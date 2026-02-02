Václav Kovalčík: O podvodech a podvodnících v digitálním věku 21. století

02.02.2026 15:26 | Glosa
autor: PV

Svět je plný podvodů reálných a virtuálních. Těch virtuálních, ať už finančních, či seznamovacích, je astronomicky hodně, že mnoho lidí již na ně naletělo.

Václav Kovalčík: O podvodech a podvodnících v digitálním věku 21. století
Foto: Hans Štembera
Popisek: Detail tisícikoruny, ilustrační foto

Také si dovolím říci, že virtuální svět plný podvodů může též za nízkou porodnost v naší republice.

Mnoho žen a mužů v naší republice marně hledá lásku, chce založit svou rodinu, žít rodinným životem.

Pak snadno naletí. Dokonce lidé často naletí na výhružné emaily! Tyto výhružné emaily, seznamovací a finanční podvody, jsou též proti mé osobě, proti mé morálce.

A tyto zprávy mi dennodenně chodí, až jsou nechutné.

Myslím si, že by se Prezident ČR Petr Pavel měl raději zaměřit, aby se celonárodně a celosvětově řešily a odstranily tyhle podvody, aby podvodníci byli citelně potrestáni, protože je to už donebevolající! 

A ony běží dál, dokonce podvodníci mají k dispozici umělou inteligenci, "za chvíli super-inteligenci!"

Lidé se pak kvůli tomu zadlužují, přicházejí o své majetky a svou čest.

Nikdy bych se neposmíval obětem trestných činů. Bohužel diskuse na internetu jsou vůči obětem trestných činů nepřátelské, škodolibé až nenávistné.

Obětem trestných činů třeba pomáhat v potřebných neziskových organizacích, též veřejně a individuálně.

Vážení čtenáři, vždycky jsem chtěl šířit dobro a osvětu v reálném a virtuálním světě, dosud jsem se neoženil. Asi víte proč z již zmíněných příčin a postřehů.

Vždycky jsem chtěl mír a bezpečí v našem národě a okolním světě. Vždycky jsem chtěl reálný a virtuální svět bez nechutných podvodů.

Nejsem zoufalec, jen upozorňuji na uvedený marasmus, který se musí konečně řešit a odstranit celonárodně a celosvětově.

