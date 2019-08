Petice: Stojíme za svým prezidentem Milošem Zemanem

Řekneme si politik, co se může dít takovému jednotlivému politikovi. Prakticky nic. Co se jim nelíbí ignorují, na otázky prostě a jednoduše neodpoví. Když je nejhůř klidně novináře, či kameramana odstrčí…

Mají přeci imunitu. Ale co když jste politikem na postu který nepřehlédnete. Co když je ten politik hlavou tohoto státu. Tedy prezident. Může on snad potřebovat nějakou pomoc od nás lidí... ten přece má naprosto vše a těžko bude mít nějaký problém. A pak i kdyby nějaký ten problém byl, tak my lidé, co můžeme? No nic, jak by jsme tak mohli i sebemenší jeho problém řešit.

A vidíte, myslím si, že to není pravdou. Jsem totiž přesvědčen, že právě dnes, víc než kdy jindy, za těch šest let, co je Miloš Zeman prezidentem naší země. Tak je tu problém a ne malý. A ten problém nemůže vyřešit nikdo jiný než my lidé… Ano, je to tak prezident Miloš Zeman, náš prezident naší země – ,,Tahle země je naše a tahle země není a ani nemůže být pro všechny" - potřebuje naši pomoc! A myslím si, že s ním i jeho rodina. Vždyť to vše co se děje prožívají s ním.

Miloš Zeman je náš prezident – zvolilo jej 2 853 390 lidí této země. Myslím si, že naprostá většina z nás kdo jej volila, volila jej proto, že jsme věřili v to, že Miloš Zeman ať je jaký je, tak že naši zemi neprodá. A Miloš Zeman, toto dělá. Nepodlehl nátlaku ze stran OSN, EU, a ani, našich rádoby těch demokratických, tradičních stran. Jen si vzpomeňte na jeho projev právě v OSN. Kde mluvil o imigraci. Jen si vzpomeňte, jakou knihou obdaroval paní Merkel a co jí řekl. A právě proto, že Miloš Zeman nejede s těmi eurohujery a nepoklonkuje, jak paňáco Macron. Tak díky tomuto je tu problém…

Na Miloše Zemana je vyvíjen veliký psychický nátlak a tento nátlak je tu vyvíjen už od první kandidatury… a bez pardonu je doslova psychicky likvidován. Nevím, jak kdo se na to z vás dívá, ale - toto je horší než fyzické násilí, protože to člověk nevidí. Na člověku se toto projeví, až po dlouhé době. A právě v takovém případě člověku nejvíce pomůže opět to, co není vidět – a to je duševní podpora. Kdy člověk uvidí, ucítí, že na to není sám a že jsou kolem něj lidé, kteří stojí za ním a když je potřeba přijdou na pomoc. Ano je tu rodina a blízcí, to je víc než důležité… ale i ta jak jsem psal to také cítí… Jenže to o čem se tu bavíme jde zvenčí. A proto jsem přesvědčen, že i ta pomoc, musí také přijít zvenčí.

A abyste pochopili tu velikost toho problému, který jak jsem už zmínil, začal před šesti lety. Povím vám následující… Je pro mne přímo děsivé, že se dnes k nenávisti a pohrdání hlavy státu, vedou už malé děti. Znám případ z jedné školy, nedaleko Prahy. Kdy vychovatelka ve škole mluvila hanlivě o panu prezidentu a jedno dítě se proti tomu ohradilo. A co následovalo, výsměch této „vychovatelky“ opětovné urážky hlavy státu a následný posměch od spolužáků! A kluk už se nechtěl vrátit do oné školy! Zdá se vám to neuvěřitelné? Tato věc se opravdu stala a skončila až když maminka celou věc řešila v ředitelně. Ano i toto se děje v naší zemi. Jedenáctileté děti, vystupují a mluví k lidem na demonstracích proti hlavě státu!

Tak a teď si vezměte naše média, naše politiky co stáli při prezidentské volbě na straně Jiřího Drahoše. Ty čekají jak supy, jak nelidské hyeny, na jakékoliv prohlášení, kde se Miloš Zeman vyjádří nepřesně. Okamžitě vše ve všech médiích, vše zveličí, lež jim samo není cizí. A toto už celých šest let. V minulosti již byla podpisová akce na podporu našeho pana prezidenta, (hodně se v tom angažovalo hnutí Lidé lidem), a teď cítím, že je třeba znova pomoci, přímo se postavit na obranu, zastat se našeho prezidenta Miloše Zemana daleko účinněji…

A to proti všem těm, kteří dnes znevažují nejen symboly naší státnosti, ale především hlavu našeho státu - za urážku české státnosti totiž považuji i výměnu prezidentské standarty za červené trenýrky, k níž došlo v září 2015! No a dnes tu máme pak takové „pro národní“ hrdiny jako je pan senátor, V. Láska a dalších 48 kousků (senátorů), pro mne obyčejných zrádců, kteří si našli a k obrazu svému překopali, co jen bylo trochu možné vyložit si takzvaně oboustranně. A podali na hlavu státu – ÚSTAVNÍ ŽALOBU!

Pokud toto ponecháme bez povšimnutí, dáme tím, všem těm zrádcům jasný vzkaz, že si mohou dovolit cokoliv! Budou v tom pokračovat, a dále tak šířit nenávist a zášť na našeho prezidenta. Teď tedy víc než kdy jindy, je potřeba učinit všemu přítrž a ukázat hranice, které nelze překročit! Nelze si dělat legraci z toho, co je symbolem státnosti, a pokud si z toho chce někdo dělat legraci, ať se tedy odstěhuje někam jinam, když si neváží toho, že může žít v této zemi! Jak to tedy cítíte vy?

Řada z vás mne myslím si už dobře zná, co se týče mých názorů a to i právě na Miloše Zemana. A tak ví, že jej za některé věci které učinil i kritizuji. To však nic nemění na věci, že za Milošem Zemanem stále stojím. A proč? Protože on svým postojem a svými slovy brání naši zem, náš společný domov, naši vlast!

Myslím si, že nastala doba všem „těm“ ukázat, že není možné, aby tady nějaká partička eurohujerů s kdejakým pucflekem, jako je pan senátor V. Láska, či zločinci co zničili naši prezidentskou standartu si mohou dělat co chtějí, a že jim vše projde!

Myslím si, že nastala doba, na oplátku. Na oplátku pomoci našemu prezidentu Miloši Zemanovi, za to, že naše země má ještě naději! Ukázat, že když jde do tuhého, se na nás může spolehnout, tak jak mi na něj… Co říkáte? A proto jak jsem už předeslal v jednom videu napíši otevřený dopis a k němu přidám listy z elektronické petice s vašimi podpisy… A následně předám našemu panu prezidentovi.

S pozdravem, úctou ke všem lidem se srdcem na správném místě.

Jiří Černohorský, předseda

Čest, Svoboda, Respekt, z.s.

