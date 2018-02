Miroslav Macek: Nemohu si zažádat o dotaci na přepravu manželky na ples?

Farma Čapí hnízdo dostávala od státu dotace na chov zvířat nebo přepravu koní na výstavy. Šlo většinou o několik tisíc korun, peníze z rozpočtu ministerstva zemědělství byly ale určené pro malé a střední podniky. Vlastník farmy společnost Imoba je přitom součástí koncernu SynBiol, který měl předloni tržby 3,4 miliardy korun. Informovaly o tom páteční Hospodářské noviny (HN). Imoba po medializaci zprávy oznámila, že dotace na chov zvířat vrátila, řekl její mluvčí Karel Hanzelka. Šlo prý o administrativní chybu.

Tolik zpráva. Prosím všechny, kterým se podařilo administrativní chybou brát dotace, ať se mi přihlásí.

A raději vůbec nekomentuji fakt, že se z našich daní mohou vyplácet dotace na přepravu koní na výstavy. Nemohu si zažádat o dotaci na přepravu manželky na ples?

Poučná diskuse na facebooku:

A: Musím se ptát, co udělal Babiš s těmi 50 miliony? Postavil za ně kus toho Hnízda. Ergo kladívko, ty peníze zůstaly u těch firem, co to Hnízdo stavěly. Nezůstaly tedy Babišovi v kapse. Tak k čemu celý ten povyk?

B. Nutně potřebuji tři miliony. Pošlete mi je, prosím, na účet. Slibuji, že je všechny utratím a nic si z té hotovosti nenechám. Děkuji.

"Pokud vím, Drahoš nebyl první z vědců, kteří byli osloveni. Byl první, který na tu poptávku reagoval," pravil Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla a bývalý předseda ODA.

Dodávám: Tomu říkají hoši, co spolu mluví řádné výběrové řízení?

autor: PV