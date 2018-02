P.C.Roberts: Revize nukleárního postoje USA

A jako kdyby tohle ještě nestačilo, o pár hodin později téhož dne vydal Pentagon svoji Revizi nukleárního postoje USA, což je dokument, vyjadřující nový postoj země k nukleárním zbraním a k možnostem jejich použití. V minulosti vyjadřoval tento postoj názor, že tyto zbraně se s výjimkou odvety na nukleární útok považují za nepoužitelné, a předpokládalo se, že je nikdo nepoužije. Vždy existovala možnost, že by falešné varování o nadcházejícím útoku mezikontinentálních balistických raket mohlo mít za následek osudové stisknutí nukleárního tlačítka, jež by způsobilo Armagedon, a prezident Reagan si z této možností též dělal těžkou hlavu. Tato jeho starost se pak přetavila ve snahu se Studenou válkou skončit, což se mu též podařilo. Avšak vládám, které přišly po něm, se zas podařilo Studenou válku vzkřísit znovu k životu.

Nový americký nukleární postoj je sobeckým, nezodpovědným a destabilizujícím odklonem od postoje dřívějšího. Použití dokonce i jen malého množství dnes už existujícího jaderného arzenálu USA by totiž stačilo zničit život na Zemi. A přesto postoj revidovaný volá po dalších zbraních tohoto typu, mluví o nukleárních zbraních jako o „použitelných“, a ospravedlňuje jejich použití v prvních úderech – a to dokonce i proti zemím, které samy nukleární zbraně nevlastní.

TOTO JE VYESKALOVANÉ DÍLO ŠÍLENCŮ. Sděluje se jím všem zemím, že vláda USA použije nukleární zbraň jako první – a to proti kterékoli zemi. Nukleární mocnosti Rusko a Čína musí toto zcela nutně chápat jako masivní zvýšení úrovně hrozby ze strany USA. Ti, kteří jsou za tento dokument zodpovědni, by měli být odesláni do ústavu pro duševně choré, a ne nechat je v jejich úřadech, ze kterých mohou zmíněný dokument uskutečnit.

Z agresivního nového nukleárního postoje v pátek oznámeného, je obviňován prezident Trump, ale ve skutečnosti jde o dílo neokonzervativců. Možná, že Trump mohl jeho zveřejnění zabránit, ale je obviňován z konspirace s Putinem při krádeži prezidentských voleb z rukou Hillary Clintonové, takže znepřátelit si i neokonzervativní Pentagon si už nemohl dovolit.

Neokonzervativci jsou malou skupinou spiklenců. Většinou jde o sionisty, spolupracující s Izraelem, a někteří z nich mají dvojí občanství. Ti vytvořili ideologii americké světové hegemonie, stanovící, že hlavním cílem americké zahraniční politiky je zabránit růstu jakékoli jiné mocnosti, jež by mohla výsadní vládnoucí roli USA omezovat. Nu a jelikož neokonzervativci dnes řídí zahraniční americkou politiku, je současný nepřátelský USA k Rusku a Číně nasnadě. A nasnadě je i americká ochota odstraňovat na Středním východě vlády těch zemí, které za překážku své expanze zas považuje Izrael.

Už dvě desetiletí vedou USA v zájmu Izraele své války na Středním východě. A už pouhý tento fakt dokazuje sílu a vliv těchto šílených neokonzervativců na politiku USA. Ti sledují i svůj sen světové hegemonie – a Rusko a Čína jí stojí v cestě. Neokonzervativci vědí, že konvenční invaze do Ruska a Číny by vedla k totální porážce amerických ozbrojených sil. A proto pozvedli nukleární zbraň k možnosti prvního úderu. K tezi, že tento úder je využitelný.

Vybral a přeložil Lubomír Man

autor: PV