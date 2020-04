Murad Rakhimov: Trhák světového zákulisí: Pozor, test na COVID -19 je infikován

30. března populární britské noviny The Telegraph informovaly o šokující zprávě, která vyšla pod názvem „Zpoždění testování na koronavirus vzniklo poté, co v testovacích soupravách na koronavirus byl nalezen COVID-19“.

Podle tohoto článku ZDE informovala dne 30. března lucemburská zprostředkovací společnost EUROFINS (odpovědná za dodávku a zajištění kvality testů pro COVID-19) vládní laboratoře Velké Británie o tom, že ve své zásilce testovacích sad našla koronavirus. Oficiální zpráva společnosti uvádí, že virus byl nalezen v klíčových složkách testu, konkrétně v sondách a kapslích dodávaných ze Spojených států.

EUROFINS také informovala o nálezu koronaviru u některých dalších zprostředkujících společností, kterým dodávali testovací soupravy zaoceánští partneři. Nicméně, společnost se zdržela toho, aby sdělila jména svých dodavatelů vyrábějících nakažené zboží. Mezi majiteli společnosti tak zřejmě zavládl pud sebezáchovy a rozhodli se nebýt spolupachateli při šíření viru takto zákeřným způsobem.

Ať už byl důvod nálezu jakýkoli, takováto zpráva by měla způsobit všeobecný úlek a pohoršení a proměnit se v mezinárodní skandál – a samozřejmě se následně stát příčinou rozsáhlého trestního vyšetřování. To se však nestalo a pravděpodobně se také nestane.

Od zveřejnění tohoto článku uplynul téměř měsíc. Nicméně, šokující zprávy se rozhodly zcela obejít mezinárodní a národní mainstreamová média.

V nedávném rozhovoru se vedoucí britského testovacího týmu na COVID-19, John Newton, o tomto vážném incidentu ani nezmínil. Navíc oznámil záměr Spojeného království nepřestat dodávat americké, ale naopak přestat dodávat čínské testy, které jsou již k dispozici v množství 3,5 milionu kusů! Pokusil se vysvětlit toto rozhodnutí jejich „nízkou kvalitou“... (ZDE)

Ptáte se, proč se tohle děje? Přemýšlejte o tom proč. Nebojte se připustit ani tu nejvíce konspirační verzi – a budete blízko pravdě...

Často jsem přemýšlel, proč se v takových zemích, jako je Itálie a Španělsko, jejichž populace již měsíc a půl sedí v podmínkách přísné karantény, úmrtnost na COVID-19 nijak nesnižuje?

Po celou tu dobu se počet úmrtí v těchto zemích pohybuje denně od 500 do 800 lidí.

Podle názoru nejuznávanějších odborníků je však inkubační doba v průměru 14 dní. Pokud ano, pak by – bez ohledu na to, jak by byli lidé pozdě diagnostikovaní – po dvou týdnech mělo dojít k prudkému poklesu úmrtnosti. Avšak z nějakého důvodu se tak neděje. Zdá se, že jsme právě získali vodítko k tomuto záhadnému jevu. Lidé jsou s největší pravděpodobností neustále infikováni právě testy na COVID-19 !

V dnešní době vypadá tato verze pro některé země jako nejlogičtější a nejpravděpodobnější. Můžeme s jistotou dodat, že tento seznam byl nyní doplněn o země jako Francie, Velká Británie a USA. Ve prospěch této verze nyní hovoří zcela konkrétní skutečnosti: testy jsou infikovány ve velkém měřítku a úřady se přesto nijak zvlášť neznepokojují.

Myslíte si, že se jedná o konspirační teorii? Nebo spiknutí? Říkejte tomu jak chcete, ale není to pouze čistá teorie! Teorie přestává být pouhou teorií, jakmile ji potvrdí skutečnost, bez ohledu na to, jak neočekávaná nebo nepravděpodobná se může jevit. A to je přesně to, co se v tomto případě stalo.

Nepředpokládám, že ve všech zemích jsou testy na koronaviry infikovány. Snad existují země, které mohou odmítnout pomoc „milosrdných“ zámořských dodavatelů a vyvinout své vlastní bezpečné certifikované testy. Díky Bohu! Bohužel, pokud některé země nemají takovou možnost a rozhodnou se využít velkorysost takových „lidumilů“ (kteří již dlouho slaví úspěchy v laboratorních experimentech s podobnými viry), pak se můžeme pouze modlit o osud jejich občanů.

