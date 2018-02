Petr Cvrk: My lidé jsme legitimními představiteli kongresu a soudů

Ing. Miloš Zeman, prezident ČR

13. února 2018

Věc: otevřený dopis panu Miloši Zemanovi

Pane prezidente Miloši Zemane,

27. ledna tohoto roku jste veřejně národu české země slíbil, že jako jeho prezident budete smířlivější, méně arogantní a slušnější. Jako závazek veřejně známé osoby, vítěze prezidentské volby Vaši zřetelnou mediální proklamaci beru za jako pro národ závaznou.

Stejně jako mě nijak a nikdy nepřekvapily lži Vašeho předchůdce Klause, ani Vaše lži, pane Zemane, mě nepřekvapují. Jako občana České republiky mě však uráží to, že jste si jako kanál pro svůj „slovní průjem urážek a vulgarit“ vybral „mediálně panoptikální bludiště“ s názvem TV Barrandov, médium, které ovládá osoba, s níž by solidní představitel demokratického státu nikdy neměl ztratit ani vteřinu svého funkčního času.

Zkuste mně a ostatním občanům pane Zemane vysvětlit, jak je možné, že se prezident demokratického státu veřejně a pravidelně v týdenní periodě fixuje na člověka, který je regulérně dlouhodobě, a především zcela oprávněně podezřelý ze zneužívání pravomoci veřejného činitele, z korupčního jednání a z neoprávněného obohacování.

Nevěřím tomu, že jste, pane Zemane, překvapen.

Jaromír Soukup, Váš sekundant při Vaší „pravidelné vzájemné veřejné verbální masturbaci“ je zřejmě jen bohapustým „bílým koněm“, který se bohužel, ale patrně pro Vás bohudík neštítí jakéhokoliv nezákonného projevu.

Pane Zemane, nechci spekulovat o tom, zda jste přímým aktivním, či pouze pasivním účastníkem nezákonných „taškařic“, které páchá ta Vaše „skupina vyvolených podprůměrných“, nicméně považuji za naprosto společensky nepřijatelné to, že tento „bezcharakterní lůzr“ jako nejvyšší představitel země veřejně a bezostyšně podporujete.

Jaromír Soukup byl před více než deseti léty politicky angažován jako náměstek ministryně Kuchtové na MŠMT odpovědný mimo jiné ale především za systém čerpání národních a evropských dotací pro školství, tělovýchovu a sport ve druhé Topolánkově vládě. Tento „svérázný mediální kouzelník“ (Soukup) se ve své nové společensko politické roli natolik zorientoval, že během několika týdnů od nástupu do veřejné funkce vyslal „do terénu“ svého osobního nohsleda, bývalého atletického reprezentanta Ivana Šlehobra (zaměstnán na pozici ředitele společnosti Medea sport jediného akcionáře Jaromíra Soukupa) s úkolem, aby bez oficiálního vztahu k ministerstvu celorepublikově nabízel dotační tituly v působnosti MŠMT s jediným klasifikačním parametrem: 20 % objemu přidělených peněz do kapsy jako provizi za sjednaný dotační objem plnění jakéhokoliv, byť i nepotřebného projektu. Nakonec pouze rezignace ministryně Kuchtové, Soukupův vyhazov a hrdinná záchranná aktivita Martina Bursíka zachránila tehdy „rozladěný“ Topolánkův kabinet.

Podíváme-li se do kalendáře, vše je bohužel již trestně promlčeno ale i přes svou hořkost zůstala tato příhoda stále velmi aktuální a zábavnou.

Tak, pane Zemane, tak to je Váš Jaromír Soukup, to není spekulace, to jsou fakta, podložená důkazy a svědectvími, to do země nezašlapete, nespálíte, je to prostě tak.

Pojďme pokračovat…

Máme tu Vaši a Tvrdíkovu veselou taškařici s „čangajšky“ z CEFC, to je současně velké téma ve Spojených státech a v afrických zemích a veliká mezinárodní ostuda na půdě OSN.

Veškeré investice, pocházející z čínských investičních kruhů a které jsou, byť i částečně spojeny s Vaší podporou a lobby nepřinesly České republice žádný ekonomický profit, nepřinesly nová pracovní místa, žádnou spoluúčast na sociální politice státu.

