Miroslav Macek: Netvrďte mi, že nejde o test mimozemšťanů, co si české stádo ovcí ještě nechá líbit

reklama

Někteří senátoři se po jednání senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost o Vrběticích dali slyšet, že ministr vnitra Hamáček je naivní hlupák. Vystavují se tak ovšem nebezpečí trestního stíhání za vyzrazení státního tajemství.

***

Je zřejmé, že hnutí ANO již nepočítá s tím, že by po podzimních volbách nadále vládlo. Andrej Babiš totiž navrhuje přihodit od ledna 650 korun, Jana Maláčová 750 korun za měsíc, a možná přijde i bonus jako loni v prosinci. Většina důchodců na ně budou vzpomínat v dobrém a rozpočtové problémy, inflaci a zdražování základních životních potřeb za ně bude muset řešit někdo jiný. Docela pěkná sviňárna…

***

Netvrďte mi, že nejde o test mimozemšťanů, co si české stádo ovcí ještě nechá líbit!

(Zpracováno z informací seznam.cz a dalších)

V březnu dostali úředníci z laboratorní sekce a sekce Hlavní hygieničky ministerstva zdravotnictví první písemné instrukce od odborníků ze skupiny MeSES s požadavkem na plošné testování ve firmách a dále e-mailovou zprávu od ministra zdravotnictví Jana Blatného:

„Posílám informaci o doporučení MeSES k testování ve firmách a prosím o komentáře. Stačí heslovitě, ať máme čím argumentovat.“

Anketa Má ministr Arenberger skončit? Ano 67% Ne 17% Nevím / Je mi to jedno 16% hlasovalo: 1321 lidí

Irena Kotíková, tajemnice MeSES a předsedkyně Spolku pro efektivní altruismus, totiž připsala:

„Pokud se ministerstvo rozhodne, že vydá takové rozhodnutí, které je s tím naším v souladu, tak to musí zdůvodnit to ministerstvo. Skupina není povinna to zdůvodňovat.“

Úředníci promptně odepisují:

„Epidemiologicky nelogické, finančně ani odborně nepodložené.“

V dubnu se dále uskutečnilo na ministerstvu zdravotnictví jednání, na němž byli náměstci resortů obchodu a průmyslu, školství, kultury, epidemiologové a hygienici z ministerstva zdravotnictví. Jednání vedl náměstek ministra Martin Havrda, který na něm prohlásil:

„Testy jsou nějaké opatření, které se zavedlo ke zvýšení bezpečnosti rozvolňovacího procesu. Ale nenamlouvejme si, že mají nějaký veliký význam.“ A dále: „Pokud je chceme po lidech vyžadovat, musíme naplánovat, kde se lidé budou testovat a kdo to bude platit. Ty testy platí pojišťovna, stojí to spoustu peněz a my nevíme, za co budeme léčit lidi! Když si pojišťovna vycucá peníze na takové věci…,“ pokračoval náměstek Havrda.

Kritikem rozsáhlého testování byl také expert na zdravotní právo Ondřej Dostál.

„Na rakovinu se umírá víc než na covid-19, přitom stát úhradu léků tvrdě reguluje, o výjimky se musí nemocní soudit a byly i případy, kdy se na léčbu dětí vypisovaly veřejné sbírky.Není proto přípustné dát miliardy na plošné testy jen tak bez důsledného vyhodnocení nákladové efektivity a bez záruk nepodjatosti, a to i proto, že testování se jeví být byznysem s nemalými maržemi,“ prohlásil a dodal, že návrhy MeSES jsou jen „doporučením skupiny soukromých osob“.

Přesto ministr Jan Blatný v březnu návrhu na testování ve firmách vyhověl. Vláda pak 9. března nařídila, že lidé mohou chodit do zaměstnání jen s testem, a že testy musí nakupovat zaměstnavatel. Pojišťovna mu na ně odhadovanou cenou testu šedesát korun přispěje. Testy provedené v laboratořích proplatí celé.

Odborné ani finanční odůvodnění celého nařízení ovšem dodnes není k dohledání. O měsíc později navíc konstatoval Nejvyšší správní soud, že nařízení o plošném testování ve firmách je nezákonné.

