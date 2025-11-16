Vladimír Ustyanovič: Jsme svědky velké hradní hry?

Ve svém komentáři se nebudu zabývat tím, co už bylo napsáno. Každý zodpovědný prezident by měl chtít co nejrychleji ustanovit vládu, aby mohla reprezentovat české zájmy v zahraničí. Zatím to ale vypadá, že Pavel začíná být brzdou pro českou zahraniční politiku. O tom, že se to tak neděje, mohu jenom spekulovat, ale otázkou je, která spekulace je blízká realitě.
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
Anketa
Má Jindřich Rajchl vaši důvěru? (Ptáme se od 12.11.2025)
To, že zatím nemáme vládu vzešlou z demokratických voleb, může vyhovovat Ruské federaci. O Petru Cibulkovi si mohu myslet cokoliv. Tvrdí, že za veškerým politickým děním v České republice stojí ruské zpravodajské služby, například GRU. Tato služba byla před rozpadem Varšavské smlouvy supervizorem československé vojenské rozvědky. Byl by to Putinův majstrštyk, kdyby byl český prezident, který má absolutní imunitu, ideálně ruským krtkem. To je ale samozřejmě spekulace.
Jak jsem již dříve psal, byl jsem ten, který se s Pavlem plazil v bahně a v zimě mrznul společně s ním zahrabaný ve sněhu na takzvaných „pozorovačkách“. Také jsme navštěvovali určitou speciální vojenskou školu v Brně, ale každý v jiné době. Jak se říká, do duše a do melounu člověk nevidí. Proč se Petr Pavel nevyjádřil k organizovanému zločinu jako je Kampelička, tunelováni IKEM, nebo obří tunel Motol a kauza Bitcoiny? Akce Dozimetr, kde bylo financování politických stran součástí organizované zločinecké struktury, ho také nechává asi chladným. Nechci použít lacinou frázi „podle sebe, soudím tebe“, ale mám pocit, že na rozdíl od prezidenta Antonína Zápotockého, kterého milovali nejen dělníci, se kterými chodil na pivo, bohužel tuším, že Petr Pavel bude mít opačný status.
Na jednání s Andrejem Babišem, které mělo být mezi čtyřma očima, si prezident přizval své tři poradce. To mohu nazvat takzvanou „cikánskou férovkou“ s určitou mírou zbabělosti. Tak jako v diktatuře proletariátu vyžaduje to, na co nemá nárok. Mám pocit, že hradní klika se chová jako absolutistická monarchie.
Jaké by mohlo být řešení? Pavel by rád hrál šachy, ale bohužel při jeho kapacitě a schopnostech hraje ruletu. Sněmovna by měla obrazně řečeno nechat prezidentskou kancelář vyhladovět a snížit její rozpočet na provozní minimum. Díky této úspoře může sám o mnohé přijít. Minimálně o rozsáhlý rozpočet, kterým Hrad pokrývá jeho koníčky, luxus, nestandardní apanáž manželky a pohodlný život pár pijavic přisátých na stát, včetně protokoláře Koláře.
Poznámka pod čarou. Přednášky Pavla na gymnáziích, kde indoktrinuje studenty svými politickými názory, jsou podle mého názoru přímým porušením školského zákona.
A nyní zahraniční rubrika. V případě, že není cílem vládnoucí garnitury včetně prezidenta totální rozvrat ekonomiky České republiky, tak by měli vnímat dění v zahraničí. Polský premiér Donald Tusk se vyjádřil, že Západ se jen těžko přesvědčí ke spolupráci s korupční Ukrajinou. Na toto téma se vyjádřil také ministr zahraničí Maďarska Péter Szijjártó, který řekl, že se kolem ukrajinského prezidenta zhroutilo korupční domino a je nepřijatelné posílat na Ukrajinu byť jedno euro z peněz Evropanů, protože s velkou pravděpodobností jdou tyto peníze na financování korupční sítě.
Toto koresponduje s prohlášením maďarského premiéra Viktora Orbána, který řekl, že Maďarsko není povinno financovat Kyjev, protože k tomu nemá žádné morální ani politické důvody. Maďaři odmítají posílat peníze na zkorumpovanou Ukrajinu a 1,56 milionu eur pošlou na podporu Libanonu. Prohlášení amerického ministra zahraničí Marca Rubia, že zabavení ruských aktiv je protizákonné a mohlo by znamenat zhroucení mezinárodního finančního systému, dává za pravdu tomu, že Ukrajina je na periferii zájmu Spojených států.
Kauza Mindič, Zelenského „peněženka“, podle zdroje Ukrajinská pravda vyprali přibližně 100 milionů dolarů v energetice. Ptám se, kolik peněz Zelenského režim vypral bez toho, aniž by to zaznamenaly protikorupční orgány NABU a SAPO? Tento můj dotaz koresponduje s dotazem Oleksije Arestoviče, který to uvedl na svém YouTube kanálu. Jediné řešení ukončení války na Ukrajině je dodávat humanitární pomoc postiženým oblastem na základě jejich požadavků. A ani jeden náboj na Ukrajinu. Tomu se myslím říká vynuceně spravedlivý mír, stejně jako vynucený tah v šachu.
Pro ukrajinské vojáky vzpomenu citát německého polního maršála Erwina Rommela: „Bojovali jste jako lvi, ale veleli vám oslové.“ A já dodávám, nebojujete za vlast, ale bojujete za zkorumpovaný Zelenského režim.
Zdroj: Luboš Procházka, The Sunday Times, Bloomberg, výstup z jednání MZ G7, síť X
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
autor: PV