Petice za zachování televizního a rozhlasového koncesionářského poplatku

Zdravím všechny,

tato petice je tu jako protiváha obdobné petice za zrušení uvedeného poplatku.

Koncesionářský poplatek je důležitý pro nezávislost veřejnoprávních médií na politické moci. Kdyby neexistoval teno poplatek, musel by být jejich provoz hrazen ze státního rozpočtu, a skrze jeho schvalování by byly pod stálým politickým tlakem typu: Zvedneme ruku pro rozpočet TV, ale chceme, abyste vyhodil/přijal toho a toho, abyste se omluvili za to a to, abyste zrušili/zavedli pořad ten a ten... A to by byl konec veřejnoprávnosti. A ta patří k demokracii.

Mimochodem, z těch petic za zrušení je cítit "nedemokracie" na sto honů...

Ano pod tlakem různých skupin jsou veřejnoprávní média i nyní a navíc jako každá instituce se skládají z individualit, které si novinářskou etiku mohou vykládat různě, ale takto se tomu čelí lépe a navíc tu od toho máme politicky celkem vyváženou Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, která je ne sice dokonalým, ale dobrým a demokratickým nástrojem pro řešení případných excesů.

Děkuji za Váš případný hlas.

autor: PV