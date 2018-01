Pavel Kopecký: Bimbo kráčí dál

Úspěšná obhajoba nejvyšší ústavní funkce se dala čekat, protože staronový prezident měl poměrně slušně koncipovanou kampaň, a zejména ve finiši podal obstojný výkon. Na svůj věk, ať již byl nadopovaný jako závodní kůň, či ne, působil svěže. Až se zdálo, že se kamer nemůže nabažit. Aby ne, umí to. Do televizních diskuzí se pokaždé skvěle připravil a dobře se přizpůsoboval očekávání publika. Jeho důslednost navíc zašla ještě dál než obvykle, jelikož vhodně změnil netoliko mentální ustrojení: pamětníky svých zmačkaných, nemoderních garderob příjemně překvapil vkusným, dobře padnoucím oblekem i neortopedickou obuví.

Čím ale především uspěl? Soupeřem. Lepšího soka si nemohl přát: Jiří Drahoš mu nebyl důstojným konkurentem. Přála mu opět, jako před pěti roky Karlu Schwarzenbergovi, většina sdělovacích prostředků a Zeman se dopustil řady chyb, ale on toho všeho neuměl využít. V české mediální krajině se pohyboval nemotorně, ba prkenně. Co hůř, nedokázal ani zakrýt, že je politickou marionetou. Byl prostě vybrán náhodně, lidmi v pozadí. Během kampaně si ke své škodě udržel výzor katedrového profesora fyzikální chemie nebo vyššího státního byrokrata. Přes patrně usilovnou snahu o zlepšení permanentně přeříkával naučené „básničky", jež deklamoval buď s tváří hráče pokeru, nebo s až nečekanou nejistotou. Celé to zápolení byl vlastně podvod. Ne, nechci zpochybňovat výsledky hlasování. Ovšem měl jsem stále pocit, že se voličům nabízí výběr zboží způsobem nekalé soutěže. Špatné, a ještě horší. Sortiment politicky prošlý, případně zcela fiktivní. Prezident, starý, nemocný muž se zjevnou láskou k alkoholu se zmobilizoval k poslednímu velikému vítězství, jak to nazval, „přelakovaný" k poslednímu zásadnímu divadlu. Načež působil lidově, případně státnicky, dokonce – ač v Kremlu „bonmoticky" vyzýval k vystřílení novinářů – pochválil moderátorku diskuze za nestrannost. Prostě si obratně nasazoval masky dle toho, v jakém médiu zrovna řečnil.

Drahoš tohle neuměl. Byl beztvarý. A když mu imagemakeři nakázali působit agresivněji, místo útočného charizmatu šířil trapné fluidum neautentičnosti. Podivné bylo již jeho základní pojetí kampaně. Nemohl vážně tvrdit (ač se o to pokoušel), že není politický novic. Někdejší vedení AV ČR a medaile za zásluhy o vědu také mnoho neznamenají, pročež nezbylo než vykládat něco o jeho novosti a slušnosti, slušnosti a novosti – a tak pořád s kolovrátkem dokola... S tím se při dlouhodobém tažení na dobře opevněný Pražský hrad jednoduše vystačit nedá.

V Drahošově bezbarvé osobě se ke všemu manifestovaly totožné předvolební chyby oněch mínkotvorných skupin, které na svou aroganci doplatily již před pěti roky. Na snobské výlevy o „knížeti" Schwarzenbergovi navázal povyk, že kdo nevolí jejich skvělého ANTIzemana, patří na kompost a brání mravnímu obrození země. Přitom jedině slepý neviděl podezřelé hospodářsko-politické zájmy, vrtící se okolo páně profesorova týmu nebo kolik lidí z neblahé posametové minulosti hodlá „novému muži" postaru radit. Tak trochu si v něm poněkud „exhumovat" apriorně protiruskou, protičínskou, protikubánskou figuru. Václava Havla (verze 2.0), jenž na výsluní vstoupil z obdobného neznáma a stejně informačně nepolíbený.

Vývoj šel jinak. Upadající Miloš Zeman obhájil, leč těžko nemít nad jeho druhým funkčním obdobím pochybnosti. „Stařičký mocnář" se již nemusí bát ničeho. Nebude už ani předstírat zábrany, a jelikož se obklopuje lidmi věru pochybné úrovně (Mynář, Nejedlý, Ovčáček, Soukup...), máme se nač těšit. Nejen na politické eldorádo, spojené s formováním stran a vlád Hradu, ale i, s prominutím, na státní pohřeb.

(článek vychází z komentáře pro slovenský deník Pravda)

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

Psali jsme: Pavel Kopecký: Boje o Hrad Pavel Kopecký: Hra o trůn(y) Pavel Kopecký: Mráz přichází z Hradu? Pavel Kopecký: (Ne)snesitelná lehkost bytí se Severní Koreou

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV