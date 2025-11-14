Mira Třebická: Poděkování našim předlistopadovým umělcům

16.11.2025 12:17 | Glosa

Před sedmnáctým listopadem bych chtěla poděkovat všem našim umělcům - zpěvákům a hercům, kteří nás v době totality neopustili, a kteří nám náš socialismus pomáhali zvládat svým nadáním, svým nadhledem, svými krásnými hlasy.

Foto: repro youtube, tan
Popisek: Vladimír Menšík

Jmenovitě děkuji Heleně Vondráčkové, Waldemaru Matuškovi (do Ameriky odešel v r. 1986), Karlu Gottovi, Rudolfu Hrušínskému, Vlastimilu Brodskému, Jiřině Bohdalové, Vladimíru Dvořákovi, Vladimíru Menšíkovi, Evě Pilarové, Věře Špinarové, Evě Olmerové, Haně Zagorové, Jiřímu Kornovi, Janě Brejchové, Jiřímu Suchému, Josefu Abrhámovi, Libuši Šafránkové, Karlu Hálovi, Milanu Chladilovi, Ivettě Simonové, Karlu Vlachovi, Felixi Slováčkovi, Milanu Votrubovi, Františku Filipovskému, Miloši Kopeckému, Jiřímu Sovákovi, Radkovi Brzobohatému, Ivanu Mládkovi a řadě dalších.

Též hudebním skupinám Kamarádi táborových ohňů, Rangers, Tučňáci, Greenhorns a jiným. Prostě všem těm, kteří nám těch čtyřicet let zpříjemňovali, zůstali tady s námi, protože ne každý z nás dokázal opustit své rodiče, své kamarády, své mazlíčky. Možná sklidím kritiku, ale poděkovat jim musím, protože to zatím nikdo neudělal. Ještě jednou d ě k u j i !

Jsem dítětem rodičů, kteří byli za socialismu perzekuováni, otec byl v mém předškolním věku ve vězení, maminka učitelka nemohla učit, aby nás školáky svými závadnými názory nekazila. Ta doba před rokem 1989 mi trochu připomíná současné dezolátské perzekuování a je smutné, že jsou tady pořád ještě lidé, kteří jsou ochotni perzekuování provádět. A někteří dokonce s radostí. Takže, stará gardo, neodcházejte nám a vydržte, budeme vás ještě potřebovat!

PS: Kdysi jsem byla vděčná Martě Kubišové a vážila si jí za její odvahu postavit se komunismu. Poté co převzala vyznamenání od prezidenta republiky, který v předlistopadové době byl komunistou zapáleným, jsem si jí vážit přestala. Na druhou stranu, když komunista oceňuje komunistu - myšleno Petr Pavel Zdeňka Svěráka - je v téhle době také smutné.

