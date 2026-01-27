Pavel Foltán: Kovidování slončilo. Zapomeňte!?

Na ten jejich kovid koncentrák mám tak trochu pifku. Kvůli předčasné smrti mojeho táty, paragána prezidenta Beneše – chlapi toho zrna mýrnyx týrnyx neumírají na rýmičku. A tak to těm kovidohajzlům nezapomenu. Táta se těšil, že spolu oslavíme za pár let jeho stovku, ale… Ne, že by měl nehten kovid apod. ty jejich nesmysly, ale měl kolem devadesátky bajpás. A v tom kovidoběsnění ten kovidomarketing makal jak v úkole a kašlal na všechno, a na všechny.
A jak to tehdy kritizoval mimo jiné např. i tehdejší senátor a špica lékař prof. MUDr. Jan Žaloudík CSc., tak tady ten jejich pasystém se v zájmu toho jejich pakšeftu vykašlal i na normální pacoše včetně kardiaků a spol., a kašlali na všechno včetně průběžných kontrol, takže… Tehdy jim tady na ten jejich plán-voraz umřelo hafo pacientů. Alespoň podle toho, co se tak nějak proslechlo…
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Hned zpočátku tý jejich kovidokampaně jsem říkal, že něco, respektive všechno je asi tak nějak jinak (jako obvykle). A napsal jsem o tom i pár článků. Krátce poté začala (z lékařského hlediska) totéž tvrdit i jedna doktorka z oboru biologie, genetiky, virologie atd., paní Soňa Peková (já to zkraje bral spíš po svým = byznys, marketing, média, propaganda, prostě v tom oboru, kde už desítky let analýzuju a poradcuju, holt, každej jsme ňákej, že jo).
Tou tvrdošíjnou pravdou jsme si za ty roky nevysloužili moc pašalíků (jako např. ty prymule a spol.), inu, každej sme ňákej, že jo. Babiš se (až teď – sic!) jakože asi omluvil, Kena vzal zpátky „na milost“, přičemž ani jeden z nich se nestydí … Inu, jak říká starej Lotrando „a morcec hadry, to sou událostě“… Inu, každej sme ňákej, že jo…
Tuhle až ke mně proniklo, že kdesi až na parlamentní půdě byla odborná dišputace i na tu kovidózní tematiku a paní dr. Peková tam taky mluvila i o tom, že by delikventi kovidismu měli dostat sankce např. ve formě veřejně prospěšných prací. Jsem rád, že to tam zaznělo. Protože ty tresty veřejně prospěšných prací navrhuju, kudy chodím, už asi pětadvacet let, a možná i pětatřicet. Ale k tomu samože (podle zásluhovosti) i to zabavení majetku těm babinským lotrům mexickým i příbuzným a okolním a vůbec tak nějak všelijak. A kdo tvrdí, že to nejde, tak ten kecá. Jde to. Jen chtít a „nebát se a nekrást“.
Štráfrechtlich komandos dobře zná taky ten institut součinnosti, taky organizovaných skupin a všech těch podobných spolčení (a možná i zde zločinných). A tam to jede vespolek. Takže i v těch jejich případech všichni do báně a se vším všudy. Třebas až na ty jejich Floridy a všude možně, kam to stihli poschovávat a zašantročit.
„Hledej, Šmudlo.“ Musíš nějak naplnit i tu plajte státní kasu?!? No tak pamatuj a nezapomeň.
