 miliardy dolarů, tedy téměř pětinásobek. Obě země tak zaplatily oproti stejnému období roku 2021 13 miliard dolarů navíc.

***

Vladimir Putin:

„Slyšíme, že nás chtějí porazit na bojišti. Co na to říct, ať si to zkusí. Mnohokrát jsme slyšeli, že Západ s námi chce bojovat do posledního Ukrajince. Pro ukrajinský lid je to tragédie, ale zřejmě k tomu vše směřuje. Každý by měl vědět, že jsme ještě nic vážně nezačali. Zároveň nevylučujeme mírové rozhovory. Ale ti, kteří tak činí, by měli vědět, že čím dále to dojde, tím bude složitější s námi vyjednávat.“

Dodávám: Můžete se tomu smát, mít posměšné poznámky, nevěřit tomu, ťukat si na hlavu, ale spíše bych doporučoval vážně se nad jeho slovy zamyslet.

***

CNN:

Šéf FBI Christopher Wray a generální ředitel MI5 Ken McCallum se setkali v Londýně, aby společně projednali nejvážnější problémy, týkající se špionáže čínské vlády.

Poté co kradla technologie, se nyní Čína zaměřuje na to, jak ochránit svoji ekonomiku proti jakýmkoli budoucím sankcím, které by následovaly po obsazení Taiwanu silou, a to studiem západního úsilí potrestat Rusko za invazi na Ukrajinu.

***

Za první červencový týden v Rusku poprvé vzrostly po deflaci, která trvala od května, ceny. Ruský spotřebitelský index vzrostl o 0,23 % a celková ionflace od počárku roku tak činí 11,77 %.

