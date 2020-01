Petice: Cyklostezka Nymburk-Lysá nad Labem-Čelakovice

My, níže podepsaní, majitelé a uživatelé nemovitostí v rekreační chatové oblasti Buda nacházející se v katastrálním území Ostrá, prostřednictvím této petice nesouhlasíme s realizací „Cyklostezky Nymburk – Lysá nad Labem – Čelákovice“ a s vybudováním asfaltové/betonové cyklostezky skrze tuto rekreační oblast a žádáme o jeho přehodnocení.

Důvody nesouhlasu:

Záměr vybudování cyklostezky je v současné době situován do přírodní rezervace Mydlovarský luh rozprostírající se mj. na Katastrálním území Ostrá. Jedná se o oblast spadající do ochranného pásma zvláště chráněného území, která je zařazena mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000. Samotné vybudování asfaltové/betonové cyklostezky skrze tuto oblast a její následné vytížení by tak nevratným způsobem narušilo tento významný a chráněný ekosystém. Jsme toho názoru, že zachování tohoto ekosystému a jeho udržování pro další generace by mělo být primárním veřejným zájmem upřednostněným nad zájmem vybudování cyklostezky vedoucí touto chatovou lokalitou.

Dalším významným aspektem, který je nutno zohlednit, je skutečnost, že vybudováním rušné asfaltové/betonové cyklostezky v místě stávající cesty lemující Labe a vedoucí skrze chatovou oblast Buda, by došlo k podstatnému zásahu do ústavně garantovaných vlastnických práv vlastníků zde se nacházejících rekreačních objektů, neboť se jedná o jedinou přístupovou cestu k jejich nemovitostem.

Vlastníci a uživatelé 79 chat by tak byli nejen zásadním způsobem omezeni v možnosti fakticky užívat své nemovitosti, ale zároveň omezeni na svých právech ztrátou klidu, soukromí a zvýšením nebezpečí zejména pro malé děti (v tomto směru čerpáme ze zkušeností a vážných příkladů nehod již realizovaných cyklostezek).

Tato rekreační chatová oblast zde existuje již více než 80 let a lze si jen stěží představit, že by se lidé, kteří zde žijí a mají zde své kořeny, mohli s takovýmto necitlivým zásahem do zdejší přírody smířit. Nelze přitom odhlédnout od toho, že celá situace by na vlastníky nemovitostí měla rovněž negativní ekonomický dopad, neboť by z uvedených důvodů došlo ke snížení hodnoty jejich nemovitostí.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům se proto domníváme, že vybudování asfaltové/betonové cyklostezky skrze rekreační chatovou oblast Buda v katastrálním území Ostrá, v těsné blízkosti rekreačních objektů včetně necitlivého přemostění Hronětíckého náhonu lávkou, není ve stávající podobě záměru žádoucí.

V tomto směru se proto vlastníci a uživatelé nemovitostí nacházejících se v chatové oblasti Buda přiklánějí k návrhům alternativ vedení trasy cyklostezky (např. za pomoci přemostění a využití stávajících místních komunikací) – prezentovaných místním Obecním úřadem Ostrá, jež se jeví jako finančně méně náročné a schůdnější.

