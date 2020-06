Oldřich Rambousek: Parlament je politická žvanírna, kde sedí odborníci na všechno a jsou zbyteční

reklama

Jít však na představení IDIOTA do divadla, tak nám to přijde o mnoho levněji, ale faktem je, že divadlo nečiní tolik repríz. Jak vám se líbí, milí čtenáři, divadélko ve sněmovně? Díváte se také na ty blby?

Poslanecká sněmovna se nedávno zabývala pro mě zábavnými tématy. Tím prvním bylo vyvolání polemiky o právu obžalovaného na spravedlivý proces a tím druhým byla potravinová soběstačnost České republiky. Obě tato témata se doslova zvrhla ve snůšku nesmyslů a absolutní ztrátu času. Krom populistických žvástů se nevyřešilo vůbec nic a nebylo ani přijato jakékoliv smysluplné usnesení. Strana Pirátů doslova excelovala v předvádění nesmyslů, ale ani ODS a Topka nezůstávaly opodál. Takováto opozice je skutečně dar. Ta její státotvornost a péče o lidi je asi tak skutečná, jako seriál Star Trek. Nicméně ani hnutí ANO nelze vyjmout z těchto nesmyslností, neboť v mnoha ohledech neříká lidem pravdu a hraje divadlo, kde jeho hlavním režisérem je CIA a Americká administrativa. Mnozí z občanů to nevnímají, neboť to není moc vidět, ale ti co znají zákulisí hnutí ANO, tak vědí, jak je hnutí ANO šikovně napojeno na USA. Dá se říci, že i tací proameričtí řiťopichové jako jsou Kocáb, či Vondra vědí úplné prd o tom, jak to má hnutí ANO rozehrané a že jde o velký byznys. Dnes je ten Americký švindl s námi daleko sofistikovanější, než za kašpárka Havla, dveřníka Vondry a podržtašky Kocába.

Poslanec za ODS Pavel Blažek nadnesl pro poslaneckou sněmovnu otázku zcela zásadní a správnou ve smyslu práva obžalovaného na spravedlivý proces. Na jeho návrh byla tato otázka včleněna do programu schůze sněmovny a byla projednávána. Nicméně mnozí poslanci sněmovny vůbec nepochopili merito věci a začali se zabývat vězeňstvím, kumulací trestů, lidskými právy, soudnictvím, délkami trestů atp. Vznikl z toho takový mišmaš, že separátu v párcích by bylo zle. Pan Blažek totiž směroval svůj návrh na tristní práci policie, státních zástupců, soudců a vlastně celého aparátu činného v trestním řízení. Poukazováno bylo na zásadní úniky dat a informací z tohoto aparátu ještě před konáním samotného procesu, což skutečně má zásadní vliv na spravedlivý proces. Nicméně musím říci a to si asi pan Blažek neuvědomil, že i v době kdy on byl ministrem, byla takováto praxe zcela běžná a nic se nečinilo k nápravě tohoto stavu. Návrhu pana Blažka bych velmi rád zatleskal a zvedl pro něj ruku, ale bohužel to nejde, protože z jeho současného návrhu čiší účelovost a pokrytectví. Musím se totiž pane Blažku ptát, proč vy sám jste neučinil zásadní kroky proti nekalé práci orgánů činných v trestním řízení, když jste byl ministrem a měl jste zásadní vliv a moc? No a pro dámy a pány poslance jen tolik. Já vím, že příští rok budou parlamentní volby, ale zviditelňovat se takto debilním způsobem? Jste trapní. Já totiž zasedání sněmovny sledoval a ani jeden z Vás vy chytrolíni se za celou dobu zasedání nijak nevyjádřil také k právům lidí, kteří se stali obětí trestné činnosti. Váš boj za odsouzené naznačuje alarmující stav politiky, kdy defacto potvrzujete svou napojenost na zločinecké struktury a proto se tak snažíte jim ulevit. Soudní systém je zkorumpovaný a zneužívá svou moc a vy to dobře víte. Svým dílem také patří mezi zločineckou strukturu a bylo již napsáno mnohé o tom, že trestní stíhání kohokoliv lze objednat. Hlavně lze takto likvidovat politické rivaly a nebo lidi, kteří se snaží žít v pravdě a šířit pravdu. To jsou totiž klíčoví nepřátelé současného systému. Nebo chcete říci, že např. útok Pirátů na Nelu Liskovou je košer? Nic takového vážení. Pouze účelový atak na umlčení člověka a omezení jeho lidského práva šířit pravdu.

