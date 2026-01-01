Miroslav Kulhavý: Snílek Zelenskyj vědomě klame, když mluví o vítězství

Jedinou, málo pravděpodobnou možností, která by se dala kvalifikovat jako vítězství Ukrajiny, by byla skutečnost, že prodlužování konfliktu způsobí v Rusku nepokoje, silné protesty proti válce a v důsledku toho dojde ke změně vedení a k jednostrannému ukončení bojů s potupným vyklizením zabraného území. To by jedině dávalo smysl současnému protahování válečného běsnění, ale tu malou pravděpodobnost bych silně podtrhl.
Proto všechny ty dodávky zbraní a munice včetně finančních prostředků nejsou ničím jiným, než protahováním zabíjení tisíců lidí na obou stranách včetně civilistů. U amerických zbrojních koncernů se podpoře válečného běsnění nedivím, mají v popisu práce co největší zisk. Ale úchylné dodávky z Evropy včetně těch dobrovolnických sbírek bez jakékoli vize, spojené s mírovým plánem, jsou jen úlitba krásným myšlenkám a heslům, na jejichž konci jsou jen další tisíce mrtvých.
Na Novinkách.cz vyšel článek „Válka se nevede jen na frontě, ale i uvnitř země, říká dobrovolník o Ukrajině“, kde dobrovolník Mykola mluví o korupci otevřeně a bez iluzí: „Korupce na Ukrajině je systémový problém, hluboce zakořeněný ve všech vrstvách společnosti a ve všech činnostech.“ Za mě - to je další podněcovač pokračování války, který se dotýká až politického vedení, tedy nejbližších prezidenta Zelenského.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Anketa
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Nevím, v jakém přímém vztahu je prezident Trump se zbrojními koncerny, ale přesto jeho chtění válku ukončit je nadmíru bohulibý záměr. Na druhou stranu události na Ukrajině v letech 2014-2022 (tisíce mrtvých z řad ruské menšiny především na Dombasu a v Luhansku) Rusko morálně zavazují, že musí mít nad zmíněným územím přímý dohled.
Domnívám se, že skutečných mírových jednání by se neměl účastnit Volodymyr Zelenskyj, protože jeho známá rétorika, a hlavně komentované zjištění velké korupce mezi jeho protěžovanými jej vylučují z důvěryhodných jednání (přes slib před volbou do funkce prezidenta, že při jmenování do vrcholných funkcí vynechá své kamarády ze šoubyznysu, tedy z estrádní skupiny „Kvartál 95“, postupně 15 jich najmenoval, a teď se mu odvděčili obr korupčním skandálem).
Lehce odbočím k ukrajinským migrantům u nás. Nedostatek centrální evidence má za následek, že se vyplácejí někdy zbytečně podpory příchozím, a rovněž rozlišení, zda dotyčný přišel z válečné zóny, nebo z té klidnější západní, se nemůže určit. Výsměchem pak jsou plné vlaky od nás na Ukrajinu, kam mnozí jedou na dovolenou nebo oslavit Nový rok.
Závěrem lze jen popřát Donaldu Trumpovi, aby i při protěžování „amerických zájmů“ se mu podařilo nastolit alespoň klid zbraní (přestat se zabíjením) a vyvolat jednání, které definitivně ustanoví mír v celé oblasti.
P.S. Nikdo z těch, kteří straší útokem Ruska na Střední a Západní Evropu, neuvedl, jaký zisk by to pro Rusko přineslo. Když vynechám vojenskou hloupost, prezentovanou útokem na členy NATO a potenciálně vyvolání jaderného konfliktu s případným zapojením USA, co by Rus získal na silně nepřátelském území a kolik by na takovou operaci potřeboval lidského materiálu? Jedinou možností, jak uspět, by byla velká kolaborace v příslušných zemích, ale tu bych připouštěl až dost později.
Tedy výsledek nula, anebo jen ztráta. A tak málo vážení strašáci, dejte si svátek a neotravujte.
Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.