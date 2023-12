Miroslav Macek: Vypnutí „dluhové brzdy“ Německa na příští rok

reklama

Kverulant.org.:

V Česku máme na 400 generálů, kteří státní kasu ročně vyjdou na 750 milionů korun. Nejvíc generálů vzešlo z armády. Mezi lety 1998 až 2023 jde o 309 generálů. U policie to bylo 40 generálů, u hasičů 24, u Vězeňské služby ČR to bylo 17 generálů. U celníků bychom za oněch 25 let našli 6 generálů a v BIS čtyři.

***

Novinky.cz:

Premiér Petr Fiala a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela v pondělí jednali v Praze se šéfem britské společnosti Rolls-Royce Tufanem Erginbilgicem možnosti spolupráce na vývoji a výstavbě malých a středních reaktorů (SMR). Ve hře je příprava mezivládní dohody se Spojeným královstvím a možnost vzniku společného podniku s holdingem Rolls-Royce, který by měl na starosti přípravu malých modulárních reaktorů. O jejich výstavbu má Česko zájem, problém je, že „moduláry“ jsou stále ve vývoji. Odhaduje se, že první projekty by se mohly dokončit na začátku roku 2030.

Reuters:

8. ledna oznámila Čína, že jako první na světě spustila komerční provoz nového 200 MW modulárního reaktoru. Americká společnost NUScale Power, o které se předpokládalo, že jako první postaví v Utahu modulární reaktor, oznámila v listopadu, že vzhledem k vysoké ceně takto vyrobené energie o ni nebyl zájem, a tak ukončila celý projekt.

***

Sociální demokracie kancléře Scholze jednomyslně schválila myšlenku vypnutí „dluhové brzdy“ Německa na příští rok. Ustanovení o „brzdě“, které je zakotveno v německé ústavě neumožňuje vládě nad rámec opatření zvýšit úvěrovou část státního rozpočtu. Nyní však země nemá kde vzít peníze, píší německá média.

Scholzova strana nyní musí získat podporu strany ministra financí. FDP však trvá na tom, že není nutné brát si půjčky, ale snižovat výdaje.

To jsou kreténi, co? Snižovat výdaje! Vždyť to by je záhy mohli voliči dosud uplácení přerozdělováním v jejich prospěch vykopnout od koryt!

***

Nizozemsko utratilo v letech 1995 až 2019 za migranty 400 miliard dolarů. Tato částka je asi 2/3 státního dluhu království ve výši 625 miliard dolarů, uvádí nová studie Amsterdamské univerzity.