Vy jste společně s tou Vaší skupinkou vyvolených sehráli pro o mnoho finančně silnější, ale jinak stejně lidsky ubohou skupinku „vyčůraných asiatů“ pouze trapnou roli „bílých koní“ při bezpečném zaparkování jejich jinak pravděpodobně zcela jistě čínským bolševickým režimem konfiskovatelného majetku.

Pane Zemane, společně s Klausem jste ze společensko-ekonomické štiky postsovětského bloku za posledních dvacet let vytvořili bohužel směšné kriminální offshore prostředí v srdci Evropy, v Čechách je vlastně možné za korupční peníze cokoliv, jen a právě proto směřují kroky Číňanů a Rusů do Čech, pouze v Čechách s podporou bezcharakterní vlády a bezcharakterního prezidenta schovají jakoukoliv „levárnu“ za investici vesměs hlavně do nemovitostí, tak jak to na prahu milénia dělali se svými výnosy z drog, hazardu a organizovaného zločinu po celé Praze Italové.

Tak, a to je přesně pozice pro Vašeho Soukupa, fiktivním obchodem s majoritou svého pro Číňany „bezvýznamného mediálního impéria“, kde si nakonec „čangajšci“ všechno za pár měsíců „jakoby“ rozmysleli tento chytristik zřejmě „vypral“ těm šikmookým šikulům na evropské scéně pár stovek milionů, možná imiliardu korun. Nezákonné?, ale vždyť je to kamarád prezidenta, takže co? SHUT UP?

Nikdy, určitě ne, pane Zemane, s tím se, prosím, rozlučte!

Jak prosté, pokud bude Nejvyšší správní soud opět jako vždy zcela slepým, bojácným a mocensky závislým arbitrem, nevyhoví naprosto legitimním a oprávněným návrhům občanů a neprovede pravomocný akt zneplatnění Vaší volby prezidentem, patrně 9. března 2018 složíte prezidentský slib. Tímto aktem ovšem jednoznačně jakýmkoliv písmenem slibu tento slib porušíte a věřím, že se stanete zcela oprávněným a zaslouženým terčem tisíců zřetelných a ve svém důsledku úspěšných žalob, které Vaše angažmá ve veřejném životě ukončí. Podle ústavy se totiž na civilní a ústavní prohřešky hlavy státu žádná imunita nevztahuje.

Věřte, že nikdo z občanů této země neuvízl ve Vaší a Klausově demagogické pasti, jedinými rukojmími Vaší bezbřehé arogance, zášti, slabosti a bezohlednosti jste pouze jen Vy dva, nikdo jiný, Vy dva, jediní viníci morálního a společenského propadu tohoto jinak úžasného národa.

Jsem občanem České republiky a vůbec nemám zájem na vydání hackera Nikulina do Ruska, naopak, mám zájem na tom, aby byl vydán do Spojených států amerických k aktivní spolupráci s FBI, dále nechci, aby slovenský agent Stb a komunistický fízl Babiš, paradoxně v českých službách účinkoval v jakékoliv politické pozici v zemi kde žiji, dále nechci, aby o tom, zda budu žít jako svobodný prozápadní Evropan, nebo jako „asijský nevolník bez mozku“ rozhodovali bezcharakterní a hloupí revanšisté, extrémisté a ideoví pohrobci bolševických vrahů na základě mezi sebou vyhandlovaného a národem ani nechtěného referenda.

Chci žít svobodně, svoboda je to nejcennější, co máme, tedy to, co Vy osobně nechápete, neznáte a jako prezident nectíte a nehájíte, tedy porušil jste svůj slib, protože máte zcela jiné zájmy než já ale i další tisíce, sta tisíce a miliony Češek a Čechů.

A tak to prostě je, klidně mě pronásledujte, stíhejte, suďte, nic tím nezměníte.

Skončím slovy Abrahama Lincolna.

„My lidé jsme legitimními představiteli kongresu a soudů. Ne pro svrhnutí ústavy, ale pro svrhnutí všech těch, kteří ji překrucují.“

Pane Zemane, stále věřím, že v sobě najdete tu odvahu a kuráž odejít, nicméně i pro ten případ, že Vás fenomén velikosti muže a státníka nepotká a funkci Vám voličem propůjčenou neopustíte, věřte, že občanská neposlušnost v mezích zákona Vás z Pražského hradu tak jako tak rychle vyžene.

S vírou v srdci

Petr Cvrk

