Miroslav Macek: Slovenská policie by si měla posvítit na rodinu přítelkyně toho novináře

Podle hlavních ranních zpráv Radiožurnálu v 6.00 hod. se v Itálii žádné volby nekonaly – ani slovíčko…

Moje paní, která dá mnohem více na instinkty a zdravý selský rozum, než na spoustu podivných analýz ještě podivnějších analytiků, včera večer pravila:

Myslím, že by si slovenská policie měla posvítit na rodinu přítelkyně toho novináře. Zdá se, že jí nějaký její příbuzný, který s ní šel jednat o nějakých penězích či majetku a chtěl ji v nejhorším zastrašit (proto měl s sebou zbraň), poté, co nic netušící novinář šel do garáže zkontrolovat autobaterii, něco řekl, ona mu odsekla, on ji v afektu praštil, a když začala ječet, zpanikařil a zastřelil ji. Novinář vyběhl a dostal to také.

Matčino chování, včetně řečí o neustálém telefonním styku s oběma, aby jí pak několik dnů nenapadlo k nim zajet a zeptat se, proč se neozývají, je velmi podezřelé, zřejmě něco tuší nebo ví.



Připadá mi velmi pokrytecké, když člověk, který vydělal spoustu peněz za éry Mečiara a dodnes není zcela jasné jak, káže o strašném stavu republiky, které je prezidentem.

Druhá možnost je ještě horší: má za úkol od své vrchnosti za každou cenu svrhnout současnou vládu a nastolit takovou, která bude EU zobat z ruky a vedlejším efektem oslabí pozici nenáviděného Orbána.



Opozice v souvislosti s výsledkem volby komunisty Ondráčka hovoří o facce demokracii. Pohled na páteční účast poslanců ve sněmovně však ukazuje, že si za to opoziční strany mohou do značné míry samy. Z řad ČSSD chybělo v pátek ve sněmovně 8 z 15 poslanců, mezi nimi například šéf strany Jan Hamáček, dále Milan Chovanec, Kateřina Valachová, Jan Chvojka či Lubomír Zaorálek. Ze sedmi poslanců se nedostavili tři: František Vácha, Vlastimil Válek a Karel Schwarzenberg. Chybělo též 5 poslanců Pirátů, 2 poslanci ODS a po jednom poslanci ze starostů a lidovců, celkem tedy 20 poslanců!

U poslanců ČSSD bych ovšem zdaleka nevylučoval úmysl.



Poslanec TOP 09 Vácha přiznal, že nebyl na zahraniční cestě, nýbrž vedl na Jihočeské univerzitě promoci. Šlo tedy o činnost, ve které ho mohl nahradit kterýkoli z proděkanů jeho fakulty. Jako poslance ho ovšem nikdo nahradit nemohl.



Následující zpráva kupodivu vyšla 1. března a ne 1. dubna:

Po protiteroristickém zákonu přešla francouzská vláda k dalšímu kroku, jak v zemi zajistit bezpečí. V Lille představila nový Meziresortní výbor pro prevenci kriminality a radikalizace. Ten chce porozumět tomu, proč se mladí muslimové radikalizují.



Miroslav Kalousek interpeluje ministryni financí:

Vážená paní omluvená, a tedy nepřítomná ministryně,

dnes dopoledne přiznal předseda vlády Andrej Babiš, že úkol poslat na Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS) finanční kontrolu, zadal přímo on vám osobně.

Paní ministryně, jistě víte, že finanční kontrola má postupovat podle schváleného plánu kontrol, má být nestranná a nemá v žádném případě pracovat na politickou objednávku. V tomto případě, ač kontrola GIBS nebyla zařazena v plánu kontrol, vy jste tomu úkolu promptně vyhověla. Poslala jste tak tuto kontrolu na přímou politickou objednávku.

Vzhledem k vyhrožování, kterého se v rozhovoru s plukovníkem Murínem Andrej Babiš dopustil, nelze tento krok hodnotit podle mého názoru jinak, než jako zneužití orgánu finanční kontroly k politickému nátlaku na nezávislou instituci - GIBS a jejího ředitele. Vy sama, paní ministryně, jste si nutně musela být vědoma konfliktu zájmů, který v tomto případě má trestně stíhaný předseda vlády. Měla jste být proto ostražitá, neboť předseda vlády nemůže úkolovat žádného ministra. Ministra může úkolovat pouze vláda jako celek svým usnesením.



Moje otázka je jednoduchá. Proč jste se toho, paní ministryně, dopustila, a proč jste se zúčastnila zneužití finanční kontroly pro tento účel? Budu vděčný za písemnou odpověď do příštího pátku, kdy se tomu bude věnovat i Poslanecká sněmovna na své mimořádné schůzi. Děkuji za pozornost."



Češi jsou smějící se bestie:

Myslíte, že v České televizi vědí, že na Slovensku žijí i jiní lidé než Martin Šimečka?

Ano. Fedor Gál, Matúš Kostolný a Magda Vášáryová…

