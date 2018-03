Miroslav Macek: Na chudý lid musí být přísnost, aby se daly prošustrovat miliardy

Na Slovensku vláda požádala o důvěru. Není to úplně zbytečné? Neměla by spíše makat?

***

„Russische Diplomaten werden nicht aus Österreich ausgewiesen“, sagte Kurz bei seiner Ankunft zum EU-Gipfel in Brüssel.

A teď si tu zprávu zkuste najít v našich mediích…

***

Do čela italské Poslanecké sněmovny byl zvolen zástupce nejsilnější parlamentní strany Hnutí pěti hvězd Roberto Fico. Mafiánské propojení Slovenska a Itálie se tak po jmenování slovenského premiéra Pellegriniho definitivně potvrdilo.

***

Zdeněk Švrček:

Fascinuje mne, kam sklouzla novinařina. Popíší nám s vážnou tváří, jak útočník zastřelil tři lidi, jak držel rukojmí, jak jej policie zastřelila, jaké se na místě udělaly bezpečnostní opatření, že patřil k ISIS a že se to dál vyšetřuje, blá blá blá.

Jediná logická a patřičná otázka nakonec mi chybí: "milá vládo (milé vlády), máme tady další průser, který dokazuje, že to bude horší a horší. Řekněte konečně, co proti tomu, aby se tito lidé dostávali do našich krásných zemí a aby tady dál rychle získávali sílu, převahu a zázemí konečně uděláte??? Nechcete-li proti tomu nic zásadního dělat, proč to tolerujete a jaký osud připravujete nám, co tady staletí bydlíme, a jak daleko to chcete dohnat?"

Pokud bychom totiž prostřednictvím skutečných, zvídavých a nezávislých novinářů odpovědi znali, prostě se realitě přizpůsobíme.

Ale jeví se již nad slunce jasněji, že se právě tohle nehodí a novináři hrají tuhle hru spolu s politiky.

***



Karolina Stonjeková na facebooku:

Včera jsem byla na brzké večeři s kámoškou. Měla s sebou i svoji dvouletou holčičku.

Aby malou něčím zabavila a my mohly vést dospělácký hovory, dala jí kamarádka ke stolu plastovou bedýnku s různými hračkami, kterou měli v restauraci pro tyto případy k dispozici.

V bedýnce bylo všechno možné - autíčka, skládačky, stavebnice, medvídci, prostě všehochuť.

Malá Ewa se prohrábla obsahem krabice, aby nakonec naprosto neomylně sáhla po dřevěné panence, která byla v krabici jediná. Položila si jí na ruku, začala jí chovat a říkala u toho "houpy, houpy".

Vzpomněla jsem si při téhle příležitosti na to, jak se kolem Žáčkovy básně Proč jsou holky na světě, rozpoutalo feministicko-genderově-politicky korektní peklo a kdejaká pomatenkyně tvrdila, jaký je to hřích "zatěžovat" odmala holčičky jejich budoucím mateřským posláním a posilovat v nich tyhle "nežádoucí stereotypy".

Tak já včera viděla dvouletou holčičku, kterou nikdo žádným mateřským posláním ani stereotypem nezatěžuje a ona přesto naprosto spontánně sáhne ze všech možných hraček právě po panence a začne ji houpat, jako dítě.

Proč? Protože to prostě není ani zatížení, ani nežádoucí, ani stereotyp! Ale naprosto přirozená věc! Tak přirozená, že s ní sebevětší ideologická zarputilost nehne! Naštěstí...

***



Opsáno z facebooku aneb na chudý lid musí být přísnost, aby se daly prošustrovat miliardy.

Pokračování kontroly z FÚ v mé kanceláři:

Mimo odpočtu DPH podložky na myš, jsem též ustála i odpočet DPH (cca 400,- Kč) na "kabelu" zakoupenou v OC na lejstra A4 neb dámskou aktovku, kterou mám po šesti letech opotřebovanou, jsem nesehnala. Chápu… tady se již jednalo o vyšší částku a tak dámy šly osobně s paragonem do OC, kde jsem kabelu zakoupila. Prodavačka jim podle kódu musela ukázat ten typ. Byl to boj, ale nakonec jsem to s mým daňařem obhájila a DPH mi uznaly! Ovšem dodnes myslím na to, že jsem se naštěstí neprořekla, že si tu kabelu občas půjčím i pro osobní potřebu a hodím do ní rohlíky. Pak, mimo jiné další věci, následoval věšák na kabáty, který chtěly též vidět. Ten mám v druhé kanceláří hned vedle vchodových dveří, tak nakoukly do druhé kanceláře a oddychla jsem si, neb kývaly hlavou, že je vše v pořádku a odpočet DPH cca 200,- Kč též uznaly! Pak mi ale nevěřily a chtěly ukázat nástěnnou mapu Prahy. Tu mám také v druhé kanceláří, tak vstaly z křesel a šly se přesvědčit na vlastní oči. A co myslíte?? BYLA TAM!

