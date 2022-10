Miroslav Macek: Prosím vás, ujistěte mě, že je to hoax!

reklama

Prosím vás, ujistěte mě, že je to hoax!

Markéta Pekarová Adamová: Dobrá zpráva pro živnostníky: Ve Sněmovně jsme zrušili licenční poplatky za hudbu v jejich provozovnách. Nedává smysl, aby třeba železářství nebo kadeřnictví platily za hrající rádio. Konečné slovo bude mít ještě Senát. Živnostníci si zaslouží naši podporu. V této době víc než kdy dřív. Anketa Jste ještě schopni zajistit si dostatek kvalitního jídla? Ano 18% Ne, musel(a) jsem se letos omezit 82% hlasovalo: 8243 lidí

***

Francouzský ministr financí a hospodářství Bruno Le Maire se minulý týden hned dvakrát ostře pustil do Spojených států kvůli přemrštěným cenám zkapalněného plynu, který USA prodávají Evropě čtyřikrát dráž než na domácí americký trh. Prohlásil dále, že se obává posílení ekonomické moci Spojených států na úkor Evropy a ozbrojený konflikt skončí oslabenou Evropou a americkou ekonomickou nadvládou.

Proč si stěžuje? Protestoval snad proti sankcím? Copak nevěděl, co Američany protahovaná proxyválka s Ruskem způsobí? O tomto výsledku píšu už od jara…

***

Tucker Carlson z Fox News na další Zelenského žádost o peníze:

Jakýsi povýšenecký cizinec v tričku požaduje peníze na své „kritické ekonomické potřeby“. My máme také kritické ekonomické potřeby, hochu. Kdo jsi, ty trole? Vypadni.

***

Vyšetřovací skupina zástupců z Německa, Dánska a Švédska, vytvořená s cílem identifikovat viníka sabotáže na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2, se rozpadla.

Všechny tři země provedou vlastní vyšetřování. Švédsko však oznámilo, že nebude s Dánskem a Německem sdílet své poznatky.

***

Během slyšení zvláštní komise EU o covidu 19 prezidentka mezinárodních rozvinutých trhů firmy Pfizer Janine Smallová připustila, že jejich vakcína nikdy nebyla zkoušena na schopnost zabraňovat přenosu nemoci, ačkoliv to předtím firma hlásala.

Robert Roos, holandský politik, který je též členem Evropského parlamentu napsal na twitteru: „Když se nenecháte naočkovat, jste asociálové. Tohle nám tvrdili holandský ministerský předseda a ministr zdravotnictví. Neočkujete se jen pro sebe, ale též kvůli ostatním. Děláte to pro celou společnost. Dnes se ukázalo, že to byl úplný nesmysl. Tím také padá jakýkoli právní základ pro covidové pasy, ty pasy, které vedly k masivní diskriminaci, neboť lidé ztratili možnost základních sociálních kontaktů. Shledávám to nejen šokujícím, ale i kriminálním.“

***

Společnost SpaceX Elona Muska tvrdí, že už nemůže dál platit satelitní služby poskytované Ukrajině od začátku ruské invaze. Požaduje, aby financování převzal Pentagon.

Americký podnikatel Elon Musk uvedl, že bude i nadále bezplatně financovat provoz satelitního komunikačního systému Starlink na Ukrajině.

Dvě zprávy krátce po sobě. Zdá se, že na něj zaklekli…

***

Páteční glosa Václava Klause:

Jakkoli je to už otravné, nedá se nemluvit o energiích nebo o ukrajinské válce. Přesto vsuvka o inflaci: zářijová inflace se u nás vyšplhala na 18 %. Někteří se diví. Srpnové miniaturní zpomalení inflace – v mých očích zpomalení menší než kolik činí statistická chyba tohoto odhadovaného, nikoli statistickými výkazy generovaného ukazatele – některé komentátory popletlo. Interpretovali to jako signál, že inflace zpomaluje. A radovali se, že škarohlídi nemají pravdu. Nejde však o škarohlídství.

Naakumulované finanční zdroje z předcházejícího desetiletí rozdávání peněz a obří rozpočtové deficity, které se vláda vůbec nepokouší odstranit, nutně povedou k tomu, že bude inflace dále narůstat. Neboli, jinak řečeno, že bude hodnota koruny dále klesat. A úspory lidí se budou ztenčovat. To je něco, s čím naši spoluobčané nepočítali. Věřili v naši rašínovskou tradici, kterou se nám po listopadu 1989 podařilo celá tři desetiletí udržet.

Deficitně financujeme všechno možné i nemožné, i Ukrajinu. A naši inflaci stále svádíme na Ukrajinu, resp. na Putina. Již léta dostávám čtvrtletník The Quarterly, který vydává Frazer Institute v kanadském Vancouveru. Zářijové číslo je věnováno energetické situaci v Kanadě, růstu cen energií a inflaci. Podrobně je tam rozebírán zrod cenového růstu. A jak je to jedině možné, nejsme-li politicky zaslepení, připisují to raketovému zvýšení cen emisních povolenek. V Kanadě. Jako v Evropě. Na začátku roku 2020 byla cena povolenky 20 euro za tunu, na podzim 2021 60 euro, a v prosinci 90 euro. Tehdy ještě o Putinově válce nikdo nic netušil. Proč nepřijmeme, že zvýšení cen energií nezpůsobil Putin?

V rámci Euro Business Breakfastu, který pravidelně pořádá týdeník Euro, řekl místopředseda sněmovny Jan Skopeček: „Putin nás nenutil, abychom zavírali konvenční zdroje, nevnutil Německu Energiewende a nenutí nás ani obchodovat s emisními povolenkami.“ To jsme si my v Evropě, ale i oni v Kanadě, udělali sami. Nadpis článku v Euru zní: „Topit a svítit už zítra, dekarbonizovat do pozítří.“ Chápou to tak všichni? Nebo aspoň všichni rozumní? Já bych řekl, že topit a svítit musíme už dnes, ne až zítra. A že dekarbonizovat je hloupost. Dekarbonizace může eventuálně být přirozeným evolučním procesem, který je a bude důsledkem technického pokroku. Nemůže být diktátem zelených. Dekarbonizovat bez alternativ je nesmysl. Přečtěte si knihu australského geologa Iana Plimera Green Murder, Zelená vražda. Tam je napsáno všechno.

***

Čtenářka glos R. J. mi napsala:

Jak se vyrábějí dezinformace. Novinky uveřejnily článek „Toaletní papír zdražuje kvůli ruskému zákazu vývozu břízy“ (zde: https://www.novinky.cz/…551 ), ale oficiální stránka Evropské unie (zde: https://eu-solidarity-ukraine.ec.europa.eu/…_cs ) hovoří o ZÁKAZU DOVOZU RUSKÉHO DŘEVA jako formě sankce proti Rusku. To by nevymysleli ani v Rudém Právu.

