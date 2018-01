Oldřich Pružina: Jak dlouho vám to ještě, hoši, vydrží…

Parafráze na krásnou Žalmanovu písničku poskytla hezký námět na téma "Mediální podpora J.Drahoše na hlavu českého státu".

Tento "akademik" byl vybrán zástupci globalistů v naší zemi, aby splnil určitý úkol. Díky prozřetelnosti se tak nestalo, a teď nastává doznívání vtloukání této smutné postavy do hlav českých občanů. Doznívání pozvolna dozní, a pan a paní Drahošovi pozvolna upadnou do zapomenutí. Samozřejmě svou odměnu dostanou - vždyť do tohoto plánu bylo investováno 50 miliónů!

A kavárenští voliči si jistě nenechají ujít příležitost zvolit svého "akademika" třeba do Senátu, kde by mohl pokračovat alespoň v roli menšího zemského škůdce.

V globalistických médiích ovšem jeho jméno pozvolna zapadne, a vše se soustředí na hlavní téma povolebního času: Opětovný boj proti současnému presidentovi, zvolenému opět (a jako na potvoru) proti vůli české kavárny, a proti vůli všech těch, kteří to v Česku vědí přece všechno lépe.

Inu, z mediální supernovy jménem Drahoš se stane najednou bílý trpaslík, živořící jen na podpoře svých bývalých chlebodárců do té doby, než ho při příští příležitosti postaví do daleko podřadnější role.

Tak končí ti, kteří ve svém nitru nemají nic, než jen cizí vůli, a jako zhypnotizované loutky slouží pouze svým hypnotizérům. A ti, co se nedali zmást bezduchými papouškovanými frázemi, budou do budoucna vždy hledat a volit takové lidi, ze kterých jasně uvidí na první pohled, že to myslí s naší zemí a národem jen dobře, a budou chtít jen silné vlastenecké osobnosti. Tyto volby nám ukázaly, že to jde, a že i kosmopolitní síly jde porazit.

autor: PV