Miroslav Macek: V matematice neexistuje žádná královská cesta

Poslanci řeší, jak by se měla učit matematika. K tomu poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Když egyptský král Ptolemaios žádal slavného matematika Euklida o jednodušší cestu k pochopení matematiky (jako farao se nechtěl obtěžovat těžkou prací studenta), Euklides mu nekompromisně odpověděl: "V matematice neexistuje žádná královská cesta."

Bohužel, tuto starou pravdu pořád nechce mnoho žáků, rodičů a dokonce i učitelů pochopit. Matematika je královna věd, královskou cestou k ní je a vždycky bude stále jen vynikající kantor, křída, tabule a žák, který ji chce pochopit.

12 % uchazečů o vysokoškolské studium, tedy maturantů, si myslí, že 1 miliarda je 100 miliónů. Zdroj: 3000 účastníků Národních srovnávacích zkoušek, otázka byla součást testu.

Už dlouho jsem se tak nezasmál, jako nad větami Evy Yildizové, oponující tvrzení, že Divadlo na provázku málo reaguje na aktuální dění:

Naše politická aktivita je někdy až příliš velká, vzpomeňte na vyvěšení trenek na Špilberku, na zhudebnění soudního spisu Ztohoven, aktivitu k pojmenování uličky Václava Havla, naše veřejná podpora Schwarzenberga a Drahoše a nedávno malba TIMA na vrata divadla jako reakce na prezidentské volby či připojení se k protestu studentů v akci „Vyjdiven“.

Švédská důchodkyně z města Jönköping je stíhaná ze zločinu z nenávisti kvůli tvrzení, že masová muslimská migrace povede ke snížení průměrného IQ švédské populace.

Za své různé příspěvky, které zveřejnila na sociálních sítích, čelí celkem osmi obviněním. V jednom příspěvku měla napsat, že: “Pokud to bude pokračovat, inteligence ve Švédsku klesne na úroveň zlaté rybky.“

Navíc se ta paní hluboce mýlí, dodávám, neboť tvrdí, že to ke snížení inteligence teprve povede, ačkoliv ti, kteří ji za ta slova obžalovali, už dávno IQ zlaté rybky podkročili.

Tomáš Haas:

EU „omylem“ uvalila sankce na Sýrii za chemický útok, který se dokonce, jak se zdá, nestal, tři dny předtím, než se o nich mělo rozhodovat!

V pátek se v EU odehrála jedna mediálně nevýrazná, ale důležitá událost. Rada EU na své webové stránce zveřejnila své rozhodnutí o zavedení nových sankcí proti Sýrii.

Nic nového, dalo by se říci. EU a USA takové sankce sypou z rukávu obrovským tempem.

Ale tentokrát EU sypala ještě rychleji, dokonce nadsvětelnou rychlostí, a tak se ocitla "just slightly ahead of our time", jen několik dní před naším časem.

O těch oznámených sankcích má Rada Evropy teprve hlasovat a je podivuhodné, jak její tiskový orgán zná výsledky hlasování tři dny před tím, než k němu dojde.

Ale u EU se již nedivím ničemu a jen bych nerad zůstal pozadu.

David Forbelský na facebooku:

Včera jsem v rádiu slyšel rozhovor s exministrem Bublanem. Padl dotaz, jak lze vyvrátit obvinění ze strany Ruska, že ten jed pocházel z ČR. V tu chvíli jsem zpozorněl, protože by mě opravdu zajímalo. jak se dokazuje taková věc a jestli tím třeba neporadí Rusku jak z toho obvinění vyklouznout.

Nečekal jsem sice žádný zázrak, ale odpověď mě úplně uzemnila. My nic nemusíme dokazovat, protože ministryně Šlechtová řekla, že to od nás není a ta má přehled o všech chemických provozech u nás.

V tu chvíli jsem málem naboural.

Takže Rusko, abys tomu dobře rozumělo, stačí aby tvůj ministr obrany řekl, že to je v pohodě, že z Ruska ten jed nebyl a je to.

Laďa Větvička:

Tak sem pravě podruhe zhlidnul komisionarně oceněne dilo Baba z Bledu. Podle nazvu se jedna o slovinsky film, kery pravě ziskal jakesik oceněni.

Bylo to nudne, nezaživne a bylo mi docela lito tych Slovincu, kerym to vyhodnotili jako film roka. Zlata česka filmova tvorba!

Ale co, nemožeme našu česku optyku vnimat cely svět, řekl sem se. Třeba je chyba ve mně. Zašel sem do nejbližši vinoteky k porubskemu Řekovi, kupil se liter řeckeho stolniho a pustil sem se ten film ešče raz.

To byste nevěřili, ale aji po litru vina z podhuři Olymposa byl ten film nudny, nezaživny a bylo škoda času, ztraceneho sledovanim take nudy.

autor: PV