V tomto okamžiku musíme čtenářům připomenout některá důležitá fakta o tomto viru. Přestože se termín „lidský koronavirus“ objevil v lékařském jazyce již v roce 1931, samotný virus (tj. jeden z jeho druhů HCoV-229E) byl poprvé izolován u lidí teprve v roce 1965. Až donedávna se odborníci neodvážili narušit genovou strukturu koronaviru, aby náhodou nespustili nějaké mimořádně nebezpečné nekontrolovatelné změny.

Poslední dobou se však nashromáždilo mnoho přímých i nepřímých důkazů, že USA a někteří jejich spojenci dlouhodobě provádějí laboratorní práce s cílem získat nové kmeny nejen koronaviru, ale také moha dalších typů nebezpečných chorob.

Američané se v této věci odhalili také tím, že v roce 2001 odmítli podepsat protokol o Úmluvě zákazu biologických zbraní, který stanoví mechanismy vzájemné kontroly. To znamená, že není možné ověřit, zda Washington dodržuje podmínky této úmluvy pomocí mezinárodních právních prostředků. A zde vyvstává logická otázka: proč Američané potřebují takovou imunitu před kontrolami – potřebují snad něco skrýt?

Mezitím se v roce 2015 zjistilo, že britský výzkumný ústav Pirbright, který má své laboratoře rovněž v USA, pomoci genetického inženýrství vytvořil novou mutaci koronaviru! Pirbright ji patentoval u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví pod patentovým číslem „WO2016/012793Al“ dne 28.ledna 2016. (ZDE) Registrovaný „vynález“ je zapsán jako koronavirus na webových stránkách patentového úřadu. Ve svém popisu konkrétně uvádí: „předkládaný vynález se týká živého atenuovaného (se sníženou patogenitou – poznámka překladatele) koronaviru, obsahujícího mutaci v několika nestrukturálních proteinech nsp-10, nsp-14, nsp-15 a nsp-16“.

V tom samém odstavci je dále uvedeno, co se týče možného budoucího použití tohoto viru: „tento koronavirus může být použit jako vakcína pro léčbu a/nebo prevenci nemoci, jako je infekční bronchitida u SUBJEKTU“.

Padesátá strana patentového dokumentu se týká zejména použití viru, kde se uvádí: „způsob použití: jako vakcína, případně jak je uvedeno v odstavcích 21, 22 a 23, pokud je onemocněním infekční bronchitida (IB). Způsob podání (koronaviru) je jednou z následujících možností: aplikace očních kapek, intranasální podání (nosem – poznámka překladatele), pitnou vodou, injekcí“.

Říká vám tento popis něco? Lékaři nás varují: koronavirus může vstoupit do těla očima, nosem, ústy... a ano... o injekci se dosud zatím stále nemluví, ale pokud to dovolíme, objeví se již brzy...

Ukazuje se, že již v roce 2015 si Pirbrightův institut, který žádal o patent, byl zcela jistý, že vynalezený koronavirus lze použít jako vakcínu proti infekční bronchitidě! Avšak, není vysvětlena jedna důležitá otázka. Jedná se o infekční bronchitidu u zvířat nebo u člověka? V dokumentu se odpověď nedozvíme, protože je použití definované pro „SUBJEKT“... Takže to může být jak člověk, tak zvíře.

To vyvolává další otázku. Pokud se někomu podařilo pomocí genetické manipulace snížit patogenitu viru, tak by bylo logické předpokládat, že se přitom také naučil patogenitu viru zvyšovat. Koneckonců, bylo by hloupé učit se zamknout zámek bez toho, aby se člověk naučil jej zase odemknout, že?

Ukazuje se, že aktivisté, kteří dlouhodobě sledují činnost těchto laboratoří, zcela nerozumně nevyjadřují žádná podezření…

Co se týče společnosti Pirbright konkrétně, tak je to soukromá společnost, kupodivu financovaná těmi nejuznávanějšími strukturami jako je Světová zdravotnická organizace (WHO), Evropská komise, Státní rada pro výzkum biotechnologií a biologických věd Velké Británie, Bill a Melinda Gates Foundation atd...

