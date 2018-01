Petice za zavedení tramvajové tratě na Kladně

Vážení čtenáři - cestující,

pro urychlení přepravy z bodu A do bodu B navrhuji na Kladně vybudovat tramvajovou trať. Ta by v určitých místech mohla vést pod zemí a mohla by se také napojit na železnici. Čímž by se zlepšila dopravní obslužnost.

Jsem pro zavedení tramvajové linky číslo 30 nebo 31.

Trať by měla vést středem města Kladna.

Zavedení trolejbusů je levnější, ale provoz nákladnější!

Dočasně by mohl být provoz řízen díky vozovně Vokovice v Praze.

Radek Císař

