Miroslav Macek: Zabili jste nám strejčka, tak tady máte přes držku

Filosofa Bierhanzla v Radiožurnálu mluviti slyšeti = krční páteř kroucením hlavy protaženu míti.

Jinak řečeno:

Kdyby byl kardinál Duka podpořil při prezidentské volbě Drahoše, joj, to by mu ti petenti dnes nohy líbali!

Jenže, jak praví klasik:

Zabili jste nám strejčka, tak tady máte přes držku!

**

Opsáno z facebooku – typicky česká reakce na udavačský dopis na kardinála Duku papeži:

"Soudruhu papeži, my víme, že už ho nemůžete dát upálit, ale nemohl byste to nějak zařídit, třeba jako s těmi svými argentinskými kolegy, jak se po nich za dob vojenské junty slehla zem? Vždyť je to bývalý kriminálník!"

***

Vzhledem k masivní kampani proti Czexitu a lidem, kteří za ní stojí, se dá reálně předpokládat, že k němu dojde.

