Miroslav Šimonek: Proč je naše republika před krachem

Ano, politici se mají dobře a nemusí strádat, a to hlavně ti, co jsou v politice už zakořeněni.Těm řeči o důchodu musí připadat nazajímavé, jelikož už mají nastřádáno. No ale co ostatní, co nastřádáno nemají? Možná to lidem nedochází, ale světová ekonomika je založena na korupci, a to v nejhorším ražení. Neustále se dovídáme, kde všude jsou zkorumpovaní politici. Nikde se ovšem nedozvíme, kdo tyto politiky uplácí, až na malé vyjímky. Tyto politiky korumpují podnikatelé! Světová ekonomika by se bez korupce zhroutila. Chceš něco prodat nebo koupit? Zaplať.

Největší dojnou krávou je z ekonomického hlediska stát. Je to nejbohatší subjekt na ekonomické i politické scéně, a to v každém státě. Proč jsou na státních zakázkách přisátí jedni a ti samí podnikatelé, a když má dojít k nějaké změně, tak jsou to ti samí, ale pod jinou firemní hlavičkou? No to je přeci byznys a jenom blázen a sebevrah by se nechal od dojnice odstavit. Máme údajně v Česku 1000, ano, jeden tisíc miliardářů. Ať přišli k penězům jakkoliv, je to jejich um a schopnost si takové peníze vydělat. Současně máme 23000 bezdomovců a 270 000 lidí v bytové nouzi. Další 1000 000 lidí je na pokraji této bezvýchodné situace.

Co dělá současná vláda? Svolala odborníky, aby jim tito doporučili, co udělat, aby naše republika současnou ekonomickou krizi ustála. Vytvořila NERV a jsou z toho na nervy. Má současné složení této vlády vůbec možnost nastolit a přijmout taková opatření, aby situaci začala vůbec řešit? Kdo je ve vládě odborníkem na ekonomiku. Je to pan Stanjura a premiér pan Fiala? Ano, pan Stanjura je vysokoškolák a pan profesor také. Co jim ale chybí? Schopnost provádět takové změny ve společnosti, aby tuto krizi začali se svými spolupracovníky řešit?

Je to schopnost podnikat. Pokud jste v životě nepodnikali, tak nevíte, co to obnáší a jaké to má výhody a nevýhody. Výhodou je, že jste fyzicky a duševně odolní udělat to, co je důležité, abyste přežili a byli ziskoví. Před pár léty se do politiky dostali podnikatelé, kteří přišli z myšlenkou, že se musí řídit stát jako podnik. Ten kravál, který jsme slyšeli z úst politiků, byl neuvěřitelný. Co to je za blábol! Stát přeci není firma!

No a podívejme se na dnešní situaci, kdy si politici neví rady, co a jak udělat, aby stát přežil. Jak má stát přežít, aby to současnou politickou garnituru nebolelo a mohli si ještě dva až tři roky užívat zář reflektorů a plnit přední stránky spolupracujících médií v čele s ČT? Brát plat kolem 200 000 korun měsíčně a současně se bát, abych o tuto prebendu nepřišel? Fialova vláda udělala a dělá chybu, že se straní spolupráce s bývalou vládou, v které jsou již zkušení podnikatelé, kteří umí řešit podobné situace, i když v menším měřítku.

Z mého pohledu a myslím si, že nejsem daleko od pravdy, když napíši, že se vláda musí pustit do souboje s podnikatelskou elitou, která vlastní energetickou strukturu tohoto státu. Energie je životně důležitou složkou pro chod tohoto státu a celé ekonomiky. Stát přežije, pouze když vykoupí veškeré energetické firmy. Elektrárny, teplárny, vodárny, plynárny a k tomu si přidá loterie. Podle odhadů je zisk v loteriích 300 miliard korun ročně. Klidně si stát může dovolit začít podnikat jako konkurent proti současné loterijní lobby.

Vykoupením energetických podniků si zajistí tento stát do budoucna vlastní rozhodování v klíčovém odvětví národního hospodářství a omezí možnost cizích zásahů do chodu suverénního českého státu. Co dělá dnešní evropskou finanční krizi, je manipulace zkorumpovaných a nenasytných soukromých vlastníků těchto firem a jejich akcionářů. Proč potřebuje stát miliardáře bezdomovce, sociálně vyloučené lokality a čím dál více občanů, žebrajících o finanční podporu a žijících na sociálních dávkách.

Tato vláda se bojí. Bojí se sociálních nepokojů, které by jim znepříjemnily jejich současný pobyt ve vládních křeslech. Pokud tato vláda bude řešit současnou situaci přes důchody a omezování různých spořících účtů, na které přispívá, tak ještě více zhorší nastávající ekonomickou krizi. Lidé si mají šetřit na důchod. Mají se připravit, že si budou muset šetřit na zdravotní výkony. Musí šetřit na několik měsíců dopředu, aby pokryli případné výpadky v rodinném rozpočtu, musí splácet hypotéky a půjčky a šetřit na elektroauto, protože jiné si nebudou moci koupit.

Co je to za politiku a ekonomiku, která místo aby vás motivovala, tak vás vysává a ničí psychicky a duševně! Pokud bude současná vláda poslouchat horních deset tisíc, a k tomu krmit dále miliardáře, může se v klidu připravit na krizi, z které nebude východisko pro naši republiku, ale pouze pro několik vyvolených sobců. Kolonie Česko je na nejlepší cestě k samolikvidaci prostřednictvím současné vlády, která má snahu, ale neumí to.

Zkuste požádat opozici o spolupráci. Stydíte se? Nemusíte. Čím dříve začnete naslouchat a spolupracovat s podnikateli v bývalé vládě, tím dříve začnete řešit neřešené. Uvědomte si, že úspěšný podnikatel miliardář se svými pomocníky vám udělá více práce, než NERVoví poradcí. Stát musíte řídit jako firmu, jinak zkrachujete.