Poté, co se jméno společnosti začalo objevovat v diskusích v souvislosti se současnou pandemií, se 25.března na stránce Pirbrighta objevila následující poznámka: „Pirbright nikdy předtím neprováděl výzkum lidských koronavirů, ale nyní úzce spolupracujeme s mnoha dalšími vědeckými a lékařskými organizacemi a snažíme se společně vyvinout způsoby kontroly a prevence COVID-19 za účelem ochrany zdraví lidí“.

…Ale počkejte chvíli, nikdo vás neobviňuje z výzkumu lidských koronavirů. Jen je zde podezření, že s největší pravděpodobností jste to vy, kdo vytvořil mutaci zvířecího koronaviru, která může infikovat lidi! Ale z nějakého důvodu nyní tvrdohlavě o této skutečnosti nechcete mluvit!

Současně, na deváté stránce patentového dokumentu, zveřejněného 23.července 2015, Pirbright otevřeně uznává skutečnost, že získaná mutace může být extrahovaná z mnoha jiných typů koronaviru, včetně alfa koronaviru, jako je TGEV; beta koronaviru, jako je MHV; nebo gama koronaviru, jako je IBV. (ZDE)

Jinými slovy to znamená, že Pirbright již byl schopen provést mutaci u takových typů zvířecích koronavirů, které jsou v lékařském jazyce označovány jako „koronavirus přenosné gastroenteritidy“ (TGEV), „koronavirus myší hepatitidy“ (MHV) a „infekční bronchiální koronavirus“ (IBV). Nemyslíte si, že tato laboratoř zašla příliš daleko v umění manipulace s koronaviry?!

Avšak zvláštnosti zde nekončí. Zcela překvapivým způsobem se Evropský patentový úřad rozhodl schválit patent na vynález společnosti Pirbright, který byl podán v červenci 2015, těsně před vypuknutím současné pandemie – 20. listopadu 2019! (ZDE) Náhoda? A těsně předtím, 18. října 2019, pořádá jeden ze sponzorů Pirbright, miliardář Bill Gates, společně s Americkým střediskem Hopkins Health Safety Centre a Světovým ekonomickým fórem speciální akci, která (POZOR!) upozorňuje na to, abychom se připravili na možnou globální virovou pandemii... (ZDE ) Také náhoda?

Na této akci, která se konala v New Yorku pod zvláštním kódovým názvem „EVENT 201“, hráli účastníci simulovaný scénář situace s virovou pandemií, při které podle jejich plánů mělo zemřít až 65 milionů lidí na celém světě za 18 měsíců. Jak se vám líbí takový plán?

Téměř současně (koncem října 2019) bylo do čínského Wu-chanu posláno 172 amerických jednotek, aby se zúčastnily VII. Světových letních vojenských her. A tři týdny po skončení her začíná ve stejném čínském městě vypuknutí epidemie koronaviru! Další náhoda a další „anomálie“ spojená s těmito hrami bylo také to, že Američané, kteří v posledních letech neustále získávají ceny, se tentokrát najednou ocitli na 35.místě! Otázka tedy zní: přišli tam opravdu soutěžit, nebo plnili nějaké jiné úkoly?

Čínské úřady na takové náhody nevěří. O něco později, 12.března, obvinil mluvčí čínského ministerstva zahraničí Zhao Lijiang Američany z toho, že do Číny zavlekli koronavirus. (ZDE)

Uplynulo několik týdnů a zde jsou slova čínského diplomata potvrzena věcnými důkazy: evropské dodavatelské společnosti tvrdí, že koronaviry, které byly nalezeny v jejich testovacích soupravách COVID-19, jsou z USA! Možná je to taky náhoda!?

Na západě však žádný z orgánů nežádá o vyšetřování. Naopak, dva dny po této zprávě samozvaný „spasitel lidstva“ Bill Gates ve svém rozhovoru v americké televizní show „Daily Show“ předložil myšlenku provést univerzální testování lidí na koronavirus za účelem „zajištění jejich bezpečnosti“. Podle něj by mělo následovat univerzální očkování po celém světě.

