Pavel Foltán: „A neměli místo ČT3 zrušit ČT24?“

Ten pořad je (respektive přesněji řečeno - měl by být snad ještě i dnes) k vidění zde:

5. březen - Newsroom ČT24 | Česká televize (ceskatelevize.cz) a od 35:00 minut stopáže té relace je k vidění další klenot vyvážené, objektivní a nezávislé publicistiky z produkce ČT coby diváky povinně (ze zákona) placené ČT alias televize tzv. „veřejné služby“. A dotčená část onoho pořadu (zhruba od té 35. minuty stopáže té relace) se zabývá vskutku asi světodějným tématem, jímž podle ČT24 „njůvsrůmu“ je skončení členství doc. Petra Žantovského, a mé skromné maličkosti, v Radě České tiskové kanceláře. Inu, asi tu v této době nejsou silnější, pro veřejnost významnější a zajímavější témata. Takže by se možná mohlo zdát, že Foltán & Žantovský (podle abecedy) nabývají na významu ve společenském žebříčku veřejného zájmu (přinejmenším tedy alespoň mediálního).

Z oblasti vox populi (tj. z hlasu lidu) k tomu zazněla hned celá řada dosti zajímavých poznámek a reakcí, vesměs velmi trefných a výstižných, a to v několika tematických okruzích. Jedna poznámka v rámci jednoho z těch okruhů opět připomněla (snad už pro „Newsroom“ ČT24) standardně typickou bulvarizaci té „veřejné služby“ v jejich pojetí. Dalším okruhem poznámek z vox populi byly poukazy na útočnost a na osobní zaujatost výrobců a protagonistů dotčené „reportáže“ vůči Foltánovi & Žantovskému. Totiž - při zhlédnutí oné části toho pořadu musí být jasné jak tzv. „insiderům“ neboli odborníkům z branže, kteří se v dané problematice už delší dobu orientují, ale kromě nich i tzv. „poučeným laikům“, kteří vědí, že sever je tam, co roste lišejník - tak všem těmto objektivním lidem je jasné, kam asi tak ten kolektiv těch výrobců toho pořadu už zase míří. A všem je jasné i to, že nepoučený divák musí být vyděšen, co že jsou to ti dva delikventi Foltán & Žantovský za lumpy. Řečeno s humoristou Pitkinem jeho už dávno zlidověle okřídlenou větou: „A vo vo tom to je.“

Kolega docent Petr Žantovský (tehdy ještě i kolega z té rady) se tou problematikou zabýval i ve svém článku na Parlamentních listech ze dne 11. března 2023 a tam se k jedné z podstat onoho jádra pudla vyjádřil velmi výstižně a lapidárně - a konkrétně k tomu, co v tom pořadu ČT24 řekl předseda té rady bc. Soukup - k čemuž pak Petr Žantovský uvedl doslova toto - cituji:

„Ten na mou hlavu nakydal tolik hnoje, až jsem se divil. Pointa? Mě nezajímá Soukup, a teď už dvakrát ne, když nemusím sdílet s ním jeden vzduch v zasedačce, což bylo, pravda, často hodně nepříjemné, protože Soukup vůbec není vybaven profesionálně ani eticky k výkonu funkce předsedy. Neorientuje se v zákonech, nezná procedury platné v podobných orgánech, vymýšlí si nesmysly nad rámec zákona o ČTK a chybí mu kinderstube - zesměšňuje ty, kdo s ním nesouhlasí a tak dále. Ale jak říkám, to je mi jedno, zřejmě to těm, kdo ho volili, nevadí. Mně vadí ta nehorázná sprostota a manipulace, jíž se dopustila Česká televize. Z celého toho úseku relace Newsroom jasně vyplynulo, že nejde o to informovat, ale pomlouvat, dehonestovat a vytvářet štvanici. Inu, Česká televize. Ještě že si to platím ze svých kapes…“

Zcela nepochybně to není vůbec nic lichotivého jak na stranu chování, postupů, a výroků bc. Soukupa, ale ani na stranu produktů ČT24 v tom pořadu „Newsroom“ - a mně v podstatě nezbývá nic jiného, než souhlasit i s tímto shora citovaným výrokem kolegy Žantovského - přičemž bych to ještě dále a dlouze mohl rozvíjet, a to jak v rozměru de facto, tak i v rozměru de iure. Ale nechci tu dneska s tím dále zdržovat - i k tomu se zanedlouho ještě blíže a konkrétněji dostaneme. (A nebude to asi moc příjemné zejména pro ty, které zmiňuje kolega Žantovský, už v tom shora citovaném odstavci).

Zatím lze (i v rámci - a především v rámci - veřejného zájmu) zmínit poznámky na další témata z vox populi, co se nejen v reakci na ten „Newsroom“ ČT24 týkají velmi věcně a velice aktuálně akutních problémů ČT samotné. Z hlasu lidu k tomu tématu totiž nezřídka zaznělo např. i toto - cituji: „A neměli místo té ČT3 radši zrušit zatím hlavně tu ČT24? Tedy zatím …“

Inu, jak se říká - no comment. A každý ať si to přebere sám.

