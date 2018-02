Miroslav Macek: O českém udavačství vědělo již protektorátní osazenstvo Petschkova paláce své…

Vymývání mozků se nezastavilo ani na Valentýna. Německá televize ARD měla v předvečer svátku na pořadu vskutku valentýnský program: Aufbruch ins Ungewisse – dystopii o poměrech po rozpadu EU, kdy se v některých státech dostává k moci krajní pravice, v Německu zavírají muslimy, homosexuály a jinak myslící Němce a z některých Evropanů se stávají imigranti – film ukazuje osud jedné takové rodiny, prchající na jih Afriky…

Dodávám: obavy musíme mít z takových vymývačů mozků a ne z „krajní pravice“.

Skupina českých katolíků napsala dopis papeži Františkovi, ve kterém ho vyzývají, aby neprodlužoval mandát současnému pražskému arcibiskupovi kardinálu Dominiku Dukovi. Ten koncem dubna oslaví 75. narozeniny, a dosáhne tak věku, kdy musejí podat demisi všichni katoličtí biskupové. Papež mu ovšem může prodloužit mandát, což si ale někteří věřící nepřejí, řekl v pondělí jeden ze signatářů dopisu papeži Jan Bierhanzl.

Tolik zpráva. O českém udavačství vědělo již protektorátní osazenstvo Petschkova paláce své…

Kdyby byl Andrej Babiš alespoň trochu chlap, tak by už dávno, pradávno řekl: „Ano, jako pracovník zahraničního obchodu pracující v cizině jsem byl logicky veden jako spolupracovník StB, jako ostatně všichni na takové pozici. Vždy šlo jen o ekonomické informace a ekonomické zájmy. Tečka.

A velká většina lidí by to brala. Ale lhát, zapírat, soudit se a žvanit o spiknutí? To je tedy úroveň opravdu babišovská!

Nizozemský ministr zahraničí Zijlstra tvrdil, že byl v roce 2006 coby tehdejší zaměstnanec firmy Shell tehdejším Putinově venkovském sídle svědkem Putinových slov, že považuje Bělorusko, Ukrajinu a pobaltské státy za součást „velkého Ruska“.

Jenže teď přiznal, že tehdy lhal, neboť na žádném sídle nebyl a nic takového na vlastní uši neslyšel. Prý to ovšem slyšel od člověka, který tam skutečně byl a kterému důvěřuje natolik, že to pustil ven za sebe, aby kryl svůj zdroj. Ale jinak prý je to sice velká chyba, ale jinak v pořádku…

Jo, jo, od jednoho důvěryhodného člověka jsem slyšel, že byl u toho, když Zijstra prznil malá děvčátka, ale musím krýt svůj zdroj…vše v pořádku, ne?

Řetězec slavného britského kuchaře Jamieho Olivera je před krachem a dluží, kam se podívá skoro dvě miliardy korun.

To je holt tak, když se namísto poctivé práce v kuchyni chce tancovat na všech svatbách současně…

Čtenář glos R. L. mi napsal:

Všude pořád čtu různé úvahy, proč volba prezidenta dopadla tak, jak dopadla. Je zajímavé, že prakticky všechny zveřejněné úvahy a rozbory provedli lidé, kteří nežijí na "venkově" (jak podle mého hanlivě v Praze označují celý zbytek republiky). Mnozí tvrdí, že Zemanovi vyhráli volby lidé v exekucích. To je podle mne hloupost, tito lidé v drtivé většině vůbec volit nešli. Že se mapa exekucí kryje s mapou Zemanových voličů, spíše vypovídá o tom, jak je ten který region chudý nebo bohatý. V jednom z těch chudých regionů (Karlovarský kraj) v malé obci bydlím celý život a většina místních žije od výplaty k výplatě bez nějaké naděje na výrazné zlepšení. A přitom tvrdě pracují. Všude v médiích slyší, jak se skvěle daří ekonomice, jak rostou platy, ale jich samotných se to netýká. Prahu vnímají jako vývěvu, která stahuje peníze z celé republiky. Vidí Blanku, Opencard a další nesmyslně utracené obrovské peníze, o kterých tento region může tak maximálně snít. A pak ti, o kterých se domnívají, že je obírají o peníze, na ně ještě vyvíjejí nátlak, co si mají myslet a koho mají volit. A pokud mají jiný názor, tak je urážejí. Takže pak logicky volí toho, proti kterému Praha bojuje. Protože nepřítel mého nepřítele, je můj přítel.