Jeho myšlenku společně s některými dalšími úředníky převzal Anthony Fauci, ředitel Národního institutu alergií a infekčních nemocí Spojených států. A je to ten stejný Fauci, který přežil pět amerických prezidentů jako jejich zdravotní poradce. V USA se od 80. let zvýšil počet povinných vakcín pro nezletilé z počtu 7 na 74! A co je zvláštní, americká populace se během té doby změnila na nejvíce nemocný národ na světě trpící různými typy nemocí. Zejména nemocemi jako je autismus, deprese nebo astma, Alzheimerova choroba atd. Například počet autistů v 80. letech ve Spojených státech byl pouze 1 z 10 000, nyní je toto číslo 1 z 54! Jak se vám líbí takové „výhody“ očkování? Během této doby se počet dětí do 18 let trpících depresí zvýšil z 2 na 25! 25 člověk na každých 100 obyvatel! Lidé se tak umělým způsobem transformují na chodící rezervoáry nemocí, takže jejich problémy mohou být přeměněny na stálý zdroj zisku a zároveň mohou být udržováni na otěžích pěkně nakrátko.

Z pohledu lidí jako Gates nebo Fauci zní tato myšlenka v jistém smyslu logicky: nejprve nakazit co nejvíce lidí pomocí samotných testů (ale nejen díky nim), a potom přijít jako „spasitel“ s injekčními stříkačkami naplněnými dalšími překvapeními...

Není pochyb o tom, že vakcína se vynalezne. Vždyť, jak jsem již uvedl výše, už v roce 2015 se v patentovém dokumentu praví, že virus, který vynalezli, se může použít jako vakcína! Nebo na to už zapomněli? Pokud ano, budeme také předstírat, že jsme zapomněli a uvěřili slovům Billa Gatese, který nás ujistil: „Již sedm NAŠICH společností pracuje na vakcíně!“

Tvrdí to však člověk, který ve svých veřejných přednáškách bez jakéhokoli studu zdůrazňuje potřebu snížit počet obyvatel země. V tomto případě mluvíme o člověku, který není z oboru medicíny, nemá lékařské vzdělání, ale aktivně financuje testování všech druhů nových typů vakcín u dětí třetího světa. Toto je „filantrop“, jehož očkovací experimenty způsobily zranění a smrt mnoha dětí v zemích jako je Čad, Keňa, Bhútán, Bangladéš, Pákistán, Indie nebo Srí Lanka, což vedlo k vyšetřování. V Indii je žaloba proti němu stále otevřená.

Mluvíme o soukromém podnikateli, který doslova podplatil Světovou zdravotnickou organizaci OSN: jeho každoroční „dobrovolné dary“ na podporu WHO jsou na druhém místě, hned za podílem darovaným samotnými USA! To znamená, že tento jednotlivec je schopen nutit tak silnou a důležitou organizaci, zodpovědnou za zdraví obyvatel celého světa, „tančit jak on píská“. Ale – „píská“ vůbec on? Nebo je to „pískání“ mnohem silnějších mocností, které stojí za ním a realizují nepředstavitelně zákeřné plány?

Ano, jedná se o střet zájmů. Ano, je to v rozporu se základními principy samotné OSN o nezávislosti a nestrannosti. Stížnosti a pobouření různých organizací a aktivistů v této záležitosti však v žádném případě nemohou donutit WHO, aby opustila toto úplatkářství. Není tudíž ničím překvapivým, že někdo jako Tedros A. Ghebreyesus – bývalý ministr zahraničních věcí Etiopie, muž, obviněný ve své zemi svými politickými odpůrci nejen masivní korupce, ale také z genocidy – mohl být oceněn vedoucím postavením v této organizaci.

V této souvislosti je třeba hledat skutečný důvod nedávného rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa o přerušení financování Světové zdravotnické organizace (nikoliv ten, který je předkládán běžným lidem).

Známá nadace Billa Gatese je mimo jiné zdrojem financování různých biologických laboratoří, zapojených do vývoje vakcín. Ale nejen to. Mezi nimi existují i instituty, které otevřeně obhajují čipování lidí! Jedním z nich je Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tento institut se ve svém nedávno publikovaném článku (ze dne 19. prosince 2019) „Ukládání lékařských informací pod kůži“ (ZDE) otevřeně chlubil svými úspěchy v oblasti čipového kódování lidí, kteří používají vakcíny! Tyto čipy velikosti mikroskopických skvrn prachu nazvali vývojáři „kvantové tečky“ (quantum dots). Článek hovoří o tom, jak lze tyto kvantové tečky bezpečně zavést do lidského těla pomocí konvenčních lékařských stříkaček. Ty mohou být následně, jak asi sami chápete, při programování použity pro jakýkoliv účel. To vše je financováno, mimo jiné, z Nadace Billa a Melindy Gates.

