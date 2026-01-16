Pavel Foltán: Mediální rada = politická trafika? Ano, či ne?!?

Spoustě struktur to nevyznání velice vyhovuje. A tak do toho vneseme trošku víc přehledu. Ať mají vztek (neomlžiči neosoudruzi politruci). Takže asi takhle:
Mediální rady jsou tady v ČR dvojího druhu. Zaprvé státní a zadruhé veřejné služby. (Zde důsledně nepoužívat slovo „veřejnoprávní“ – dík za pochopení – a kdo to ještě nepochopil, a kdo to slovo stále používá, je vůl – dle vox populi. > A úplně klidně mě za to zažalujte – s radostí ten soud vyhraju, a to i se solidní sumičkou, coby hentou onou majetkovou náhradou nemajetkové újmy > plus ještě také i ty další finanční benefity. Budu rád, milánkové.)
Takže chutě vzhůru do tohoto menšího seriálu o mediálních radách v tuzemácku. Asi se budete dost divit, co že se to tady vůbec všecko děje. Jéje! Prošel a zažil jsem tady už celou řadu těch mediálních rad. A za těch pár desítek let o nich vím své. Pár desítek let jsem byl i členem jedné z těch vrcholných rad ve státním režimu, a jednu pětiletku jsem byl členem i jedné mediální rady v oblasti veřejné služby.
Spousta lidí, nejen občanů, co to platí, ale i politiků, tzv. politologů, tzv. novinářů, apod. „expertů“ na mediální problematiku nemá ponětí, jak to v té mediálně-právní problematice ve skutečnosti je. A tak se to v rámci tohoto mini seriálku pokusíme vysvětlit. A začneme tím, co je tu nejblíž = tedy osobním ergo personálním principem. Čili co by měl člen té mediální rady umět, jak by měl být vybaven odborně, osobnostně, morálně, a vůbec (vycházeje při tom zcela jednoznačně z aktuálních podmínek i pro obsazení jakékoli funkce – ať už politické, státní, či veřejné, a jiné – prostě funkce an sich).
Čili základní optimální parametry kandidáta na funkci člena mediální rady jsou např.:
- nadstandardní znalost mediálního prostředí (z dlouholeté vlastní praxe),
- schopnost optimální odborné komunikace s provozovateli vysílání (goodwill, kredit, reference, atd. – z dlouholeté vlastní praxe),
- pozitivní reakce z kruhů provozovatelů vysílání (přirozený respekt vůči členu rady),
- důvěra ze strany provozovatelů vysílání (přirozená autorita odborná i osobnostní),
- totéž ve vztahu k obecné i odborné veřejnosti,
- orientace v mediální problematice (včetně znalosti principů, systému, vývoje, atd.),
- orientace v mediální infrastruktuře,
- orientace v legislativní problematice (v mediálních, i v souvisejících oblastech),
- orientace v digitalizaci vysílání (technologie, trendy vývoje, souvislosti, pozadí, atd.),
-
erudice a reference:
- mediálně právní vzdělání
- mediálně právní praxe
- mediální praxe
- akademická praxe
- publicistická činnost (z mediálně právní, i obecně z mediální oblasti an sich)
- technický a polytechnický přehled
- legislativní praxe (zkušenosti také např. i ze součinností v zákonodárném procesu),
-
teoretická i praktická orientace ve státní správě a ve správně právní oblasti = v základu např.: správní řád, správní řízení, správně právní praxe, zkušenosti z procesní praxe ve správně právním soudnictví, přehled o trendech vývoje mediální judikatury,
- schopnost práce s lidmi (předpoklady pro řídící, manažerskou, apod. činnost)
- schopnost sebereflexe a odpovědného přístupu k výkonu funkce
- schopnost systémové a týmové práce
- schopnost asertivního přístupu
- schopnost reprezentovat radu navenek a vytvářet pozitivní obraz rady u veřejnosti
- schopnost preferovat výkon funkce člena rady jako full time job (a ne jako „trafiku navíc“ > nota bene ty tzv. politické trafiky jsou apriorně vyloučeny)
- rada jako orgán veřejné služby není debatní kroužek pro laiky a tzv. filosofy
- státní rada je ústřední orgán státní správy s odpovídajícími nároky na členy
Tolik bazální parametry pro elementární podmínky k členství v mediálních radách. V těch radách ze sektoru veřejné služby v médiích se chystá „převolba“ zhruba poloviny členů (tj. v Radě ČT, v Radě ČRo), a v Radě ČTK necelé třetiny. Což je na místní poměry relativně dost. Většinově – z procedurálního hlediska – to spadá do pravomoci PSP ČR – tedy budou to dělat poslanci. V tom předchozím zhruba čtvrt století si tady ty dominantní polit partaje zavedly onen pasystém politických trafik. A to je dodnes onou příslovečnou Achillovou patou toho pasystému. Ale nejen to. Je tady toho trošku víc. A všechno to souvisí se vším. Uvidíme, jak to bude teď a jak to bude do budoucna po té (díkyPánuBohu) už konečně snad i nadějné změně poměrů tady „u nás v Kocourkově“.
V následujícím článku si rozebereme problematiku těch mediálních rad podle jejich specifikace a dalších detailů. A možná, že se budete hodně divit, jak to doopravdy je. Inu…
