Oldřich Rambousek: Vládní podvod na lidi ve smyslu krádeže za bílého dne

Stát jsme my občané a území, na kterém žijeme. Jsou to vlády a politické strany, které nás obelhávají, okrádají a připravují velký ekonomický krach naší země zcela ve smyslu našeho budoucího pohlcení Německem! Uvědomte si, prosím, že se nacházíme v období silného ekonomického a politického tlaku na naši zemi, kde se v konečném důsledku hraje o naši státnost, jazyk, kulturu a národní existenci. Myslíte, že přeháním? Ani v nejmenším.

Firma ČEZ je v současnosti cíleně využívána k ekonomickému a politickému tlaku na obyvatele ČR. Extrémně vysoké ceny energií tlačí obyčejné lidi k zemi a firmy jsou na tom stejně. Desítky firem kvůli cenám energií už krachly a další budou následovat. To samozřejmě povede k růstu nezaměstnanosti a neschopnosti lidí plnit své závazky. Každá národně zaměřená vláda by proti takovému vývoji zasáhla. Navíc v ČR máme ulehčenou situaci tím, že ČEZ je firmou státní.

No jo, ale naše vláda vymýšlí systémy jakési regulace a stropování, které však v konečném důsledku nepřinesou prakticky občanům nic, místo toho, aby zasáhla přímo v ČEZ a pozměnila jeho obchodní politiku. To je v kompetenci vlády ČR. Vláda namísto relevantního praktického zásahu volí cestu hry na schovávanou a schválila firmě ČEZ miliardovou půjčku ze státního, aby údajně mohla obchodovat na burze.

Důležité je si uvědomit to slovíčko ze státního. To znamená, vážení, že ona půjčka je půjčkou z peněz daňových poplatníků, ze státního rozpočtu. Nicméně tato půjčka jaksi nedává smysl, když je poskytnuta firmě, která má zisky v řádech několika desítek miliard. Dále bylo prezentováno, že ono zastropování bude stát státní pokladnu 130 miliard, tedy, vážení, opět peníze z našich daní, které mohou být využity daleko účelněji.

Vězte, že tato částka je nemalá a bude v státním rozpočtu chybět, což povede k vyššímu rozpočtovému deficitu a růstu zadlužení republiky. Přitom stačí tak málo. Stačí přenastavit obchodní politiku ČEZ a nepoužívat ČEZ jako nástroj k útlaku obyvatel země. Nesvádějte nic, prosím, na energetickou burzu v Lipsku. My skrze tuto burzu vůbec energii prodávat a kupovat nemusíme. Naše země není ničím k této burze vázána. Existuje tu pouze fakt, že obchodování přes tuto burzu je výhodné pro ČEZ a jeho akcionáře, ale pro běžného občana a spotřebitele je to velmi nevýhodné a zbytečně to občanům vysává peněženky!

Vládě jaksi uniká, že kupní síla občanů má své hranice a bohužel nedosahuje kupní síly Němců nebo kupní síly prodavačky mobilních telefonů Pekarové-Adamové. Úplně stejné je to u živnostníků nebo českých firem. Domnívám se, že vláda ČR záměrně vše české tlačí do krachu, aby to u nás následně mohli vše převzít Němci. Je nepochybné, že německé firmy si své akvizice v ČR ohlídají.

Je jasné, že ono takzvané zastropování opět zaplatí spotřebitelé, neboť až prostředky, do cen energií vložené, oběhnou své kolečko a uzavřou kruh, tak finanční vyrovnání půjde ze státního rozpočtu, tedy z daní občanů. Je sprostotou vlády přijít s takovým opatřením, neboť všichni víme a vláda také, že 1MWh vyrábíme v cenové relaci cca 500 Kč, ale strop prodejní ceny byl určen na 6000 až 9000 Kč. Ten extrémní rozdíl je děsivý a slouží k vydírání občanů.

Který hajzl tak profituje na vládou schváleném rozdílu? Zveřejněte jasně, kdo za tím stojí! Jsou to výrobci energií? Distributoři? Prodejci? Řekněte jména a my už si to s nimi vyřídíme. Nebo že by tím největším zlodějem a podvodníkem byla vláda? Dále tu nehrajou další jasná a doložitelná fakta. Naši energii prodáváme do Německa, Polska, Slovenska a Rakouska. Logicky vzato by tato vyvážená energie měla být v těchto zemích dražší než u nás u prvovýrobce, ale opak je pravdou. Ve všech těchto zemích je elektrická energie levnější, a to dokonce o čtyřnásobek.

Tady je tedy někdo pořádný zloděj nebo je tu někdo, kdo cíleně a s jasným záměrem uvrhává ČR do propasti. Proč to ten kdosi dělá? Řekněte, prosím, národu, pane Fialo, Bělobrádku, Kalousku a další, o čem vyjednáváte za zavřenými dveřmi s panem Posseltem, Merkelovou, Scholzem a dalšími. Jak vyjednáváte o postupu, vedoucímu k zrušení Benešových dekretů Českou republikou, nebo o možnosti připojení ČR k Německu. Domnívám se, že právě o tomto se vedla utajená jednání v Mariánských lázních či Karlových Varech.

Mám pravdu, nebo ne? Řekněte pravdu! Mimo jiné je podobný scénář připravován i pro Slovensko, nemýlím-li se. Ekonomické kolapsy mají překreslit mapu Evropy? No nevím, ale jisté indicie mě vedou k názoru, že by to takto být ve skutečnosti mohlo.

Občanům je vymýván mozek, že je to Rusko a Putin, kdo stojí za energetickou krizí. Tuto lež by vám, milá vládo, věřil jen úplný mentál. Ceny energií započaly strmě růst kvůli německému Green Dealu a kvůli spekulacím s emisními povolenkami, které jsou dalším podvodem na občany Evropy, neboť hodnotu těchto povolenek zaplatí vždy koncový spotřebitel energie. Výrobce energií tedy nic nenutí vyrábět energii ekologicky, neboť ti si hodnotu emisní povolenky promítnou do koncové ceny komodity, a tu zaplatí občan. Je to jen nástroj, jak podvodně okrádat lidi.

Žádný Putin, žádné Rusko za to nenesou odpovědnost. Tu mají veškeré zlodějské evropské národní vlády, a především ten zkur**ný Brusel. Oni Britové moc dobře věděli, proč z EU vystoupili. Stát se toto za komunistů, pane Fialo, Pekarová-Adamová, Bartoši, Jurečko, Síkelo a další, tak už dávno sedíte na Pankráci nebo na Mírově.

