Miroslav Macek: Tato vláda vydrží maximálně do počátku topné sezóny

Japonsko neopustí projekt Sachalin 2, týkající se zkapalněného zemního plynu, i kdyby to po něm bylo požadováno. Země patří Rusku, ale továrnu vlastní japonská vláda a japonské společnosti, prohlásil na parlamentním zasedání ministr obchodu a průmyslu Koiči Hagiuda.

Jan Keller:

Máme u nás několik špičkových odborníků na energetiku. V abecedním pořadí: Pavel Janeček, Ivan Noveský, Vladimír Štěpán, Alena Vitásková. Skutečného odborníka v Česku (ať již v energetice, zemědělství anebo sociálních věcech či financích) poznáte naprosto bezpečně podle toho, že současná vláda ignoruje jeho rady. Po prostudování názorů odborníků na energetiku začínám mít dojem, že tato vláda vydrží tak maximálně do počátku topné sezóny. I to je pro ni nečekaný úspěch, tipoval jsem její životnost tak do žní.

„Ukrajina během nadcházejících dnů či týdnů ztratí kontrolu nad celým územím Donbasu. Myslím, že zde máme co do činění s velmi jasnou taktikou. V první řadě dostat Donbas pod kontrolu a pak se připravit a jít dál. A předpokládám, že se udělá vše pro pevné navázání pozemní komunikace s Krymem přes Mariupol a další přístavní města.“

Přesně totéž tvrdím už týdny a veškeré řeči o obsazení celé Ukrajiny, případně Pobaltí, Slovenska ba i nás jsou jen válečnické bláboly. Stejně tak tvrdím, že spouštěcím mechanizmem pro ruský vpád na Ukrajinu byly plány USA na základnu v Černém moři.

„Na posledním summitu NATO bylo dohodnuto, že se udělá vše pro to, aby Severoatlantická aliance nebyla zatažena do této války. A také abychom zabránili čemukoli, co by mohlo Rusko vést k tomu, aby řeklo, nyní do této války vstoupilo NATO,“ dodal generál.

Jistě, bojuje se přece do posledního Ukrajince, zda skutečně za ukrajinské zájmy, posuďte sami.

Vadim Petrov:

Včera jsem byl u debaty s průmyslníky, říkali, že na podzim kvůli ceně energií krachne 30 % českého průmyslu. Tak nekrachne, protože ty firmy majitelé prodají zahraničním investorům. Vlastně si toho moc nikdo ani nevšimne, jen vlastnictví i toho mála se definitivně přesune mimo republiku. Jsou nadnárodní investiční skupiny, které nechutně bohatnou na opatřeních proti Covidu, na zbraních, na drahých energiích, nedostatku zboží… Kapacity zbrojní výroby USA jsou prý vyčerpány až do roku 2030. Někam se ty peníze dávat musí, tak proč nevykoupit ještě toho pár majetku, který, jak se to tam jmenuje, Česká republika, je za levný peníz k mání.

