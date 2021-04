Pavel Foltán: Achillovka mediokracie? Otázky bez odpovědí

reklama

Té staré dámy, co kdysi (asi tak ve středu, či v černý pátek středověku, to už je dneska úplně jedno – avšak na každý pád nepříliš prozíravě a šťastně) technologií kolonizace vyvezla svou „kulturu“ do tehdy pro ni zejména politicko-propagandisticky tzv. „nového světa“ – např. do Afriky, do Ameriky (jižní i severní), do Asie, Austrálie, Indie, atd., přičemž posléze (a z hlediska pozdějších a hlavně i dnešních důsledků) je úplně jedno v jakých fázích, a v jakých posloupnostech, vazbách, aj. souvislostech. A všechny ty principiální a ty systémové chyby – už tehdy velmi neprozíravě založené – se těm (kdysi) koloniálním velmocím začínají čím dál víc, a čím dál intenzivněji vracet (jako ten bumerang těch domorodců z té Austrálie) rovnou mezi oči. A to v podstatě ze všech těch jejich kolonií – a nejvíc asi z té severní Ameriky, v důsledku její politiky, (už asi tak dvousetleté a následující). To už i tady vědí všichni, co ještě mají zdravý selský rozum. Takže i celá mlčící většina. A čím dál, tak tím víc jí to vadí. Je to cosi v tak extrémní tenzi, asi jako „achillovka“ před prasknutím. A je to zároveň i něco jako ta bájně a symbolicky fatální Achillova pata. Obnažená, a jakoby schválně bezbranně nekrytá, gamblersky hazardně, a s okázalou arogancí vyzývavě nastavená jako terč.

Celý masmediální mejnstrým se už 14 dní pase na jedné tragické nehodě jednoho cizího vrtulníku na Aljašce, kde zahynul nejen jeden nejbohatší občan ČR, ale s ním i další občan ČR, a další občan ČR byl těžce zraněn. Ten masmediální mejnstrým v té době (zhruba 2 týdnů) zaplavil tuzemskou veřejnost tsunamózní vlnou různých svých zpráv a informací, víceméně v podstatě jen dokola kolovrátkovaných – jako obvykle. Jenže tohle třicetileté „seno sláma / seno sláma“ tu nikoho z mlčící většiny už dávno nezajímá. No a ten media-mejnstrým to moc dobře ví. A tím víc to zkouší zatloukat. No, a to je extrémní „napnelismus“ k prasknutí další „achillovky“, i na té druhé hliněné noze té totálně zglobalizované místní mediokracie a provázanosti její infrastruktury. A mít onu Achillovu patu na každé noze – no, tak to už tedy není vůbec žádná výhoda.

Leckde leckdo by tu totiž mohl položit hned několik velice věcných otázek, jako třeba:

1. Proč tzv. „zaminir“ (tj. ministr zahraničních věcí za ČSSD tehdy ještě Petříček) ihned nedal na velvyslanectví USA standardní diplomatickou nótu s tím, aby ČR byla o všem v celé té věci velmi podrobně informována, a aby americká strana obratem oficiálně vyzvala ČR k vyslání svých odborníků do vyšetřovacích struktur. Stalo se? Nestalo? A proč o tom tuzemský media-mejnstrým veřejnost podrobně neinformoval? A udělá to (nebo už to udělal) ten po Petříčkovi následující zaminir?

2. Proč funkcionáři ostatních příslušných resortů a státních úřadů neurgovaly to, co je uvedeno v předchozím bodu 1 a co zřejmě neučinil resort MZV resp. jeho šéf? A proč ani o tom ten media-mejnstrým podrobně neinformoval tuzemskou veřejnost?

3. Proč právě teď a tady jmenovitě TV Nova je už 14 dní v prodlení se svou informací (pochopitelně velmi exkluzívní) pro veřejnost o tom, že ihned po té nehodě vyslala na Aljašku přinejmenším dva své velké štáby svých nejlepších investigativců, zejména proto, aby jeden štáb natáčel aktuální reportáže z místa nehody o všem, co zjistil, a o tom průběžně informoval své tuzemské diváky, a další TV štáb aby sledoval a vysílal průběžné reportáže o tom, jak probíhá vyšetřování amerických úřadů, a součinnost s úřady ČR. Udělalo to zpravodajství a publicistika TV Nova? Ví to někdo? A jestli to někdo ví, tak proč mlčí? Copak si snad někdo právě v téhle TV Nova myslí, že by jí v tomhle případě tyhle zprávy a reportáže (když teda už nic jiného – sic!) tak alespoň nezvýšily sledovanost? On by si totiž kdekoliv kdekdo mohl položit otázku, co za tím asi tak ve skutečnosti je, když je to zatím tak, jak to je, že? Anebo ne? Někdo by si tu mohl položit možná i takovou otázku, jestli se třeba té TV Nova ta její poloha „mrtvej brouk“ třeba nevyplatí ještě víc? A v tom případě proč asi? „Není to ňáký divný?!?“

4. A když ta TV Nova v tom směru zaujala pozici „mrtvej brouk“, tak proč podobnou, resp. stejnou taktiku hraje na tuzemskou veřejnost i ČT coby televize veřejné služby, která má ze zákona povinnost informovat veřejnost o všech událostech, významných a tuzemskou veřejnost nepochybně zajímajících, jakou tato událost jistě je. Nebo ne? Myslí si snad odpovědní redaktoři, šéfredaktoři, manažeři, vrchní velitelé, generálové & spol. v ČT a v jejím okolí, že zmíněné informace tuzemskou veřejnost nezajímají, či že na ně veřejnost nemá právo? Nota bene, když nemálo z těch shora uvedených lidí v těch funkcích v ČT přišlo do ČT také (a právě) z TV Nova v rámci tzv. rotace kádrů. ČT jistě má svého zahraničního zpravodaje v USA a jistě k němu mohla poslat aspoň jeden štáb zpravodajství a aspoň jeden štáb publicistiky. Udělala to? A jestliže ne, tak proč to neudělala? Je tu přeci už historicky i jinak veřejným „tajemstvím“, že Kellner s Dvořákem se znali, a spolupůsobili už od počátku činnosti PPF (což je už asi tak 30 let). Je jasné, že tuzemskou veřejnost budou zajímat okolnosti právě této nehody, při které tragicky zahynula hlavní osoba (absolutně dominantní vlastník) všech byznysů a komodit, v nichž je velká spousta lidí v této republice zainteresovaná. Je to vskutku velmi dlouhá řada produktů, a jsou to statisíce, milióny, atd. klientů, zákazníků, apod. A tedy už ani tohle ty odpovědné funkcionáře v televizi veřejné služby nezajímá? Oni si to neumí rychle spočítat a logicky srovnat v hlavě? Už ani tohle ne?!? Hmmm…

Tolik tedy (jen letem světem) tyhle čtyři českorepublikové artikuly. Ano, ať už chcete, anebo nechcete, tak tyhle věci se týkají i samotné České republiky a nezanedbatelné části její ekonomiky. A naše veřejnost má (už z principů ústavního pořádku) právo na dostatek objektivních a vyvážených informací. Tak to ukládá platný právní rámec. No, a jestliže právě tohle (a i přes to) tuzemská média nechávají tak, jak to nechávají, čili ve stavu množících se otázek bez odpovědí, tak tím jen stále více obnažují a napínají k prasknutí tu svou příslovečně symbolickou Achillovu patu. A kdo jim zaručí, že to ta jejich Achillova pata vydrží? A jak dlouho ještě?

