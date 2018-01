Oldřich Fischer: Předposlední bitva vzplála?

Z hlediska toho, co jsem slyšel o zákonech, nevím, nevím. Vždyť mezi „kandidáty“ není padesát procent žen. Též důchodkyň. Je potom taková soutěž vůbec platná?

Že se žádný z kandidátů ještě neozval? Ani jakýkoliv ústavní činitel? Realitou zůstává, že podobný flek s sebou nese i jiné výhody. Jeden z našich prezidentů mohl udělat z manželky velvyslankyni. Docela hodně daleko. U takových funkcí se velikán lehce zbaví například i milenky. Dnes ji může poslat například na dlouhodobou stáž do Ameriky, Bruselu, atd.

Zastara to bylo trochu obtížnější. Jeden z šéfů, co znám, poté co jeho podřízená (milenka) si začala jeho manželce stěžovat: Včera už zase nebyl večer doma… situaci vyřešil tak, že podřízenou poslal na léta až do Moskvy. Jako delegátku ve „Světové radě míru“ se sídlem v Moskvě. Když se vrátila, tak se ukázalo, že vlastně za ta léta neplatila ve fabrice příspěvky ROH. Aby se nikdo nedozvěděl, kolik jí to hodilo, tak aby nepřišla o léta v ROH, doplatila takzvaný udržovací příspěvek jednu korunu měsíčně.

Dnes bychom si měli vzít dějinný příklad z voleb papežů. Většinou byl zvolen ten nejstarší ze všech. Třeba by se brzy dostalo na všechny. Jako tenkrát. A tý slávy na pohřbech. Těch reklam na nejrůznější rakve, napakovali by se „Kremaktoriáni“. Snad i „Kolumbatoriáni“. Soutěž zbrojovek o nejlépe vyzdobenou dělovou lafetu. To s sebou nese téměř celé nové průmyslové odvětví. Tuším, že by to chtělo „Funébr ministra“. Nakonec tý slávy, jak dobře si lid zvolil toho kterého „Papeže?, Prezidenta?“ Atd.

autor: PV