Tím druhým zábavným tématem je potravinová soběstačnost České republiky. Toto téma činíte doslova směšným právě vy-politici, přičemž se ve skutečnosti jedná o téma velice vážné-neřku-li zásadní. Byli jste to právě vy-politici, kdož spolu s rezavým potkanem Havlem započali rozkladný proces kdysi kvalitní Československé agrární politiky pod vedením komunistické strany. Vše, co jen trochu zavánělo socialismem jste se rozhodli zničit nebo rozkrást, či rozprodat. Co tedy dnes brečíte nad rozlitým mlíkem? Vždyť jste to byli vy, kdož to udělal. Místo toho, aby jste převzali to dobré a odstranili špatné a přežité, tak jste začali ničit všechno a to doslova bez rozmyslu. Dnes z toho hledáte cestu ven, což by se dalo pochválit, ale má to zásadní ale!!! Byli jste to vy-politici, kdož tuto republiku připravil o potravinovou soběstačnost v oblasti základních potravin. Občané díky tomu už po léta platí přemrštěné ceny za potraviny. Dnes byste to chtěli napravovat a zaplatí to zase běžní občané. Ptám se tedy-nechtěli byste taky pořádnou přes držku? Děláte si z lidí p****? Ti běžní občané nemohou za vaši blbost, či vychcanost. Vás všechny by občanská veřejnost měla hnát k zodpovědnosti a to silou, protože u vás je sebereflexe sprosté slovo. Vy nepřiznáte své chyby a podvody jen tak, soudy vám jdou na ruku a v konečném důsledku se schováte za kolektivní rozhodnutí poslanecké sněmovny a poslaneckou imunitu!!

Ty vaše kecy ve sněmovně jsou úplně k ničemu a jen blbnete lidem hlavu. Vy tam doslova lžete a víte to. To, jak na tom republika je se dá změnit, ale to platí pouze za předpokladu změny společenského a ekonomického řádu tj. změnou vlastnictví výrobních prostředků. Ony bláboly o dotacích a nedotacích jsou zcela liché. Za komunistů bylo zemědělství odvětví, kam šlo mnoho dotací, ale za přísných podmínek a kontrole. Dnes jsou podmínky jak pro koho a kontrola v podstatě žádná. Prakticky všude ve světě je zemědělství dotované, ale je otázkou jak a v jaké výši. Českým koloritem však je, že na takzvané dotace je přísáto tisíce parazitů a to, co se ve výsledku dostane na místo určení je již směšné. Mluví se i o zlodějích, a je pravdou, že i zemědělci švindlují, neb by jinak jen živořili, ale k tomuto je donutil zdegenerovaný systém. Zemědělci samotní však šidí nejméně. Vezměte si, že zemědělec dostává za kilo vepřového platbu ve výši 38-42 korun za kilogram. To je bída. A podívejte se, za kolik se maso prodává na pultech obchodů. Je to troj až čtyřnásobek. Kde se to vzalo? Okrádají zpracovatelé, distributoři, prodejci a stát. Ano-to jsou největší zloději. Prvním krokem k tomu, aby bylo české zemědělství úspěšné na domácím trhu by mohlo být zásadní snížení mařží a jejich zastropování. Jenže k tomu není a nebude od státu nikdy vůle, protože státu vyhovují ceny co nejvyšší, neboť tak mají zajištěn i vysoký příjem z dph. To je v rozporu s potřebami státu a stát sám proti sobě nepůjde-alespoň v tomto systému ne. On totiž stát je podílníkem kapitalismu, což jej zavazuje a nedovoluje mu už z principu dělat politiku lidovou a pro lidi. Přestaňte proto páni poslanci lidem alespoň lhát! Všichni nejsou tak blbí jak si myslíte. Demokracie je pro blbce a ještě větší blbec, kdo jí věří. Jediný, kdo má odvahu vám odporovat vy neřádi, je SPD Tomia Okamury a proto se mu snažíte hnutí zlikvidovat. Bohužel nikdo ve sněmovně nemá odvahu se k němu připojit, neb jste jej onálepkovali nálepkou neofašismu, což je sice nesmysl, ale lidi na to slyší.

Psali jsme: Oldřich Rambousek: Značná část potravin prudce zdražuje a dál bude Oldřich Rambousek: Alenka Schillerová prý neumí anglicky. I kdyby, koho to zajímá? Oldřich Rambousek: Sergej Lavrov pokuřuje doutník a směje se českým politikům Oldřich Rambousek: To šíření paniky mezi lidmi je obtěžující. Běžte s tím už k šípku

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.