Například v únoru 2017 přidělil pan Gates ze svého fondu 17,6 milionů dolarů technologickému institutu v Massachusetts (MIT) a dalším dvěma společnostem na vývoj a výrobu VAKCÍN! Informace o tom stále visí na oficiálních webových stránkách institutu pod názvem „Technologický institut v Massachusetts představuje velkou výzvu pro inovace v celosvětové výrobě vakcín“. (ZDE) Samozřejmě vyvstává otázka: co mají technologický institut a vakcíny společného? Kromě skutečnosti, že tento institut (jak sám připouští) má něco k doplnění vakcín – kvantové čipy!

Tyto kvantové čipy bych nezdůrazňoval a neviděl je jako hrozbu pro lidstvo, kdybych neměl v rukou soudní kopie dokumentů některých američanů, v jejichž tělech byly podobné čipy nalezeny. Byly umístěny bez jejich vědomí! Toto celé je z období do roku 2015! Ale to už je téma pro jiný rozhovor.

Mezitím se vážně zvažují plány na čipování lidí. Vše o tomto plánu je popsáno, černé na bílém, na stránkách projektu „Aliance ID2020“ (ZDE). Byl zahájen v roce 2016 jako partnerství pěti velkých amerických společností. Cílem Aliance ID2020 je (počínaje rokem 2020) zahájit proces DIGITÁLNÍ CERTIFIKACE lidí po celém světě. Co to znamená? Autoři tohoto termínu tvrdí, že to znamená právě zavedení tzv. „digitálních certifikátů“ do těl lidí, tj. elektronických čipů. (ZDE)

Hlavní hnací silou tohoto projektu jsou velké organizace jako Microsoft, Rockefellerova nadace a GAVI. Na základě jejich hlavních oblastí činnosti lze snadno uhodnout roli každé z nich v rámci projektu ID2020. Microsoft je samozřejmě zodpovědný za vývoj elektronických „součástí“ ve formě nano-čipů. Rockefellerové jako monopolisté v americkém farmaceutickém průmyslu jsou zodpovědní za vývoj „léků“ pro vakcíny a GAVI, jako jedna z předních vakcinačních společností na světě, odpovídá za praktickou implementaci hromadného kódování pomocí vakcín. Jak vidíme, jsou důkladně připraveni.

Když na vrcholu současné pandemie, 13.března, Bill Gates náhle opustí správní radu Microsoftu, údajně proto „aby věnoval více času na své charitativní priority“ (ZDE), je zřejmé, že pro lovce duší přišla dlouho očekávaná hodina a vážně se ujal realizace své mise.

V současnosti jsou informovaní lidé ve střehu a očekávají všechny druhy zákeřných triků od těchto zákulisních sil – a snaží se nezmeškat jejich znaky. 18. března mnoho lidí velmi ostře zareagovalo na další „odhalení“ Billa Gatese během odpovědí na otázky předplatitelů sociální skupiny Reddit. Na otázku, jaké změny se očekávají v blízké budoucnosti, odpověděl Gates zejména: „Nakonec budeme mít určité DIGITÁLNÍ CERTIFIKÁTY, které budou ukazovat kdo se zotavil, kdo se nedávno testoval, nebo kdo dostal vakcínu.“

Lidé, kteří jsou obeznámeni s významem pojmu „digitální certifikát“ ví, že jde o digitální čipy. Na internetu to přirozeně vyvolalo další vlnu diskusí o celosvětovém spiknutí.

Pravda na sebe nenechala dlouho čekat. Velmi brzy lidé dostali jasné potvrzení své teorie tím, že jejich příspěvky na toto téma začaly mizet ze sociálních sítí. Takzvaní „kontroloři faktů“ (fact checkers) najatí webovými stránkami viděli v těchto příspěvcích falešné zprávy (fake news) a rozhodli se je svévolně zablokovat.

