Petice: Pusťte děti do škol a na sportoviště!

POŽADUJEME :

1) návrat dětí do škol

2) otevření sportovišť a tréninkových ploch pro děti

Protest sportem a pohybem. V každém městě sportovní lekce 30 minut, petiční místo, chceme více rozhýbat vládu, aby se zamyslela nad našimi dětmi.

V každém městě se k nám mohou lidé přidat a cíl je u úřadu vlády 11.2. v 16:00 předat petici, případné řešení.

Úterý

8:30 Uherský Ostroh (30) před ZŠ

10:30 Uherské Hradiště (30) před ŽŠ/plavecký stadion

14:00 Přerov (30)před Zimní Stadion

16:30 Olomouc(30) Horní náměstí

18:00 Šternberk (45) Hlavní náměstí

Středa

10:00 Prostějov (30) Hlavní náměstí

13:00 Brno (30) ZŠ Kotlářská

17:00 Pardubice (45) před Zimní Stadion

čtvrtek

9:00 Hradec Králové - bude upřesněno(30)

13:00 Praha Černý Most - bude upřesněno(30)

16:00 Praha Úřad Vlády - bude upřesněno(30)

Vzkaz neschopné vládě – děti do školy a na sport okamžitě, nebo nás i vás zavřete…!

Vážená vládo, nic se nemění, opatření nefungují a fungovat stejně s vaším přístupem nebudou. Vymlouváte se na lidi, ale zmatek začal u vás a jde celou dobu od vás!! Pravidla, která se určila na jaře, kdy jsme se stejně postarali hlavně sami o sebe, ať už šitím roušek, případně učením vlastních dětí atd jsou pryč. Všechnu naši důvěru jste zabili v září, kdy jste dali přednost volbám před zdravím občanů. Teď se chvástáte, jak vám jde o každý život a stejně vám jde zas a znovu jen o co nejlepší předvolební body , nic pořádného pro nás neděláte a hlavně naše děti každým dalším dnem ničíte!! Ano, všichni víme, že největší podíl na této krizi má náš velký premiér Andrej Babiš, nicméně jste vláda jako celek, jste vláda, která má vládnout co nejlépe pro všechny občany a hlavně pro naše děti! Naše budoucnost se rozpadá, děti ztrácí smysl života, nemají dostatečné vzdělání, nemají pohyb, nemají motivaci do života, přestávají mít pocit proč vlastně žít!! Rok online výuky, každodenní hledění do pc, komunikace pouze přes sítě, bez sociálního osobního kontaktu, bez možnosti pravidelného řízeného pohybu/sportu formou kroužků, registrovaných soutěží atd, dělá z našich dětí osoby bez zájmu, bez budoucnosti, bez vidiny proč tady vlastně být….. Covid covid a zase jen covid!! Ano je tu, věděli jsme, že tady bude, je tady téměř rok, nicméně nic jste pro naše děti neudělali!! Covid s námi bude určitě další rok, možná dva a nechceme děti dále ničit vaší neschopností!!

CHCEME DĚTI DO ŠKOLY A DO SPORTU!

Dejte hlavy dohromady a udělejte okamžitě podmínky, které jsou i zákonem dány a to kvalitní školství, školní výuka, vzdělání pro každé dítě!! Nevymlouvejte se na covid, všechno jde zařídit a všechno jde vymyslet, ano, asi budou nějaké „ztráty“ na životech, které by nemusely být kdyby…… Nicméně pokud se děti nedají do škol, nedají zpět aspoň v nějakém řízeném režimu do sportu, tak ty ztráty budou v budoucnu nedozírné!!! Děti budou hloupé, obézní, nemocné jak fyzicky, tak psychicky!!!

Vážená vládo, začni uvažovat racionálně a pokud je dovoleno pracovat velkým společnostem v neomezeném provozu, je možnost neomezeně jezdit metrem, je možnost i u vás fungovat neomezeně ve sněmovně, tak je možné naše děti v režimu aspoň 50% kapacity třídy (sudý/lichý, případně dopoledne/odpoledne) naše děti učit!!!

To samé se týká sportu a týmových her. Nemůžete dítě v jeho vývoji odstavit od sportu!! Jeho tělo se vyvíjí, získává návyky a většina dětí už rok stojí!! Nehrají hokej, fotbal, volejbal atd…. S vašim přístupem jste schopni takto fungovat klidně další měsíce, ale my už nechceme!!! Chceme pro naše děti zdravý životní styl a ne, že je už takto malé „zabijeme“ covidovou dobou, že budeme čekat doma…. Na co máme čekat, až uběhne další rok, nebo dva!? Zkrátka a dobře, bez ohledu na možné dopady, které zřejmě v nějakém počtu budou, chceme děti do školy a ke sportu!! Budou určitě odolnější, zdravější a lepší pro jejich i naši budoucnost.

A pokud toto opravdu s ohledem na aktuální situaci nejde udělat, tak ano, asi to i pochopíme, ale zavřeme se prosím všichni!! Zavřeme se na 10 dnů, celá republika, zavřeme se doma, nechme fungovat jen nezbytně nutné provozy pro chod státu, nakupme si jídlo, uzdravme co nejvíce lidí a potom pojďme znova vše nastartovat! Zavřeme se všichni včetně vás politiků! Stejně se jen hádáte a nic pořádného jste ještě nevymysleli……

V jiném případě, rozhodněte a děti od 1.3. všechny do škol a ke sportu dejte!! My to ještě do konce února vydržíme, na oplátku máte dost času vymyslet jak rozumně děti do školy a ke sportu v počtu minimálně 50% dostanete, než se většina republiky proočkuje(což může takovým tempem být na další rok).

OZNÁMENÍ:

Na „protest“ a upozornění na problematiku dětí trápících se doma, startujeme v úterý třídenní sportovní protest na náhodně vybraných místech, kde chceme na tento velký problém upozornit!! Poslední „lekce“ bude před vámi, úřadem vlády, kde vám přineseme možné řešení, jak toto všechno zařídit! Máme pocit, že už nejste schopni se domluvit vůbec na ničem, tak vám jako občané, rodiče a voliči, chceme předat z našeho lidského, ne politikou zatíženého pohledu řešení!!

Všichni rodiče, kteří souhlasí s tímto „mírným“ protestem „děti do školy a ke sportu“ se mohou aktivně, případně i pasivně účastnit konkrétních lekcí(samozřejmě při zachování rozestupů 2m), případně se účastnit předání řešení tohoto problému naší vládě ve čtvrtek 11.2. v 16:00 před úřadem vlády!

Účastnit se můžete i aktivně ve vašem městě , cvičit se dá všude, a videa aktivně šířit na vašich profilech po sociálních sítích….. Stačí na videu zviditelnit „děti do školy a sportu“!! A taky prosím nezapomínejte na 2m rozestupy a prevenci. Nechceme covidovou situaci zhoršovat, chceme jen poukázat na velký problém týkající se našich dětí a to je nekvalitní vzdělání a absolutní výpadek sportu…

Za všechny stejně, nebo podobně smýšlející rodiče

Ivan Klauda

K petici je možné se připojit ZDE.

