Václav Kovalčík: O podvodech a podvodnících v digitálním věku 21. století

Také si dovolím říci, že virtuální svět plný podvodů může též za nízkou porodnost v naší republice.
Mnoho žen a mužů v naší republice marně hledá lásku, chce založit svou rodinu, žít rodinným životem.
Pak snadno naletí. Dokonce lidé často naletí na výhružné emaily! Tyto výhružné emaily, seznamovací a finanční podvody, jsou též proti mé osobě, proti mé morálce.
A tyto zprávy mi dennodenně chodí, až jsou nechutné.
Myslím si, že by se Prezident ČR Petr Pavel měl raději zaměřit, aby se celonárodně a celosvětově řešily a odstranily tyhle podvody, aby podvodníci byli citelně potrestáni, protože je to už donebevolající!
A ony běží dál, dokonce podvodníci mají k dispozici umělou inteligenci, "za chvíli super-inteligenci!"
Lidé se pak kvůli tomu zadlužují, přicházejí o své majetky a svou čest.
Nikdy bych se neposmíval obětem trestných činů. Bohužel diskuse na internetu jsou vůči obětem trestných činů nepřátelské, škodolibé až nenávistné.
Obětem trestných činů třeba pomáhat v potřebných neziskových organizacích, též veřejně a individuálně.
Vážení čtenáři, vždycky jsem chtěl šířit dobro a osvětu v reálném a virtuálním světě, dosud jsem se neoženil. Asi víte proč z již zmíněných příčin a postřehů.
Vždycky jsem chtěl mír a bezpečí v našem národě a okolním světě. Vždycky jsem chtěl reálný a virtuální svět bez nechutných podvodů.
Nejsem zoufalec, jen upozorňuji na uvedený marasmus, který se musí konečně řešit a odstranit celonárodně a celosvětově.