Kupodivu – mnoho tradičních západních médií podporovalo tato represivní opatření proti svobodě slova. A znovu jsme byli svědky toho, jak takzvaní „nezávislí pozorovatelé“ a „nestranní novináři“ (financovaní stejnými zákulisními silami), hrají roli policistů myšlenek. Potýkáme se zde s doslova represivními strukturami, které se podílejí na pátrání po „zločincích myšlení“ a neutralizaci „zločinů myšlení“, tak, jak je popisuje George Orwell ve svém anti-utopickém románu „1984“. Snaží se nás otevřeně učit, jak „můžeme myslet“ a jak „myslet nesmíme“.

Kromě toho je veškerá tato praxe v rozporu se všemi stávajícími úmluvami a zákony o svobodě slova a médií. To vše však uniká těm, kteří se ujali role „ministerstva pravdy“. Koneckonců, asi před pěti či šesti lety si nikdo nedokázal takovou situaci na Západě představit. Navzdory všem zákonům a uklidňujícím slibům úřadů k tomu však došlo. Je těžké si představit, jaká překvapení nás v blízké budoucnosti ještě čekají.

Zatímco pasivně sledujeme, jak se hraje hra COVID-19, nedobrovolně se přesvědčujeme, že herní scénáristé jej neodstraní z našeho každodenního života jen tak, aniž by dosáhli svých zákeřných cílů. Jejich cílem je několik dalekosáhlých úkolů:

1. Mezi nejzákladnější patří mimo jiné pokles světové populace;

2. Dále mezi ně patří také vyloučení hotovosti z oběhu a propojení obživy lidí s elektronickou kontrolou vládců;

3. Svržení „nežádoucích“ vůdců konkrétních zemí (včetně současného amerického prezidenta) prostřednictvím protestů hladového lidu;

4. Zvýšená dluhová závislost zemí světa vůči velkým finančním institucím Západu;

5. Úplné zbavení politické a hospodářské suverenity většiny zemí světa a jejich podřízení jedinému kontrolnímu středisku;

6. Zavedení totální cenzury (nejen cenzury prostřednictvím všech médií, ale také prostřednictvím sociálních sítí, soukromých stránek, telefonních aplikací atd.);

7. A především provádění univerzálního čipování lidí tajnými nebo legalizovanými metodami s cílem plné kontroly nad vědomím, chováním a životem obyvatelstva.

Aplikovat tento scénář na všechny země světa, samozřejmě, není možné. Tento trend však může nakonec vést až k novému přerozdělení světa s pevnými geopolitickými a ekonomickými hranicemi. Země se budou těsně sjednocovat kolem několika center moci tváří v tvář zemím jako jsou USA, Rusko, Čína...Toto rozdělení by v jistém smyslu připomínalo geopolitickou mapu světa popsanou v románu George Orwella „1984“.

Scénář s jednou vládou pro celý svět není vynálezem dnešních dní. Dnes se jen vrátil na program jednání a začal znít ze rtů anglosaských politiků a politických stratégů. (ZDE) Musíme pouze pečlivě poslouchat jejich rétoriku a být schopni rozluštit jejich „hatmatilku“ včas, zejména v těchto dnech. A musíme pochopit, že od těchto lidí nelze očekávat nic vznešeného a humánního. Stačí si pečlivě prostudovat jejich minulost a to, s jakými projekty a plány přišli v tomto zásadním bodě našich životů. Bez ohledu na to, za jaký druh „filantropů“ se vydávají, ve skutečnosti to nejsou lidé, kteří by věnovali jeden jediný halíř na skutečně humánní věc.

Jakmile zjistíme, že všechny ty takzvané Sorosovy fondy, Clintonovy fondy a Gatesovy fondy jsou ve skutečnosti jen společný fond zločineckých gangů, vytvořených na úkor nás všech – z krve obyčejných lidí – pro realizaci příštích antihumánních plánů, zatímco se schovávají pod maskou „humanismu“, „filantropie“ a „dobrosrdečnosti“, potom teprve pochopíme skutečný scénář hry.

Existuje jeden moudrý prastarý aforismus: „Pokud se pěšáci rozhodnou nezúčastnit se, pak se hra na šachovnici neuskuteční.“. Zákulisní mocnosti nad námi mají moc pouze do té míry, do jaké jim to sami dovolíme. Tou silou, která je schopna rozbít jejich nesčetné řetězce, díky nimž nás nutí tančit na melodii, která je pro ně prospěšná, tou silou je především naše vlastní poznání, naše uvědomění a v neposlední řadě naše vlastní vůle.

