Pavel Foltán: Právní negramotnost kavárny a jejích médií?

Od té doby tady „kavárna“ s masivní podporou mainstreamových médií zkouší, co to dá. A lid jen zírá na ten kocourkov doposud nevídaných rozměrů ve spojení s tím, co se tu dělo v té předchozí „čtyřletce“ fialové vládní koalice. A většina voličů, co pak zvolila cestu pro Babišovu vládu, logicky nečekala, co se tu bude dít od voleb až dodnes, a bohužel se zdá, že to ty „fialové struktury“ chtějí hnát ad absurdum. Přičemž některé jejich hokus pokusy jsou hazardní, některé finty absurdní, a některé výkřiky zmatené či zmateční.
Tak například pokus o vyprovokování tzv. kompetenční žaloby. Řada opozičních poslanců to notoricky opakuje přes ten jejich mediální mainstream, což je už vskutku jejich totální trapas. Proč? Protože je to konstrukce čehosi, co nelze použít: krátce po volbách (když tuhle naivní pastičku zkusili poprvé) napsal jsem článek s vysvětlením, že tu „causu Turek“ vůbec nelze řešit podsouvanou cestou oné „kompetenční žaloby“ k Ústavnímu soudu, protože tamní soudce zpravodaj by ji musel obratem po podání odmítnout např. 1. už proto, že „kompetenční žaloba“ se na „causu Turek“ nevztahuje (coby procesně-právní typ), a 2. i proto, že ÚS v tomto případě není věcně příslušný. Nedlouho poté se podobně vyjádřil i Pavel Rychetský (coby expředseda ÚS) a pak se k tomu podobně vyjádřila i poslankyně Renáta Vesecká (coby exnejvyšší státní zástupkyně a velmi zkušená odbornice z právní praxe).
Tuhle malou procesně-právní násobilku by měla znát jak hradní posádka, tak řada z těch opozičních poslanců, majících právní vzdělání (včetně některých, co to i „jen“ předstírali). A měli by to znát i mediální experti z těch mainstreamových médií, co tu trapně průhlednou fintu s tou „kompetenční žalobou“ omílají dodnes. Logicky by se dalo předpokládat, že to všichni z oněch dotčených expertů moc dobře vědí. Avšak jestli to vědí, pak by to měli respektovat a nesnažit se plést lidem hlavu, a tím také snižovat právní vědomí veřejnosti. (Např. taková ČT má naopak ze zákona povinnost právní vědomí veřejnosti zvyšovat.) Takže normální lidé pak nutně nemohou shora zmíněným subjektům důvěřovat. Anebo to ty dotčené subjekty nevědí (a nejsou za tu dlouhou dobu schopny si to zjistit a poučit se). Ale pak by si normální lidé logicky už museli myslet, že ty dotyčné subjekty nejsou právně gramotné. Obojí je špatně – ze společenského hlediska i z hlediska veřejného zájmu. Logicky – i za to někdo může a i za to někdo už musí nést osobní zodpovědnost vůči veřejnosti. Kdo ví, možná už je to jen otázka času, kdy se na to vox populi hlasitě zeptá.
