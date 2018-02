Petr Dufek: Blýská se ve stavebnictví na lepší časy?

07.02.2018 17:21

Zatímco průmyslu se závěr roku vydařil jak z pohledu růstu výroby, tak zakázek, situace ve stavebnictví rozhodně nejinak nenadchla. Výroba se snížila o 0,4 %, a to je jen díky lepšímu výsledku pozemního stavitelství, které alespoň částečně vykompenzovalo propad stavebnictví inženýrského. Je to vlastně už skoro tradice, že se výstavba infrastruktury propadá bez ohledu na to, že peníze na investice rozhodně ČR nechybí.