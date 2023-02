Miroslav Macek: Premiér Fiala konečně prozřel?

reklama

Premiér Fiala konečně prozřel a přestane podporovat americkou proxy válku s Ruskem na Ukrajině, kdejaké zbytné a zbytečné neziskovky, zruší desítky zbytečných úřadů a institucí, propustí tisíce a tisíce zbytečných úředníků, odstoupí od Green Dealu, atd., atd.

Protože jak jinak si lze vysvětlit jeho slova, že nemůžeme žít na dluh?

***

Církevní restituce, na rozdíl od důchodů, se ovšem zvednou o celou inflaci, neboť takovou smlouvu podepsala Nečasova vláda. Se změnou by musely souhlasit obě strany. Jak myslíte, že to dopadne?

***

Náčelník generálního štábu generálmajor Karel Řehka v rozhovoru s Reflexem:

„Společnost podlehla falešnému pocitu bezpečí a neuvěřila, jak je důležité věnovat obraně náležité úsilí.“

Tak, tak, pořádně zbrojit jako ve druhé polovině třicátých let minulého století: nový energický armádní generál Ludvík Krejčí měl pevnou představu o rekonstrukci armády - pohraniční opevnění, letectvo, rychlé divize, přezbrojení, nové úkoly rozhlasu, kádrové změny, miliardové investice…

A jak se nám to vyplatilo!

Že je dnes jiná doba, kdy velmoci nehledí jen na své vlastní zájmy? Pche!

***

„Je těžké mluvit o zavedení cenzury a nevědět, jak ji vymáhat. To musí vymyslet právníci. Já bych prozatím úzce vymezil věci, které není možné publikovat a šířit. Ale musíme to dosáhnout opatřeními, která nevyvolají nepokoje, nesvrhnou vládu a nevyvolají nové volby. Protože z nich vzešlá vláda by ta opatření ihned zrušila,“ zakončil rozhovor s J. X. Doležalem Miloš Čermák.

Dodávám:

Já bych zase mohl prozatím vymezit jiné věci, které není možné publikovat a šířit? A pan Vopička taky? A další a další občané? Kdo ten seznam udělá? Vláda? Té voliči k ničemu takovému mandát nedali nebo to snad měly vládní strany ve volebních programech? Byli by s takovým programem dnešní poslanci zvoleni? Jistě ne, takže logicky nemají mandát o něčem takovém rozhodnout. Nebo snad nevolené pražské „elity“, které se nikdy nemýlí? Flégr? Doležal s Čermákem? Jourová?

***

To je ale nehoráznost, no uznejte! Představte si, že ve Velké Británii někteří ukrajinští uprchlíci byli nuceni pracovat zdarma pro pronajímatele bytů, aby tak kompenzovali jejich náklady na hrazenou cestu do Británie a bydlení zdarma! Moderní otroctví to nazval tamní Červený kříž, jako by nebylo právem žít na úkor někoho jiného!

***

Dokonce i během války některé lidi neopouští smysl pro humor:

Mluvčí Bílého domu prohlásil, že Bidenova cesta do Kyjeva je historická a odvážná. Ve městě dokonce zněly i sirény, když byl prezident na zemi.

***

Na každé výročí se dá hledět různě:

Uplynul rok od doby, kdy během jediného dne přestala existovat smrtící pandemie a mainstream a spousta občanů začala vyznávat nehynoucí lásku jedné z nejzkorumpovanějších zemí světa, která už osm let utlačovala a vyvražďovala část svých občanů na jihovýchodě země.

***

Čtenářka glos P. K. mi poslala úryvek článku z Týden.cz s komentářem:

"Beneš se 25. února 1948 nechal Gottwaldem přesvědčit, aby vládu pouze rekonstruoval podle návrhu komunistů, kteří v novém kabinetu chtěli získat převahu. Bylo to protiústavní řešení, ovšem za přispění nerozhodných demokratů. Ti už od jara 1945 ustupovali KSČ a postupně přicházeli o vliv v armádě, policii i v nezávislém soudnictví. Opozici chyběla jednota a třeba syn prvního československého prezidenta Jan Masaryk demisi nepodal a seděl i v Gottwaldově poúnorové vládě. Stejně tak významný sociálnědemokratický politik Bohumil Laušman, jenž se stal dokonce místopředsedou poúnorového kabinetu. "Prokázali jsme před celým světem hluboký a upřímný demokratismus našeho státu," prohlásil po složení slibu této vlády její předseda Klement Gottwald. Nebyl daleko od pravdy, dokonale využil selhání svých nepřátel. A také moc nad ozbrojenými Lidovými milicemi a policií, která rozehnala spontánní studentské demonstrace. Nikdo jiný se na protesty v ulicích nezmohl. "Chcete vést státní věci novými cestami a novou formou demokracie. Přál bych vám, národu i státu, aby to byla cesta šťastná pro všechny," popřál nové vládě prezident Beneš.

V sobotu 28. února 1948 se Gottwald zúčastnil sjezdu rolníků v Praze a skutečně dosud mluvil jako nejzarytější demokrat. "Kdo bude strašit s kolchozy, patří k rozvratníkům a záškodníkům," dušoval se před soukromými rolníky. Netrvalo ani rok, a parlament přijal zákon o jednotných zemědělských družstvech (23. února 1949) a strana zahájila násilnou kampaň za jejich zakládání."

Co mi to jen připomíná? Nejednotní demokraté...

A ta Gottwaldova slova? No ovšem - nebudeme zvyšovat daně, nebudeme zvyšovat věk odchodu do důchodu...a taky Havlovy sliby, jak už nikdy nebudeme v žádném vojenském paktu.

Převzato se svolením autora z webu www.viditelny-macek.cz

