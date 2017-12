Nová nebo zrekonstruovaná Sokolovna v Klimkovicích?

Kvůli průtahům už dokonce vznikla občanská petice žádající urychlení rekonstrukce sokolovny.

V zastupitelstvu panují dva protichůdné názory. Část zastupitelů prosazuje výstavbu nové sportovní haly v areálu klimkovické základní školy, pravděpodobně na místě dvou současných volejbalových hřišť patřících Dělnické tělovýchovné jednotě Klimkovice. Kurty by se musely posléze vybudovat jinde. Další skupina zastupitelů se přiklání k rekonstrukci sokolovny, protože město už do jejích dílčích oprav investovalo postupně více než 10 milionů korun. V tom případě by se nová sportovní hala začala stavět až později za areálem školy, jak to předpokládá územní plán. Město by ale muselo nejprve vykoupit potřebné pozemky, které zatím patří soukromým osobám.

Sportovní halu žádá především mimořádně úspěšný oddíl badmintonu TJ Sokol Klimkovice. Pro své tréninky využívá sokolovnu, ale mistrovské soutěže v ní pořádat nemůže, protože tělocvična sokolovny nemá odpovídající parametry.

O rekonstrukci sokolovny naproti tomu usilují například fotbalisté TJ Klimkovice, kteří objekt využívají mimo jiné jako zázemí k přilehlému travnatému hřišti. Jednatel klubu Lukáš Lyčka byl jedním z iniciátorů petice. Spolu s některými starousedlíky ji prosazuje také místní architekt Thanasis Kotupas, který připravil návrh budoucí podoby sokolovny.

„Budova sokolovny byla součástí života několika generací obyvatel Klimkovic, mnozí k ní mají silné pouto,“ řekl architekt.

Na projektovou dokumentaci nové sportovní haly byly už v rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze, ale nevyužily se, protože nepadlo definitivní rozhodnutí, kde by měla hala stát. Zastupitelé ale zatím nerozhodli ani o uvolnění prostředků na projektovou dokumentaci rekonstrukce sokolovny. Jednat by o tom měli na svém zasedání 7. února.

„Osobně preferuji zásadní investici do sokolovny s využitím dotací, protože tak bychom zachovali historickou budovu z roku 1923, kterou bychom mohli využívat nejen jako sportovní centrum, ale i jako společenské a kulturní zařízení, jako tomu bylo dříve. To nám velmi chybí, protože v minulosti se ve městě zboural funkční kulturní dům, aniž by město projevilo snahu objekt zachránit, což do dneška považuji za špatné politické rozhodnutí. Byl bych nerad, kdybychom teď udělali další obdobnou chybu. Navíc bychom posunutím výstavby sportovní haly aktuálně ušetřili prostředky na nutné opravy kina či hasičské zbrojnice nebo na výstavbu kanalizace na Hýlově,“ uvedl starosta města Zdeněk Husťák.

Česká obec sokolská převedla objekt sokolovny na město v roce 2015, protože neměla finanční prostředky na jeho údržbu. Město se smlouvou zavázalo, že budova bude i nadále složit svému původnímu účelu. V tomtéž roce začala první etapa oprav sokolovny, postupně se vybudovaly nové šatny a klubovna, v sále se položila nová palubovka, nový je strop i střecha a staticky je zajištěný zadní trakt. Ve špatném stavu je ale sociální zázemí a budova vypadá zchátrale.

Kulturní dům mělo město Klimkovice od roku 1967, kdy se vybudoval z původního hostince Na Špici. Už v hostinci ale už za První republiky bývalo společenské, sportovní a kulturní centrum Klimkovic. V jeho sále dokonce cvičili členové Tělocvičné jednoty Orel, kteří v něm měli také svou ochotnickou scénu.

autor: PV