Miroslav Kulhavý: Snílek Zelenskyj vědomě klame, když mluví o vítězství

02.01.2026 11:34 | Komentář
autor: PV

Každému soudnému, kdo se i jen rámcově zajímá o konflikt na Ukrajině, musí být jasné, že v žádném případě ukrajinská armáda nemá takovou sílu, aby porazila Rusko.

Foto: Screen Youtube
Popisek: Volodymyr Zelenskyj

Jedinou, málo pravděpodobnou možností, která by se dala kvalifikovat jako vítězství Ukrajiny, by byla skutečnost, že prodlužování konfliktu způsobí v Rusku nepokoje, silné protesty proti válce a v důsledku toho dojde ke změně vedení a k jednostrannému ukončení bojů s potupným vyklizením zabraného území. To by jedině dávalo smysl současnému protahování válečného běsnění, ale tu malou pravděpodobnost bych silně podtrhl.

Proto všechny ty dodávky zbraní a munice včetně finančních prostředků nejsou ničím jiným, než protahováním zabíjení tisíců lidí na obou stranách včetně civilistů. U amerických zbrojních koncernů se podpoře válečného běsnění nedivím, mají v popisu práce co největší zisk. Ale úchylné dodávky z Evropy včetně těch dobrovolnických sbírek bez jakékoli vize, spojené s mírovým plánem, jsou jen úlitba krásným myšlenkám a heslům, na jejichž konci jsou jen další tisíce mrtvých.

Na Novinkách.cz vyšel článek „Válka se nevede jen na frontě, ale i uvnitř země, říká dobrovolník o Ukrajině“, kde dobrovolník Mykola mluví o korupci otevřeně a bez iluzí: „Korupce na Ukrajině je systémový problém, hluboce zakořeněný ve všech vrstvách společnosti a ve všech činnostech.“ Za mě - to je další podněcovač pokračování války, který se dotýká až politického vedení, tedy nejbližších prezidenta Zelenského.

Nevím, v jakém přímém vztahu je prezident Trump se zbrojními koncerny, ale přesto jeho chtění válku ukončit je nadmíru bohulibý záměr. Na druhou stranu události na Ukrajině v letech 2014-2022 (tisíce mrtvých z řad ruské menšiny především na Dombasu a v Luhansku) Rusko morálně zavazují, že musí mít nad zmíněným územím přímý dohled.

Domnívám se, že skutečných mírových jednání by se neměl účastnit Volodymyr Zelenskyj, protože jeho známá rétorika, a hlavně komentované zjištění velké korupce mezi jeho protěžovanými jej vylučují z důvěryhodných jednání (přes slib před volbou do funkce prezidenta, že při jmenování do vrcholných funkcí vynechá své kamarády ze šoubyznysu, tedy z estrádní skupiny „Kvartál 95“, postupně 15 jich najmenoval, a teď se mu odvděčili obr korupčním skandálem).

Lehce odbočím k ukrajinským migrantům u nás. Nedostatek centrální evidence má za následek, že se vyplácejí někdy zbytečně podpory příchozím, a rovněž rozlišení, zda dotyčný přišel z válečné zóny, nebo z té klidnější západní, se nemůže určit. Výsměchem pak jsou plné vlaky od nás na Ukrajinu, kam mnozí jedou na dovolenou nebo oslavit Nový rok.

Závěrem lze jen popřát Donaldu Trumpovi, aby i při protěžování „amerických zájmů“ se mu podařilo nastolit alespoň klid zbraní (přestat se zabíjením) a vyvolat jednání, které definitivně ustanoví mír v celé oblasti.

P.S. Nikdo z těch, kteří straší útokem Ruska na Střední a Západní Evropu, neuvedl, jaký zisk by to pro Rusko přineslo. Když vynechám vojenskou hloupost, prezentovanou útokem na členy NATO a potenciálně vyvolání jaderného konfliktu s případným zapojením USA, co by Rus získal na silně nepřátelském území a kolik by na takovou operaci potřeboval lidského materiálu? Jedinou možností, jak uspět, by byla velká kolaborace v příslušných zemích, ale tu bych připouštěl až dost později.

Tedy výsledek nula, anebo jen ztráta. A tak málo vážení strašáci, dejte si svátek a neotravujte.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Zdroje:

https://Vasevec.info