Proč náměstek Havrda na požadavky MeSES plošně testovat přistoupil, když sám tvrdil, že je to drahé a nemá to valný význam? Na to nyní náměstek Havrda odmítá odpovědět.

„Nejsem tu od toho, abych mluvil s médii, nezlobte se,“ řekl pouze.

Proč exministr Blatný vládě ke schválení návrhy MeSES předložil, když měl od svých úředníků od začátku informace o tom, že jsou tato plošná testovací opatření špatná a drahá?

„Zpětně se k tomu vyjadřovat nechci, ptejte se ministerstva a hlavní hygieničky. Více bych k tomu říkat nechtěl,“ uvedl.

Z interní komunikace na ministerstvu zdravotnictví též vyplývá, že o nařízeních, která soud označil za nezákonná, od začátku věděli náměstek pro legislativu Radek Policar, pověřená hlavní hygienička Pavla Svrčinová i náměstek současného ministra zdravotnictví Martin Havrda. Proč nedbali na negativní stanovisko úředníků? Náměstek Policar na tuto otázku neodpověděl, Pavla Svrčinová, kterou vláda Andreje Babiše pověřila vedením sekce hlavního hygienika, nezvedá telefon a náměstek Martin Havrda odmítá s médii komunikovat. Přes tiskovou mluvčí resortu pouze vzkázal, že se jednotlivé návrhy a opatření konsultovaly se skupinou MeSES.

A jak to vysvětlují odborníci z MeSES?

„Ty testy byly prostě doporučené proto, že když se někdo prokáže tím testem v nějakém intervalu, tak když jde někdo na pedikuru nebo si jde dát pivo na zahrádku, snižuje se riziko, že ten člověk bude infekční. To považuji jaksi za triviální zdůvodnění,“ říká tajemnice MeSESu Irena Kotíková. A dodává: „Máme informace o tom, že to testování je v potlačování nákazy finančně efektivní.“

Zdůvodnění efektu plošného testování existuje v číslech i na ministerstvu zdravotnictví a v Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jenže je přesně opačné, než tvrdí skupina MeSES. Navíc VZP v modelaci nákladů na testování uvádí miliardové ztráty. Jak potvrzují data, za loňský rok šlo na testování téměř 7 miliard a jen v letošním roce, od ledna do konce dubna (bez samotestů) tedy za necelých pět měsíců, odteklo z veřejného pojištění na antigenní a PCR testování 7,6 miliard. Jde o částku zhruba 2 miliardy měsíčně. Do této částky nejsou ovšem zahrnuty náklady na plošné testování ve školách. Testy do škol nakupovalo Ministerstvo vnitra a Správa státních hmotných rezerv za prostředky státního rozpočtu.

Ministerští úředníci navíc upozorňují na to, že dosud nikdo neřešil, zda externí poradci, podle nichž se vedení ministerstva celou dobu řídí, nejsou náhodou ve střetu zájmů, neboť kupříkladu jeden ze členů skupiny MeSES Rastislav Maďar je členem dozorčí rady firmy Avenier. která patří mezi největší distributory zdravotnického materiálu a léčiv v České republice. Ten navíc na otázku, zda má pro tvrzení, že PCR musí být, analýzu rizika, studii proveditelnosti a jak by měl být nastavený dlouhodobě udržitelný systém testování, vůbec neodpověděl.

Na otázku, zda má vláda zpracovanou analýzu nákladu a přínosů, tzv. Cost/benefit analýzu jednotlivých protiepidemických opatření, která týden co týden nařizovala, odpověděl premiér Babiš:

„Vážená dámo, už jsem vám opakovaně napsal, že se máte obrátit na ministerstvo zdravotnictví, které má všechno, o čem píšete, v kompetenci.“

Dodávám:

Tajemnice MeSESu Kotíková prohlásila, že testování je finančně efektivní. Teď je na policii, aby prokázala, pro koho.

Psali jsme: Miroslav Macek: Zbytečně záludné otázky Miroslav Macek: Budeme platit jako mourovatí Miroslav Macek: A pak, že covid napadá plíce Miroslav Macek: Podle nejnovějšího výkladu dějin to byli převážně Ukrajinci, kteří nás roku 1945 okupovali

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.