P. C. Roberts: Nanosekunda nás dělí od armagedonu

Thajský vojenský expert a spisovatel Brian Berletic nás ve své knížce, vydané americkou výzkumnou společností Rand Corporation pro potřeby Pentagonu, seznamuje s plánem Randovy korporace zaútočit na Čínu do roku 2025 a nejpozději do roku 2028“, kdy podle amerických předpokladů budou USA stále ještě schopny v této válce, která nejpravděpodobněji nepřejde do fáze války nukleární, zvítězit. Jinými slovy: předpokladem, o nějž se plánovaný vojenský přepad Číny Washingtonem opírá, je ten, že Čína raději přijme svoji porážku ve válce konvenční, než by se odhodlala uchýlit se k válce nukleární.

Zahájila by duševně zdravá vláda válku, založenou na takovémto riskantním předpokladu?

Ony však ve válečných plánech Pentagonu existují ještě dva další vysoce riskantní předpoklady. Jedním z nich je, že USA dokáží ovládat moře, ze kterých by buď americká letadla či rakety byly schopny zničit čínský průmysl a infrastrukturu. A předpokladem druhým pak je, že čínské rakety dlouhého doletu neučiní nic pro to, aby flotily amerických letadlových lodí neproměnily v kovový šrot.

Předpokladem dalším, a to už třetím, je pak ten, že Rusko by v pojednávaném střetu dvou velmocí zůstalo stranou, o čemž lze ovšem s úspěchem pochybovat. A je-li tato pochybnost oprávněná, což nejspíš je, měly by USA pak už jen svou historii. (ZDE)

Metastrategie vlády USA nazvaná „Nukleární nadřazenost“dále říká, že v případě, kdyby konvenční válka proti Číně přece jen přešla do války nukleární, existují i v této nukleární válce proti Rusku a/nebo Číně„přijatelné“ úrovně zničení Ameriky, pokud ovšem „Amerika tuto globální válku vyhraje“.

Doktrína Pentagonu nesděluje kolik amerických měst a kolik milionů Američanů jsou zahrnuty do těchto „přijatelných“ úrovní zničení Ameriky. Přesto však dostatečně dokazuje, že Američané nejsou svými vládci považováni za nic jiného než za kanonenfutr.

Neokoni jsou skutečně duševně nemocní lidé, kteří ovšem dnes ovládají zahraniční a vojenskou politiku USA.

To by más mělo vyděsit a probudit. Ale nestane se tak. Mladí lidé nedokáží zvednout zraky od svých tabletů na dobu dostatečnou k tomu, aby získali představu o světě kolem nich. Žijí už jen ve světě virtuálním, od reality odděleném. A staří Američané zas říkají, že celý svůj život slyší hrůzostrašné historky o nukleární válce, která ovšem nikdy nepřijde, protože by v ní nebylo vítězů. Což je ovšem tváří v tvář americké válečné doktríně, sdělující, že Washington může nukleární válku vyhrát, pokud s ní nebude do roku 2025 či do roku 2028 otálet, předpokladem mylným.

Je tedy možné, že od vzniku 3. světové války nás dělí jen okamžik – pokud se ovšem Putin nerozhodne zvednout ruce nahoru. Aby se Amerika vyrovnala s výzvami, kterým čelí, potřebuje znát všechna fakta, která už dnes ovšem nejsou považována za korektní. Neodpovídají totiž vládním narativům a jsou proto nepravdivá, a jako taková označena za dezinformace.

Za svého života jsem pozoroval, jak USA sestupují do degenerace, ignorance a zla. Národ, do něhož jsem se narodil, už s výjinkou zeměpisného označení neexistuje.

(přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

