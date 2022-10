Miroslav Macek: Staneme se politicky nejlokajštějším americkým státem

reklama

Pominu-li úděsnou představu, jak by esteticky vypadala známka s prezidentem Babišem, velice se divím tomu, že ANO už dávno nevybralo a mediálně „neudělalo“ vhodného prezidentského kandidáta. Na jedné straně chápu, že se Andrej Babiš domnívá, že Sudety a další oblasti dívající se na Pražáky a jejich favority oprávněně skrze prsty zopakují výsledek volby Zeman - Schwarzenberg či Zeman - Drahoš, na druhé straně nechápu, že neví nebo netuší, že tito voliči, ukočkováni politickou a hlavně ekonomickou situací, zůstanou v lednu 2023 více doma, nežli při volbách minulých. Také provládní media budou mít převahu a spustí barnumskou antibabišovskou kampaň, byť jejich vliv nepřeceňuji, dokonce hrozí z jejich strany tradiční „overkilling“.

Obávám se tedy, že poté, co jsme se v toku času stali ekonomicky nejchudší spolkovou zemí, staneme se politicky nejlokajštějším americkým státem.

Na budově ministerstva vnitra na pražské Letné visí u příležitosti svátku 28. října nejen česká, ale rovněž ukrajinská vlajka a mezi nimi obraz s podobiznou ruského prezidenta Vladimira Putina uzavřeného v černém plastovém pytli používaném k převozu ostatků. Instalace odkazuje podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) na to, abychom si uvědomili, kdo je naším přítelem a kdo se naopak postavil do pozice nepřítele.

Tolik zpráva. Dovedete si představit, že by kupříkladu v Downing Street 10 za druhé světové války visela vlajka s podobně vyvedeným Hitlerem? Já ne, protože tehdy tam sídlil státník a nikoliv šašek.

Na pultech knihkupectví po celém světě se v pátek objevila kniha The Climate Book, kterou ve spolupráci s vědci sestavila mladá švédská aktivistka za ochranu klimatu Greta Thunbergová. Podle agentury DPA je to „komplexní referenční dílo o klimatické krizi, které by se mělo stát povinnou školní četbou“.

Tolik zpráva. Slova „po celém světě“ jsou jistě euroatlanticky nadsazená, neboť předpokládám, že v Číně, Indii, mnoha afrických státech a spoustě dalších si jí nikdo ani nepovšiml,

Ovšem kšeft to bude pro její loutkovodiče náramný.

Energetickým společnostem TotalEnergies a Shell ve třetím čtvrtletí prudce vzrostl zisk. Připojily se tak k dalším energetickým gigantům, kteří profitovali z růstu cen ropy a plynu v reakci na invazi Ruska na Ukrajinu. Čistý zisk TotalEnergies bez mimořádných položek meziročně stoupl o 106,7 procenta na 9,86 miliardy USD (240,3 miliardy Kč). Zisk Shellu meziročně vzrostl o 129 procent na 9,45 miliardy USD (230 miliard Kč).

Tolik zpráva. Ty zisky ovšem nezpůsobil ruský vpád na Ukrajinu, ale následné sankce.

Jedna z největších německých energetických firem začala s demontáží větrné farmy v západní spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, a to z poněkud kuriózních důvodů - aby bylo místo na povrchový hnědouhelný důl.

Samozřejmě to s ničím nesouvisí, bylo to naplánováno už dávno, bla, bla, bla…

