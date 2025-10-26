Pavel Foltán: KoZa raketa DRÁB FIALA „fau cvaj“?

Petr Fiala opět zaperlil – tentokrát post-euro-konferenčním nápadem (skoro výzvou?) k tomu, aby struktury KoZa střílely rakety na strategické cíle do hlubin Ruska včetně Moskvy a okolí. A vox populi hned poté zvolal: „Svatá prostato!“ – i s velmi logickým připomenutím kliniky docenta Chocholouška. Jenže ona to vůbec není sranda typu Cimrman & spol., protože normální část národa „zemí Koruny české“ včetně části vox populi z právní branže by to mohla vidět (a v reálu taky vidí) jako startér k tomu, aby příslušné orgány činné v trestním řízení (zkratka OČTŘ = policie, státní zastupitelství, trestní část justice = trestní soudy) zahájily svou činnost i bez návrhu, ergo z úřední povinnosti (krycí jméno „ex offo“), což zatím – jak obecně známo – neudělaly, ač to udělat měly. A vox populi se logická ptá: „K čemu jsou? K čemu je máme? K čemu si je draze vydržujeme? K čemu je mohutně přeplácíme? K tomuhle?!?“ No a zkuste i tohle tomu vox populi vymluvit. Zejména v případě, až mu dojde trpělivost a vyjde do ulic … „až pod okny vám budem řvát …“ jak zpívali Voskovec a Werich v jedné své hře jejich Osvobozeného divadla krátce před německou okupací Československa, i následnou 2. Světovou válkou. Tohle ten filosofus Fiala neví? Ale ví. Jenže nedbá. „Proč asi?“
Je takové známé, okřídlené a často citované rčení v tom smyslu, že kdo se neumí poučit ze svých dějin, ten si je bude muset zopakovat. Nepochybně to velmi dobře ví i ten Petr Fiala – i coby doktor filosofie, politolog, atd. – např. i z médií už je dlouho známo, že má osobní kontakty s lidmi jako je Bernd Posselt & spol., a dle médií už je delší dobu známo i to, že struktury z Fialova okolí se angažovaly i v tom, aby snad už příští sjezd tzv. sudetského landsmanšaftu se konal v Brně (řada normálních štatlařů prý má kvázi „humornou“ obavu, aby kvůli tomu nechtěly ty fialové struktury postavit v Brně na Moravském náměstí ten už jednou zbouraný tzv. „Německý dům“ – kdo z těch sponzorských „stavařů“ si už brousí zuby na ten giga kšeft = kam asi už míří z brněnské radnice ta bílá lajna – to Jílkovou, Moravce, Pokornou - DN, Rychlíkovou, Tománkovou, Wolfovou – asi jaksi nezajímá – dle vox populi asi nesmí zajímat – asi jaksi cumbefél…? Nebo tak nějak – inu, mééédyja mejnstrým, žejo).
Jak známo, tak „VOX POPULI – VOX DEI ergo HLAS LIDU – HLAS BOŽÍ“ (i to Petr Fiala, coby študovaný filosofus nepochybně velmi dobře ví – ale jak se zdá, tak velmi trestuhodně nedbá – podle vox populi). A z prostoru vox populi už velice mohutně sílí už i právní připomínky, že když někdo řekne, aby někdo střílel rakety dlouhého doletu do cizí země – a nota bene do země, co nevyhlásila válku zemi, kde tenhle někdo je dokonce ve funkci předsedy vlády, no tak tenhle někdo by (i podle vox populi de iure) mohl naplnit mimo jiné i skutkovou podstatu zločinu, pro který CZ trestní právo má termín „podněcování k nenávisti“ a k tomu např. ještě i termín „příprava útočné války“ (najděte si k tomu příslušné §§ v trestním zákoníku – jsou tam uvedeny i odpovídající sazby, co by tresty pro ty zločince). Jako souběh zločinů je to skoro asi až někam na kvantanámo, i s přestupem v zátoce sviní – kdo ví?!?
Jenže tím by to (podle vox populi) nemuselo končit. Jsou tady i další resty z nedávna, co ty příslušné OČTŘ jaksi stále neřeší a neřeší, ač jsou k tomu povinny už dávno ad „ex offo“. Tak například jedno lidem a národem velice diskutované a velmi kritizované sdělení osobně dotčených politiků fialové 5-1 vládní koalice, (zde formou prohlášení) že „jsme ve válce“ (sic!) – tedy my, lidé České republiky, ergo Česká republika (sic!). Toto prohlášení bylo spácháno (dle hlasů z vox populi spácháno) veřejně do kamer a mikrofonů všech hlavních TV a dalších tzv. mejnstrýmových médií, a to pár dnů před vánočními svátky, ergo „svátky klidu a míru“. Přičemž právě na tomhle prohlášení se osobně podíleli přední funkcionáři (tzv. lídři) té fialové 5-1 vládní koalice, a to přímo na náměstí Jana Palacha (sic!) před Filosofickou fakultou University Karlovy v Praze, hned poté, co tam jeden (dle otázky z vox populi – jen jeden?) terorista postřílel řadu nevinných lidí – většinou studentů z té fakulty. To prohlášení „jsme ve válce“ vnímala už tehdy (a stále vnímá) většina lidu a národa ČR jako větu, kterou by OČTŘ mohly a měly podle jednoho § trestního práva ihned vyhodnotit a vyšetřovat a soudit jakožto „šíření poplašné zprávy“. Už jen proto, že ČR v žádné válce není a žádná válka tu (v tom smyslu a daném směru) nebyla vyhlášena – ani nám = České republice, ale ani námi = Českou republikou vůči komukoli. Což zcela nepochybně musí vědět jak ten Petr Fiala (tou dobou i teď stále ještě předseda vlády) a museli a musí to vědět i ty další postavy, co tam tehdy na tom Palachově náměstí (sic!) do těch TV kamer ve „světlech ramp“ dělali tu stafáž (jak se říká „betlém“ = od roku tzv. TV krize v letech 2000 až 2001 v ČT na Kavkách – což byl rovněž doposud neřešený a nevyřešený a soudně nepostižený a politicky schválený zločin proti lidu a národu – dle vox populi). Ostatně lid a národ ČR si pamatuje a nezapomíná např. ani to, co tehdy dělal jistý Jurečka, když v centru Prahy tou dobou masově řádil a vraždil terorismus.
Jenže ani tím to všechno ještě nekončí. Podle vox populi (včetně jeho kvalifikované právní oblasti) je to asi ještě mnohem horší. Ale o tom až příště.
P.S. A k pozornosti poznamenáno – nejen vox populi se diví, že ANO & SPD & Moto & spol. to nijak neřeší. Tedy alespoň to nijak neřeší navenek. Kdo ví, jestli to neřeší, či už nevyřešili „v krajině za zrcadlem“ jako součást jakýchsi cumbefél dohod – jak už taky zaznělo z kruhů vox populi. A řečeno s pány Suchým a Šlitrem: „… Kdo to ví, odpoví? Odpoví mi na otázku …?“
autor: PV