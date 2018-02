P. C. Roberts: Projde spiknutí proti Trumpovi a demokracii nepotrestáno?

Drazí čtenáři. Toto je spolu s článkem ZDE (vyšel i u nás pod názvem Revize nukleárního postoje USA – pozn. red.), nejdůležitější věcí, kterou jsem kdy napsal. Jestliže tenhle faul zvaný Russiagate vyvázne nepotrestán, přestane vláda USA coby zodpovědná vláda, existovat.

Americké bezpečnostní agentury mají za sebou dlouhou šňůru pučů proti cizím vládám a nyní se podílejí na puči dalším – na puči proti Americe. Existuje velké nebezpečí, že republikáni uctívají „národní bezpečnost" až tak moc, a jsou tak pevně rozhodnuti chránit pověst vlády USA, že vysokým činitelům, kteří se spiknutí proti Spojeným státům zúčastnili, dají možnost volného odchodu ze scény. Pravda, je zde ještě prezident Trump, ale ten nemá k dispozici vládu, na kterou by se mohl spolehnout, a je navíc každým dnem ohrožován vojenskobezpečnostním komplexem.

Američané si závažnost spiknutí Russiagate neuvědomují, i když, jak ukazují výzkumy, jejich většina tomuto spiknutí nevěří a jsou věčným jeho omíláním v médiích už notně unaveni. Už na první pohled se totiž zdá tento příběh za vlasy přitažený. Avšak cosi z gruntu přesně opačného, to je nové maily, které v minulých dnech pronikly na povrch, nejsou žádné vymyšlené fejky, ale jsou pravé. A dokazují, co přesně Hillary Clintonová a Demokratický národní komitét (DNC) prováděli. Veřejnost je tedy už dnes zpravena o tom, že tyto příběhy, které se skutečně děly, byly decentně odsunuty do pozadí, a v zájmu toho, aby se staly totálně neviditelnými, byl na jejich místo postaven falešný a vymyšlený příběh o spiknutí Trumpa s Putinem.

Skutečnost, že kompletně všechen americký tisk a TV média se tohoto podfuku zúčastnila a nahradila tedy nanejvýš znepokojivou událost vymyšleným příběhem Russiagate, je jedním z důvodů faktu, že jen šest procent Američanů, jak ukazuje nejnovější výzkum, dnes věří mainstreamovým médiím.

Russiagate se tak stalo dýkou, mířící na srdce amerických vládních institucí. Spiknutí, kterého se zúčastnili nejvyšší státní úředníci Obamova ministerstva spravedlnosti, FBI a další „bezpečnostní" agentury, spolupracující s Hillary Clintonovou a Demokratickým národním komitétem, mělo za cíl překazit zvolení Trumpa prezidentem – a když se tohle nepovedlo – odstavit jej z prezidentského úřadu, resp. ho zdiskreditovat natolik, aby byl zredukován na bezvýznamnou a nefukční figuru. Jak už bylo shora řečeno, užívalo si toto spiknutí plné podpory všech amerických mainstreamových médií a šlo o puč nejen proti Trumpovi, ale i proti americké demokracii a proti výsledkům amerických voleb.

O všem uvedeném nejsou absolutně žádné pochybnosti. Související fakta jsou jsou veřejně přístupná a uvedena v dokumentech Soudu pro dozor nad zahraniční špionáží (FISA Court) - ZDE, stejně jako v odtajněné zprávě zpravodajské komise sněmovny reprezentantů, které daly presstitutky falešný název „Nenusovo memorandum", jako kdyby šlo o osobní Nunesovo mínění a nikoliv o nález a výsledek několikaměsíční práce dozorčí komise Kongresu.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

