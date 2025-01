Pavel Foltán: ČT politická akce VeMeNo čili „hra o trůny“?

Tak například – o co se hraje v aktuální akci s krycím jménem „Velká Mediální Novela“ (VeMeNo) k navýšení a zvěčnění (krycí jméno „valorizace“) TV poplatků? Především o lukrativnější prodloužení a konzervaci už dávno nevyhovujícího stavu, co byl už od počátku záměrně účelově nastaven (pro veřejnost špatně a nevýhodně). A přestože „o peníze jde vždycky až v první řadě“, tak v téhle „hře o trůny“ zdaleka nejde „jen o těch pár set korun ročně“ – jde tu o to, aby se nenapravily ty systémové chyby, co velmi vyhovují jistým lobby strukturám, ale nevyhovují zájmu veřejnosti. Jde tu o to, aby to vemeno i nadále a co nejvíc dojily ty struktury, co si tu ČT ergo tzv. „naši vaši televizi“ už dávno latentně zprivatizovaly (a za to kryly krajinu za zrcadlem).

Celá ta akce VeMeNo (tj. včetně legislativní frašky s krycím jménem „velká mediální novela“) je špatně vymyšlená i chybně nastavená. Nota bene pro vládní 5-1 koalici v tu politicky nejhorší dobu. Ale kdo chce kam… Každopádně – když si ta vládní 5-1 koalice teď i tohle svoje „VeMeNo“ přesilou legislativního tanku protlačí sněmovním i senátním plénem, a posléze i generálním štábem Hradu, logicky s tím pak bude mít viditelný problém jak politický (zejména volební), tak i právní.

Je tady totiž plná polní systémově právních vad, o nichž se sice někde ví, ale dělá se, že nejsou. Jenže ony tu jsou. Takové malé kavčí vrbětice. Takže chytrá a šikovná opozice může mít právě teď ostře nabito i na tomto „bitevním poli“. Nota bene i s přihlédnutím k potenciálu synergie v týlu privátních médií. A nota bene i s přihlédnutím k potenciálu synergie v sektorech technologií, techniky, infrastruktury, atd. A…

Kdo jídal vtipnou kaši (tedy i tu mediálně právní), tak ten ví své. Promyšlená, dobře zkoordinovaná pozitivní strategie a přesně zvládnutá taktika by pro to vemeno mohly být oříškem, proti němuž tu (zatím ještě) není žádná účinná obrana. „Game over?“